HeyGen의 AI 광고 기능을 사용하여 고효율 비디오 광고를 만드세요. 제품 링크, 짧은 스크립트 또는 간단한 브리핑을 추가하여 완성된 광고 크리에이티브를 생성하세요. HeyGen은 시각적 요소, 템포, 동작, 오디오가 결합된 완성된 비디오를 제작하여, 더 적은 시간에 더 많은 승리하는 광고를 런칭할 수 있도록 도와줍니다. 촬영, 배우, 복잡한 편집 없이도 말이죠.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
AI 비주얼, 자연스러운 페이싱, 소셜 친화적 편집을 사용하여 공감가는 크리에이터 스타일의 비디오를 만드세요. 인지도 제고 및 퍼널 상단 캠페인에 아주 좋습니다.
제품 기능을 클로즈업 샷, 오버레이 및 카메라 움직임이 있는 깔끔한 데모 순서로 만드세요. 전자 상거래 및 교육 중심의 광고에 적합합니다.
짧고 흥미로운 동영상으로 한 번에 하나의 혜택을 보여주세요. 이러한 클립은 리마케팅 및 출시 캠페인에서 종종 좋은 성과를 냅니다.
고객의 인용문이나 리뷰 스니펫을 사용하여 신뢰를 구축하세요. HeyGen은 메시지를 명확하게 전달하기 위해 캡션, 오디오, 그리고 시각적 요소를 추가합니다.
AI 도구를 사용하여 하나의 강력한 아이디어나 질문을 중심으로 빠른 비디오를 만드세요. 틱톡, 유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스에 이상적입니다.
글로벌 관객을 위한 광고를 번역하고 재창조하세요. 비디오 번역 기능을 사용하여 내레이션, 화면 텍스트 및 시각적 세부 사항을 업데이트하면서 브랜드 메시지의 일관성을 유지하세요.
AI 비디오 광고를 위해 HeyGen을 선택하는 이유
HeyGen은 마케팅 팀, 브랜드, 그리고 창작자들이 빠르게 움직이면서도 품질을 높게 유지할 수 있도록 돕습니다. 모든 도구는 반복 가능한 생산, 명확한 메시징, 그리고 확장 가능한 테스팅을 지원하여 빠르게 배우고 개선할 수 있습니다.
HeyGen은 주목을 끌고 시청자들의 관심을 유지하는 비디오를 제작합니다. 스크립트, 비주얼, 그리고 페이싱은 플랫폼 행동에 맞춰 형성되어, 전환을 이끌어내는 데 도움을 줍니다. 다양한 컨셉을 생성하여 훅을 테스트하고 가장 효과적인 것을 찾아보세요.
촬영이나 재촬영 없이 광고의 다양한 버전을 제작하세요. URL, 제품 이미지 또는 기록된 아이디어를 깔끔하고 출판 준비가 된 비디오로 변환하세요. 언어, 자막, 레이아웃을 업데이트하여 몇 분 안에 새로운 변형을 출시하세요.
HeyGen은 일관되고 비교하기 쉬운 비디오 변형을 생성합니다. 구조화된 테스트를 실행하기 위해 플랫폼에 적합한 형식으로 내보낼 수 있습니다. 빠른 통찰을 얻고 가장 잘 수행하는 스타일과 메시지에 집중할 수 있습니다.
비디오 제작 링크
어떤 제품이나 랜딩 페이지 링크를 붙여넣기만 하면 즉시 비디오 초안을 얻을 수 있습니다. HeyGen이 페이지를 스캔하여 핵심 세부 사항을 식별하고 이를 장면, 훅, 시각적 아이디어로 매핑합니다. 이 초안들을 쉽게 다듬거나 더 많은 변형을 생성할 수 있습니다.
스마트 비주얼 생성
원하는 스타일을 설명함으로써 자연스러운 움직임의 장면과 전환을 만드세요. HeyGen은 여러분의 메시지에 맞는 카메라 움직임, 조명, 그리고 구성을 만들어냅니다. 수동 편집 없이 깨끗하고 플랫폼에 적합한 비주얼을 얻을 수 있습니다.
배치 변형 빌더
AI 도구를 사용하여 후크, CTA, 비주얼 또는 페이싱을 조정하여 한 번에 여러 광고 버전을 제작하세요. 일괄 내보내기는 모든 파일을 명확한 이름으로 정리하여 팀이 추가 단계 없이 업로드하고 테스트할 수 있도록 합니다. 이는 팀이 테스트를 원활하게 확장할 수 있도록 돕습니다.
자동 지역화 도구
새로운 시장을 위한 스크립트, 나레이션, 화면 텍스트를 몇 분 안에 번역하세요. HeyGen은 일관된 비주얼과 타이밍으로 각 버전을 재구성하여 고품질의 UGC 광고를 보장합니다. 이는 브랜드와 에이전시가 전 세계적으로 배포하기 쉽게 만들어줍니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 비디오 광고 생성기 사용 방법
HeyGen을 사용하면 비디오 편집 경험이 없어도 아이디어를 빠르게 광고로 전환할 수 있는 명확한 작업 흐름을 제공합니다.
목표를 공유하거나 제품 페이지를 붙여넣으세요. HeyGen이 핵심 메시지를 파악하고 초기 개념을 준비합니다.
포맷, 진행 속도, 그리고 창의적인 스타일을 선택하세요. 플랫폼에 맞는 종횡비를 선택하세요.
다양한 훅과 레이아웃을 가진 여러 초안을 검토하세요. 필요하다면 빠른 수정을 하거나 새로운 옵션을 다시 생성하세요.
MP4 버전을 다운로드하거나 멀티 채널 테스팅을 위한 배치를 내보내세요. 광고 관리자에 업로드하고 결과에 따라 최적화하세요.
인공 지능을 활용하여 제작된 AI 비디오 광고는 시각적 요소, 속도, 내레이션을 자동화하여 팀이 더 빠르게 더 많은 창작물을 생산하고 더 많은 아이디어를 시험해볼 수 있게 합니다.
아니요. HeyGen은 귀하의 제품 링크를 사용하여 AI로 매력적인 광고를 생성합니다. 텍스트에서 비디오로, 또는 이미지에서 비디오로 도구를 사용하여 전체 비디오 광고를 만들 수 있습니다. 원하신다면 에셋을 업로드할 수 있지만, 꼭 촬영할 필요는 없습니다.
네, AI로 광고를 만들 수 있습니다. 세로, 정사각형, 또는 가로 형식을 선택하세요. 각 버전은 TikTok, Instagram, YouTube 및 기타 플랫폼에 배치하기 위해 최적화되어 있습니다.
네. HeyGen은 스크립트를 번역하고, 자막을 업데이트하며, 새로운 언어로 나레이션을 재창조할 수 있습니다. 이를 통해 새로운 시장에 광고를 빠르게 출시할 수 있습니다.
네. 로고, 제품 이미지, 브랜드 색상, 오디오 및 기타 창의적인 자산을 업로드할 수 있습니다. HeyGen이 이를 사용하여 광고를 브랜드 스타일에 맞게 유지합니다.
네. 배치 빌더와 빠른 생성 기능은 팀이 단일 세션에서 많은 광고 변형을 만들 수 있게 해주며, 이는 무거운 테스팅 주기를 지원합니다.
대부분의 사용자들은 다양한 해상도로 MP4 파일을 내보냅니다. 일괄 내보내기는 캠페인 업로드를 위해 파일을 정리된 상태로 유지합니다.
네. 비디오를 생성하기 위해 극본을 붙여넣으세요. 장면, 나레이션, 레이아웃이 포함됩니다. 타이밍과 시각적 요소들을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
대부분의 비디오는 AI 도구의 효율성 덕분에 몇 분 안에 준비됩니다. 더 길거나 복잡한 비디오는 약간 더 시간이 걸릴 수 있지만, 전체 과정은 여전히 매우 빠릅니다.
네. 여러분은 여러분이 만든 모든 비디오에 대한 권리를 소유하고 있습니다. UGC 광고를 위해 업로드하는 타사 자산을 사용하기 위한 허가를 받았는지 확인하세요.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.