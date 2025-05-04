블로그 포스트를 사람들이 실제로 시청하는 짧은 비디오로 바꾸세요. HeyGen을 사용하면 기사, 가이드, 뉴스레터를 화면 텍스트, 시각 자료, 내레이션을 혼합한 프레젠터 주도 비디오로 변환할 수 있으며, 비디오 편집기를 열 필요가 없습니다. 최고의 글로 쓰인 콘텐츠를 모든 채널을 위한 스크롤 가능한 클립으로 재창조하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
의견 기사, 산업 분석, 전략 기사를 간편하게 볼 수 있는 비디오로 만들어보세요. LinkedIn, X, 뉴스레터 등에 공유하여 바쁜 시간에도 전체 글을 읽을 시간이 없는 관객들이 빠르게 여러분의 아이디어에 참여할 수 있게 하세요.
제품 출시 블로그와 기능에 대한 심층 분석을 워크스루 비디오로 전환하세요. 무엇이 어떻게 변했는지, 왜 중요한지, 그리고 그것을 어떻게 사용하는지를 모두 블로그에 이미 작성된 비디오 제작 콘텐츠를 사용하여 보여주세요.
랭킹 기사에 새로운 생명을 불어넣기 위해 그것들을 비디오로 만들어 포스트에 다시 삽입하세요. 이렇게 하면 방문자들이 페이지에 더 오래 머무르게 하고, 동일한 통찰을 비디오 플랫폼에도 배포할 수 있습니다.
블로그와 동일한 내용으로 짧은 요약 영상을 함께 제공하세요. 독자들은 글을 훑어보거나 영상을 시청할 수 있고, 고품질 시각 콘텐츠를 선호하는 구독자들로부터 더 나은 참여를 얻을 수 있습니다.
내부 지식 기반 문서와 교육 블로그를 간단한 설명 동영상으로 변환하세요. 직원들은 긴 문서를 다시 읽는 대신 짧은 모듈을 시청함으로써 중요한 주제들을 더 잘 기억할 수 있습니다.
하나의 긴 기사를 단일 핵심 내용이나 예시에 초점을 맞춘 일련의 짧은 클립으로 나누세요. 템플릿과 일관된 발표자를 사용하여 채널이 일관성을 유지하면서도 자주 게시할 수 있도록 하세요.
블로그를 비디오 AI로 변환할 때 왜 HeyGen을 선택해야 하는가
HeyGen을 사용하면 긴 형식의 글로 된 콘텐츠를 오늘날 사람들이 정보를 소비하는 방식에 맞는 간결한 비디오로 변환하는 것이 간단해집니다. 블로그 URL이나 붙여넣은 텍스트에서 시작하여 AI가 주요 아이디어를 요약하고, 스크립트를 작성하며, 장면을 조립해드립니다. 기존 콘텐츠 라이브러리에서 브랜드에 맞는 비디오를 처음부터 시작하지 않고도 얻을 수 있습니다.
높은 성과를 내는 기사, 튜토리얼, 그리고 리더십 게시물을 고품질의 비디오로 전환하여 그들의 도달 범위를 확장하세요. 하나의 블로그는 소셜 피드, 이메일 캠페인, 그리고 랜딩 페이지를 위한 여러 클립이 될 수 있어, 이미 만들어진 콘텐츠에서 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다.
HeyGen은 블로그의 톤, 핵심 메시지, 그리고 기본 구조를 보존하도록 분석합니다. 스크립트를 다듬고, 예시를 교체하며, 길이를 조정하여 각 비디오가 여전히 당신처럼 들리되, AI 목소리를 사용하여 더 시각적이고 간결한 형식으로 만들 수 있습니다.
카메라, 타임라인, 수동 편집을 건너뛰세요. HeyGen은 발표자, 레이아웃, 타이밍을 처리하여, 마케터, 작가, 그리고 주제 전문가들이 제작 병목 현상 없이 직접 콘텐츠에서 비디오를 생성할 수 있게 해줍니다.
블로그 URL, 문서 또는 텍스트를 비디오로
라이브 블로그 링크, 업로드된 문서, 또는 붙여넣은 텍스트에서 시작하세요. HeyGen은 제목, 핵심 문단, 그리고 중요한 예시들을 추출하여 명확한 비디오 개요로 정리합니다. 생성하기 전에 무엇을 유지, 축약, 또는 제거할지 결정하세요.
AI 스크립트 생성 및 요약
AI가 긴 섹션을 간결한 내레이션으로 변환하여 비디오 페이싱에 맞는 보이스오버를 만들어냅니다. 기사에서 초안 스크립트를 생성한 다음, 톤, 길이, 그리고 행동 촉구를 조정하세요. 더 짧은 스크립트는 주요 아이디어를 유지하면서 시청자의 참여를 유지합니다.
발표자, 보이스오버 및 자막
메시지를 다양한 언어로 전달하기 위해 현실적인 프레젠터나 AI 음성만 사용하는 형식을 선택하세요. 자동 자막은 접근성을 향상시키고 특히 소리가 나지 않는 플랫폼에서 시청 시간을 늘려줍니다. 또한 음성 설정은 브랜드와 일치하는 전달을 유지합니다.
시각적 레이아웃, 미디어, 그리고 종횡비
수동 디자인 없이 텍스트, 발표자, 지원 미디어가 혼합된 레이아웃을 적용하세요. 스톡 비주얼, 스크린샷, 또는 다이어그램을 추가하여 여러분의 이야기를 뒷받침하고, 모든 채널에 맞게 세로, 정사각형, 또는 와이드스크린 형식으로 내보내어 설득력 있는 비디오를 만드세요.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로 전환 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
블로그를 비디오 AI 생성기로 사용하는 방법
HeyGen은 블로그에서 완성된 비디오까지 몇 단계의 집중된 흐름을 안내해줍니다. 내용을 준비하시면, 시스템이 빠른 시청을 위해 그것을 포장하는 데 도움을 줍니다.
블로그 URL을 붙여넣기, PDF를 업로드하거나, 기사 텍스트를 드롭하세요. HeyGen이 콘텐츠를 분석하여 주요 섹션을 식별하고, 설득력 있는 비디오를 위해 다듬을 수 있는 구조화된 개요를 준비합니다.
긴 문단을 짧고, 말하기 쉬운 문장으로 요약하기 위해 AI를 사용하세요. 스크립트를 당신의 목소리에 맞게 수정하고, 길이를 조정하며, 청중에게 가장 중요한 핵심 내용을 강조하세요.
발표자나 음성 프로필을 선택하고, 레이아웃을 고르며, 지원하는 시각 자료를 추가하세요. 스크린샷, 제품 이미지 또는 스톡 클립을 사용하여 추상적인 아이디어를 이해하기 쉽게 만드세요.
비디오를 생성하고, 타이밍을 검토한 다음, 블로그, 소셜 채널 또는 내부 플랫폼에 적합한 형식으로 내보내세요. 콘텐츠가 변경될 때 언제든지 프로젝트를 다시 열어 스크립트나 시각적 요소를 업데이트할 수 있습니다.
블로그를 비디오로 변환하는 AI 기술은 블로그 게시물, 기사, 가이드와 같은 서면 콘텐츠를 비디오로 전환합니다. 이 기술은 텍스트를 요약하고, 스크립트를 생성하며, 내레이션, 자막, 시각적 요소가 있는 장면을 조합하여 사람들이 읽는 대신 시청할 수 있도록 합니다.
HeyGen은 블로그 링크나 텍스트를 입력받아 주요 아이디어를 찾아내고, 스크립트와 장면 구조를 제안합니다. 스크립트를 다듬고, 발표자와 시각 자료를 선택한 다음, 원래 기사의 흐름을 따르는 비디오를 생성하여 더 넓은 대상에게 전달할 수 있습니다.
아니요. 이 워크플로우는 편집 도구가 아닌 자신의 콘텐츠를 잘 아는 마케터, 작가, 교육자들이 비디오 제작을 향상시키기 위해 만들어졌습니다. 템플릿, 프레젠터, 그리고 간단한 컨트롤이 레이아웃과 타이밍을 대신 관리해줍니다.
네. 스크립트를 편집하고, 목소리를 선택하며, 색상과 로고와 같은 브랜드 요소를 적용할 수 있습니다. 이를 통해 블로그 기반 비디오를 기존 콘텐츠 및 비디오 제작을 위한 디자인 지침과 일치시킬 수 있습니다.
네. 콘텐츠 아카이브에서 URL이나 텍스트를 붙여넣고 블로그 게시물을 새로운 비디오로 변환하세요. 이것은 여전히 가치가 있는 기사들을 비디오 콘텐츠를 통해 되살리고 재배포하는 간단한 방법입니다.
HeyGen은 내레이션과 자막을 위해 여러 언어를 지원하여, 같은 블로그 콘텐츠를 다양한 지역에 재사용할 수 있습니다. 비디오 번역기를 사용하여 매번 시각적 요소를 새로 만들 필요 없이 단일 기사에서 다양한 언어 버전의 비디오를 만들 수 있습니다.
원래 블로그에 다시 포함시키거나, 소셜 플랫폼에 게시하거나, 이메일 캠페인에 포함시키거나, 내부 포털에서 공유하거나, 랜딩 페이지에 비디오 콘텐츠로 호스팅할 수 있습니다. 시각적 요약이 독자에게 도움이 될 수 있는 어떤 장소라도 적합합니다.
많은 블로그 기반 비디오들은 최상위 요약을 위해 1분에서 3분 사이가 가장 적합합니다. 더 깊은 내용을 위해서는, 긴 기사를 여러 개의 짧은 비디오로 나누어 시청자들이 관심 있는 부분을 선택할 수 있도록 할 수 있습니다.
네. 프로젝트를 열고, 기사에서 변경된 스크립트나 섹션을 업데이트한 다음 비디오를 다시 생성하세요. 이렇게 하면 모든 것을 처음부터 다시 만들지 않고도 비디오 콘텐츠와 블로그를 일치시킬 수 있습니다.
네. 귀하의 텍스트, 미디어, 생성된 비디오는 프라이버시와 보안을 고려하여 처리됩니다. 귀하는 귀하의 콘텐츠와 최종 비디오가 배포되는 방식을 통제할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.