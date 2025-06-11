HeyGen의 AI 비디오 캡션 생성기를 사용하여 정확하고 읽기 쉬운 자막을 자동으로 생성하세요. 말하는 오디오를 완벽하게 타이밍이 맞춰진 자막과 부제로 전환하여 접근성, 참여도 및 도달 범위를 높입니다. 수동으로 받아쓰기나 타임라인 편집 없이, 빠른 AI 기반 결과물을 얻을 수 있습니다.
많은 시청자들이 소리 없이 영상을 봅니다. Reels, Shorts, TikTok에 자동 생성 캡션을 제공하여 시청 시간과 참여도를 향상시키세요.
수동 자막 입력은 캠페인을 늦춥니다. AI 비디오 자막 생성기를 사용하여 접근 가능하고 검색 가능한 마케팅 비디오를 더 빠르게 게시하세요.
자막은 이해도와 접근성을 향상시킵니다. 수동 전사 없이 AI 기반 자막 생성기를 사용하여 교육, 입문, 그리고 튜토리얼을 위한 명확한 자막을 생성하세요.
모든 직원이 명확한 비디오 콘텐츠와 자막을 통해 회사 업데이트를 이해할 수 있도록 합니다. 자막은 내부 비디오를 포괄적이고 다양한 환경에서 쉽게 따라갈 수 있게 만듭니다.
글로벌 청중에게 다가가기 위해서는 자막이 필요합니다. 정확한 자막을 유지하면서 타이밍을 일치시키며 빠르게 자막을 생성하고 번역하세요.
자막은 접근성 표준과 포괄적 시청을 지원합니다. AI 자막 기능은 추가 제작 비용 없이 팀이 비디오 콘텐츠에 대한 요구 사항을 충족하도록 돕습니다.
HeyGen이 최고의 AI 비디오 자막 생성기인 이유
HeyGen은 AI 비디오 생성 기능과 지능적인 캡션 생성을 결합하여 팀이 접근성이 높고 성능이 우수한 비디오를 대규모로 제작할 수 있도록 돕습니다. 소셜 클립부터 교육 콘텐츠에 이르기까지, 캡션은 빠르게 생성되며 모든 형식에 걸쳐 동기화됩니다.
AI는 다양한 억양과 말투에도 불구하고 높은 정확도로 음성을 자막으로 변환합니다. 텍스트를 수정하는 데 드는 시간을 줄이고 콘텐츠를 게시하는 데 더 많은 시간을 할애하세요.
내장된 비디오 번역 기능과 AI 기반 자막 생성기를 사용하여 여러 언어로 자막을 생성하고 번역하세요. 여러 언어로 자막을 추가함으로써 국제적인 관객에게 도달하면서 작업을 중복하지 않습니다.
자막은 AI 비디오 생성 워크플로의 일부로 만들어져 시각적 요소, 음성, 텍스트가 추가 도구 없이 완벽하게 맞춰집니다.
AI를 이용한 자동 자막 생성
비디오를 업로드하거나 AI로 생성한 후에는 캡션을 즉시 생성합니다. AI 비디오 캡션 생성기는 음성을 받아쓰고, 캡션을 정확한 타이밍에 맞추어 준비하여 바로 사용할 수 있도록 합니다.
편집 가능한 캡션으로 완전한 제어
자막을 쉽게 검토하고 다듬으세요. 브랜드의 목소리에 맞게 단어 선택, 타이밍 또는 형식을 조정하면서 비디오와 자막을 동기화 상태로 유지하세요.
다국어 자막 및 번역
몇 초 안에 자막을 여러 언어로 번역하세요. 비디오나 자막을 수동으로 다시 만들지 않고도 지역별로 명확성과 타이밍을 유지하세요.
무결점 수출 및 통합
내장된 자막이 포함된 비디오를 내보내거나 다양한 플랫폼용 자막 파일을 다운로드하세요. 자막은 소셜, 웹, 내부 비디오 워크플로우와 호환됩니다.
AI 비디오 캡션 생성기 사용 방법
AI를 사용하여 네 단계로 정확한 비디오 자막을 만드세요.
기존 비디오에서 시작하거나 HeyGen의 AI 비디오 생성기를 사용하여 새로 만드세요.
AI는 음성을 분석하고 수동 전사 없이 완벽하게 타이밍된 자막을 생성합니다.
필요에 따라 리뷰 텍스트를 조정하고, 타이밍을 맞추거나, 다른 언어로 자막을 번역하세요.
자막이 포함된 비디오나 자막 파일을 다운로드하고 즉시 여러 플랫폼에 비디오 콘텐츠를 게시하세요.
AI 비디오 캡션 생성기는 인공지능을 사용하여 말하는 오디오를 자동으로 타이밍이 맞춰진 캡션으로 변환합니다. 수동으로 전사하고 동기화할 필요를 없애줍니다.
오디오가 명확할 때 정확도가 높습니다. HeyGen의 AI는 발음과 자연스러운 언어 패턴을 인식하도록 설계되어 수정 시간을 줄입니다.
네. 자막은 완전히 편집 가능하여 비디오 콘텐츠를 내보내기 전에 문구, 타이밍 또는 형식을 조정할 수 있습니다.
네. 내장된 비디오 번역기 기능을 사용하여 한 언어로 캡션을 생성하고 정확한 캡션을 위해 다른 언어로 번역할 수 있습니다.
네. 자막은 시청 시간, 접근성, 이해도를 높이며, 특히 소리 없이 자동 재생되는 소셜 플랫폼에서 비디오를 볼 때 특히 유용합니다.
네. YouTube나 Vimeo와 같은 다양한 플랫폼을 위한 자막 파일을 내보내거나 다운로드할 수 있습니다.
네. 자막은 HeyGen의 AI 비디오 생성 워크플로우, 텍스트에서 비디오로 및 이미지에서 비디오로와 완벽하게 통합됩니다.
자막은 청각 장애가 있거나, 소리 없이 비디오를 시청하는 사람들에게 접근성을 제공하며, 포괄적인 콘텐츠 제작을 지원합니다.
네. 인공지능 비디오 자막 생성기를 사용하여 만든 모든 자막과 비디오에 대한 완전한 권리를 유지합니다.
