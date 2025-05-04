HeyGen이 최고의 기사에서 비디오 생성기인 이유

HeyGen을 사용하면 모든 훌륭한 기사를 여러 개의 고품질 비디오로 재활용할 수 있습니다. URL을 입력하거나 텍스트를 붙여넣기 시작하고 AI가 요약하고, 스크립트를 작성하며, 브랜드에 맞는 장면을 디자인하게 하세요. 이미 가지고 있는 것으로부터 더 많은 콘텐츠를 얻을 수 있으며, 관객은 그것을 소비하는 방법을 선택할 수 있습니다.