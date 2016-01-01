AI 아바타 외모 생성기

Turn any photo into a lifelike, expressive, or animated AI avatar. Make short videos, build your digital twin, or design a custom look that reflects your personality or brand. Upload your photo, add your script or audio, and let the AI bring your avatar to life.It only takes a few minutes.
이 도구를 사용하면 단일 사진을 실제 표정, 움직임, 조명을 반영하는 생생한 AI 아바타로 변환할 수 있습니다. 카메라, 크루, 편집 기술 없이도 소셜 콘텐츠, 교육 또는 스토리텔링을 위한 전문가 수준의 클립을 즉시 생성할 수 있습니다.
AI 토킹 헤드 비디오를 만드는 방법?
HeyGen 플랫폼은 아바타를 빠르고 쉽게, 기술적인 능력 없이도 만들 수 있게 필요한 모든 것을 제공합니다.
HeyGen이 여러분의 특징을 정확하게 포착할 수 있도록, 선명한 정면 이미지부터 시작하세요.
현실적이거나, 만화 같은, 3D, 애니메이션, 또는 완전 맞춤형 스타일을 선택하세요.
의상, 헤어스타일, 액세서리, 배경, 장면, 그리고 성격을 조정하세요.
텍스트나 오디오를 추가하고, 아바타를 생성한 후 고화질로 아바타 비디오를 다운로드하세요.
아바타 외모 생성기의 특징
사진을 말하는 아바타로 변환하고, 리얼리스틱하거나 스타일리시한 외모 중에서 선택하며, 자연스러운 목소리를 추가하고, 장면과 배경을 사용자 정의하세요. 촬영이나 편집 없이 몇 분 안에 표현력 있는 아바타 비디오를 만드세요.
사람들이 HeyGen 아바타 외모 생성기를 선택하는 이유
HeyGen은 기술적인 기술 없이도 빠르게 아바타를 만들 수 있는 모든 것을 제공합니다. 마케팅, 교육, 인트로, 튜토리얼용 아바타 비디오를 만들고, HeyGen Text to Video Tool을 사용하여 스크립트를 완성된 비디오로 전환할 수도 있습니다. 아바타는 미소 짓고, 말하며, 자연스럽게 반응할 수 있으며, 몇 분 안에 비디오를 생성할 수 있습니다. 리얼리스틱, 카툰, 또는 3D 스타일 중에서 선택하고, 관객에게 맞는 목소리, 언어, 그리고 톤을 선택하세요.
최상의 결과를 얻는 방법
선명하고 정면을 향한 사진을 밝은 조명에서 시작하세요. 목표에 맞는 스타일을 선택하세요, 전문적인 비디오에는 리얼리스틱, 소셜 미디어에는 카툰, 창의적인 프로젝트에는 3D를 사용하세요. 립싱크가 더 자연스러워지도록 대본을 짧고 자연스럽게 유지하세요. 아바타를 다양한 장면에서 테스트하고, 가장 자연스러운 모습을 찾기 위해 몇 가지 변형을 시도해 보세요.
HeyGen으로 사진에 생명을 불어넣으세요
사진을 자연스러운 립싱크와 표현력 있는 움직임이 있는 말하는 아바타로 바꿔보세요. 리얼리스틱, 카툰, 애니메이션, 또는 3D 아바타를 만들고 다양한 장면에 배치한 후 소셜 미디어, 학습, 또는 비즈니스용 짧은 비디오를 생성하세요. 사진으로 노래를 부르게 하거나 지속적인 프레젠테이션을 위한 디지털 트윈도 만들 수 있습니다.
폴리시드 프레젠터 스타일 비디오를 원하신다면 HeyGen AI 대변인 도구를 시도해 보세요
정면을 향한 선명한 사진을 업로드하고 선호하는 스타일을 선택한 다음 의상이나 배경과 같은 세부 사항을 사용자 정의합니다. AI는 사진을 비디오나 브랜딩에 사용할 준비가 된 현실적이거나 스타일화된 아바타로 자동 변환합니다.AI Avatar Generator을 시작하세요.
네. 텍스트를 추가하거나 오디오를 업로드하면 AI가 부드러운 립싱크, 표정, 타이밍을 생성하여 아바타가 자연스럽게 말할 수 있습니다. 프레젠터 스타일의 비디오의 경우, AI Spokesperson Tool도 시도해 볼 수 있습니다.
네. 콘텐츠 스타일에 따라 리얼리스틱, 카툰, 애니메이션, 또는 3D 아바타를 만들 수 있습니다. 각 옵션은 완전한 맞춤 설정을 지원하여 브랜드의 개성, 창의적 목표 또는 소셜 미디어 미학에 맞게 조정할 수 있습니다.
물론이죠. 많은 창작자들과 회사들이 인트로, 튜토리얼, 설명 영상, 교육 비디오, LinkedIn 브랜딩, 그리고 디지털 페르소나를 위해 아바타를 사용합니다. 스크립트를 완전한 아바타 비디오로 전환하기 위해서는 AI Video Script Generator와 함께 사용하세요.
네. 이 도구에는 필요할 때 리얼리즘을 피할 수 있는 어린이 친화적인 아바타 스타일과 장난기 있는 외모가 포함되어 있습니다. 이러한 옵션들은 가족 프로젝트, 교실, 청소년 콘텐츠에 적합한 안전하고 재미있는 아바타를 만드는 데 도움이 됩니다.
선명한 이미지나 고해상도의 전체 비디오를 내보낼 수 있습니다. 게임 채널, 릴, 브랜딩, 교육 또는 소셜 콘텐츠에 아바타를 사용하든, 다운로드한 파일은 선명하고 바로 게시할 준비가 되어 있습니다.
네. HeyGen은 안전하고 아동 친화적인 아바타 옵션을 포함하고 있습니다.
대부분의 아바타는 스타일과 말하는 애니메이션을 추가하는지 여부에 따라 몇 분 안에 준비됩니다. 이 과정은 완전히 브라우저 기반이므로 소프트웨어를 설치하지 않고도 여러 아바타 버전을 빠르게 만들 수 있습니다
