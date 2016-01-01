HeyGen의 AI 프레젠터는 카메라, 스튜디오, 또는 화면에 나타나는 재능 없이도 정교한 비디오를 만들 수 있게 도와줍니다. 자신을 녹화하는 대신, 스크립트를 작성하고 프레젠터를 선택한 다음 HeyGen이 당신의 메시지를 명확하고 일관되게 전달하는 비디오를 생성하도록 합니다.
AI 프레젠터를 사용하면 촬영 없이 전문가 수준의 프레젠터가 진행하는 비디오를 만들 수 있습니다. 단순히 스크립트를 작성하고 가상 프레젠터를 선택한 다음, 몇 분 안에 일관된 전달로 정교한 비디오를 생성하세요. 카메라, 재촬영, 편집 작업 없이 훈련, 제품 설명, 내부 업데이트, 마케팅에 이상적입니다.
AI 프레젠터로 비디오를 만드는 방법은?
어떤 아이디어, 문서, 또는 교육 자료든 생생한 AI 프레젠터가 등장하는 매력적인 비디오로 만들어보세요.
HeyGen이 전문 비디오 제작을 간단하고, 빠르며, 확장 가능하게 만듭니다.
HeyGen에 로그인하고, 기존 초안을 열거나, 준비된 템플릿을 선택하거나, 새 프로젝트를 처음부터 시작하세요.
비즈니스 캐주얼 릴리와 같은 1100개가 넘는 아바타 중에서 선택하거나 단일 이미지나 비디오를 사용하여 나만의 맞춤형 프레젠터를 만드세요.
텍스트를 작성하거나 붙여넣고 HeyGen의 AI 스크립트 어시스턴트를 사용하여 메시지를 다듬으세요. 또한 자신의 오디오를 업로드하거나 600개 이상의 텍스트-음성 변환 목소리 중 하나를 선택할 수도 있습니다.
발표자가 진행하는 비디오를 몇 분 안에 렌더링하고, 결과를 검토한 후, 즉시 다운로드하거나 공유하세요.
우리의 AI 프레젠터를 돋보이게 하는 강력한 기능들
맞춤 설정 가능한 AI 프레젠터
1100명이 넘는 AI 프레젠터 중에서 선택하거나, 귀하의 브랜드, 회사 리더, 또는 본인을 반영하는 디자인을 만드세요. 로고, 배경, 제스처, 의상을 추가하여 모든 프레젠테이션을 브랜드에 맞게 진정성 있게 만드세요.
175개 이상의 언어와 방언을 구사하는 AI 프레젠터
콘텐츠를 수월하게 현지화하세요. 인공지능 프레젠터가 100개 이상의 언어와 방언을 완벽한 발음과 자연스러운 입모양 동기화로 말할 수 있습니다.
원래의 목소리를 유지하거나 다국어 비디오에 실제처럼 일관되게 들리는 자신의 목소리를 복제하세요.
효율성을 증진시키는 AI 도구
AI 프레젠터는 스크립트를 비디오로 전달하는 가상의 화면 진행자입니다. HeyGen을 사용하면 카메라나 촬영 없이도 전문적인 진행자 주도 콘텐츠를 만들 수 있어 비디오 제작이 더 빠르고 일관성 있으며 확장하기 쉬워집니다.
HeyGen에 로그인하여 AI 프레젠터/아바타를 선택하고, 스크립트나 음성을 추가하고, 브랜딩을 맞춤 설정한 후, 몇 분 만에 전문가 수준의 비디오를 생성하세요.
네. 많은 팀들이 온보딩, 준수, 그리고 내부 교육을 위해 HeyGen AI 프레젠터를 사용합니다. 프레젠터가 진행하는 비디오는 일관된 설명을 제공하는 데 도움이 되며, 프로세스나 정책이 변경될 때 쉽게 업데이트할 수 있습니다
네. HeyGen의 음성 복제 기술을 사용하여 여러분의 음성 녹음을 업로드하거나 복제할 수 있으며, 이를 통해 AI 프레젠터가 여러분의 억양과 목소리 톤으로 자연스럽게 말할 수 있습니다.
그들은 그렇습니다. 팀들은 제품 시연, 발표, 교육적인 판매 콘텐츠를 위해 HeyGen AI 프레젠터를 사용합니다. 개인화된 비디오 플랫폼과 결합하면, 다양한 청중을 위한 메시지를 맞춤 설정할 수 있습니다.
네. HeyGen은 브랜드에 맞는 다양한 프레젠터와 스타일을 제공합니다. 목소리 톤과 전달 방식을 더욱 통제하고자 하는 일부 팀들은 프레젠터 비디오와 함께 AI Voice Generator를 사용합니다.
대부분의 비디오는 몇 분 안에 만들 수 있습니다. 스크립트가 준비되면 HeyGen이 발표자 비디오를 빠르게 생성하며, 업데이트는 텍스트 편집만으로 가능합니다.
아니요. 전문가 수준의 AI 프레젠터 비디오를 완전히 온라인으로 제작할 수 있습니다. 카메라, 마이크, 스튜디오, 편집 도구가 필요 없으며, 단지 대본과 상상력만 있으면 됩니다.
