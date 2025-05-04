가장 잘 쓴 콘텐츠를 가져다가 사람들이 실제로 끝까지 보는 비디오로 만드세요. HeyGen을 사용하면 편집자나 카메라 없이도 기사, 블로그, 장편 자료를 발표 준비가 된 비디오로 변환하여 도달 범위, 참여도 및 페이지 체류 시간을 높일 수 있습니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
긴 블로그 포스트를 명확한 훅과 핵심 내용이 담긴 짧은 세로형 비디오로 변환하세요. 이를 티저로 사용하여 시청자들이 전체 기사로 돌아오게 하세요. 이 방법은 콘텐츠가 피드를 통해 더 멀리 퍼지는 데 도움이 됩니다.
의견 기사와 심층 분석을 흥미로운 비디오 설명으로 전환하세요. 복잡한 주제도 접근하기 쉽게 시각적으로 아이디어를 제시하세요. 경영진과 전문가들이 추가 촬영 시간 없이도 계속해서 눈에 띄게 유지됩니다.
지원 문서와 자주 묻는 질문들을 안내 튜토리얼로 변환하세요. 시각적 안내는 혼란을 줄이고 특히 AI 비디오 생성기를 사용할 때 고객들이 스스로 해결할 수 있도록 도와줍니다. 문의 티켓이 줄어들면 더 가치 있는 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
시의적절한 업데이트를 소셜 또는 이메일을 위한 짧은 요약 영상으로 전환하세요. 시청자들은 몇 초 안에 핵심 포인트를 파악할 수 있으며, 이는 흥미로운 비디오 콘텐츠를 통해 브랜드를 마음속에 계속 남게 합니다. 출판사와 내부 커뮤니케이션 팀에게 이상적입니다.
긴 가이드를 짧은 비디오 레슨으로 나누세요. 각 모듈은 기사의 한 부분을 집중적으로 다룹니다. 학습자는 순서대로 시청하거나 필요한 부분으로 바로 건너뛸 수 있으며, AI 비디오 콘텐츠와 함께하는 경험이 향상됩니다.
높은 성과를 내는 제품 설명을 짧은 프로모션 또는 설명 영상으로 전환하세요. 시각 자료와 내레이션을 직접 페이지에서 가져와 혜택을 보여주십시오. 이렇게 하면 메시징이 다양한 형식에 걸쳐 일관되게 유지됩니다.
HeyGen이 최고의 기사에서 비디오 생성기인 이유
HeyGen을 사용하면 모든 훌륭한 기사를 여러 개의 고품질 비디오로 재활용할 수 있습니다. URL을 입력하거나 텍스트를 붙여넣기 시작하고 AI가 요약하고, 스크립트를 작성하며, 브랜드에 맞는 장면을 디자인하게 하세요. 이미 가지고 있는 것으로부터 더 많은 콘텐츠를 얻을 수 있으며, 관객은 그것을 소비하는 방법을 선택할 수 있습니다.
링크를 붙여넣거나 기사 텍스트를 끌어다 놓으면 HeyGen이 즉시 핵심 포인트를 추출합니다. AI가 콘텐츠를 장면, 나레이션, 시각적 제안이 포함된 구조화된 스크립트로 변환합니다. 빈 페이지를 건너뛰고 바로 다듬기 작업으로 넘어갈 수 있습니다.
블로그 게시물, 가이드, 뉴스 업데이트를 소셜 피드, 이메일, 랜딩 페이지용 비디오로 변환하세요. 같은 이야기를 여러 형식으로 작업할 수 있어 게시하는 모든 콘텐츠에서 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다.
글꼴, 색상 및 로고를 적용하여 기사 기반 비디오가 동일한 계열의 일부처럼 느껴지게 하세요. 레이아웃을 재사용 가능한 패턴으로 저장하여, 다른 팀 구성원이 만들어도 모든 새 비디오가 일관된 모습을 유지하게 하세요.
스마트 요약을 통한 URL 및 텍스트 가져오기
기사 URL이나 텍스트를 붙여넣기만 하면 HeyGen이 구조, 제목, 그리고 주요 아이디어를 분석합니다. 요약을 선택하거나 대부분의 세부 사항을 그대로 유지할 수 있습니다. AI가 주요 메시지를 보존하는 비디오 스크립트를 작성하여, 여러분이 손쉽게 비디오를 만들 수 있도록 도와줍니다.
AI 음성 해설 및 프레젠터 옵션
청중과 어울리는 자연스러운 AI 목소리나 프레젠터 스타일을 선택하세요. 내레이션은 장면과 자동으로 동기화되어 흐름이 부드럽게 느껴집니다. 교육, 편집, 또는 홍보 콘텐츠에 맞게 톤을 조절할 수 있습니다.
시각적 장면, 스톡 미디어 및 캡션
HeyGen은 기사 내용에 기반하여 시각적 요소와 레이아웃을 제안하여 기사를 비디오로 변환하는 경험을 향상시킵니다. 텍스트, 스톡 푸티지, 이미지 및 간단한 모션을 결합하여 비디오를 역동적으로 유지하세요. 자동 자막 지원은 접근성을 높이고 소리 없이 보는 것을 지원합니다.
모든 채널을 위한 다양한 형식의 내보내기
동일한 프로젝트에서 세로, 정사각형, 그리고 가로 형식의 비디오를 내보낼 수 있습니다. 각 버전은 텍스트를 읽기 쉽게 유지하고 장면을 잘 구성하여 비디오 편집 과정에서의 품질을 보장합니다. 이를 통해 관객이 시간을 보내는 어디에서든 기사 기반 비디오를 게시할 수 있습니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
기사를 비디오 생성기로 사용하는 방법
HeyGen은 기사를 비디오로 변환하는 작업을 현재의 콘텐츠 프로세스에 맞게 간단한 워크플로로 만들어줍니다. 링크나 텍스트를 가져오면 플랫폼이 스크립팅, 장면, 그리고 링크를 통한 비디오 및 텍스트를 비디오로 변환하는 워크플로를 처리합니다.
기사 링크를 붙여넣거나 재사용하고 싶은 텍스트를 끌어다 놓으세요. 요약이 형식에 맞도록 목표와 이상적인 기간을 선택하세요.
주요 채널에 대한 화면 비율을 선택한 다음, 목소리와 시각적 스타일을 결정하세요. 이 비디오가 티저, 설명, 혹은 전체 내러티브처럼 느껴져야 할지 결정하세요.
생성된 스크립트와 장면 분해를 미리 보세요. 문구를 수정하고, 섹션의 순서를 재배열하며, 필요에 따라 포인트를 추가하거나 제거하세요.
완성된 비디오를 만든 후 필요한 버전을 내보내세요. 소셜에 게시하거나 원본 기사 근처에 삽입하거나 이메일 캠페인에 추가하세요.
기사를 비디오로 변환하는 도구는 블로그, 뉴스 게시물, 가이드와 같은 글로 된 콘텐츠를 비디오로 전환합니다. 주요 아이디어를 요약하고, 내레이션을 추가하며, 시각 자료를 매치하여 관객이 읽기만 하는 대신 시청할 수 있도록 합니다.
명확하고 구조화된 기사는 특히 잘 전환됩니다. 어떻게 할 것인지 안내하는 글, 목록 게시물, 사상 리더십, 그리고 뉴스 업데이트는 모두 강력한 후보입니다. 심지어 밀도 높은 자료도 시각적 이야기로 나누어지면, 특히 기사를 비디오로 전환할 때 이점을 얻습니다.
아니요. HeyGen은 편집 배경이 없는 작가, 마케터, 편집자, 교육자를 위해 만들어졌으며, 모든 사용자에게 이상적인 AI 비디오 도구입니다. 이 플랫폼은 구조와 기술적인 세부사항을 처리하면서 여러분은 메시지와 정확성에 집중할 수 있습니다.
네. 목표 길이를 설정하고 비디오가 짧은 티저가 될지 또는 더 완전한 처리가 될지 선택할 수 있습니다. 스크립트와 장면을 수동으로 편집하여 세부 사항을 유지하거나 제거할 수 있습니다.
네. 기사 기반 비디오에 브랜드 색상, 로고, 그리고 글꼴을 적용할 수 있습니다. 저장된 스타일은 출판하는 모든 것이 동일한 브랜드 체계에 속하는 것처럼 느껴지도록 도와줍니다.
네. 기사를 비디오로 변환하는 프로젝트에서 제안된 시각 자료를 대체하거나 보완하기 위해 스크린샷, 다이어그램, B롤, 제품 클립을 업로드할 수 있습니다. 이를 통해 자동화와 중요한 부분에서의 완전한 제어를 혼합할 수 있습니다.
TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, 그리고 자신의 사이트에 맞는 형식으로 내보낼 수 있습니다. 비디오는 기사 근처에 삽입하거나 이메일로 공유하거나 광고 캠페인에 사용할 수 있어 블로그를 비디오로 쉽게 전환할 수 있습니다.
짧은 기사는 30초에서 60초 분량의 클립이 될 수 있고, 긴 안내서는 몇 분 분량이 될 수 있습니다. 비디오가 여러분의 전략에 맞게 지속 시간 목표와 페이싱을 조정할 수 있습니다.
네. 장면을 다듬고, 텍스트를 업데이트하며, 타이밍을 조정하고, 시각적 요소를 교체하기 전에 내보낼 수 있습니다. 기사가 변경되면 프로젝트를 다시 열고 새 버전을 다시 생성할 수 있습니다.
기사를 비디오로 전환하는 것은 이미 만들어진 콘텐츠의 도달 범위를 확장합니다. 비디오를 선호하는 관객을 만나고, 참여 지표를 높이며, 모든 강력한 기사가 채널 전반에서 더 많은 성과를 낼 기회를 제공합니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.