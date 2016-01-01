리뷰

AI 프레젠터로 비디오를 만드는 방법은?

어떤 아이디어, 문서, 또는 교육 자료든 생생한 AI 프레젠터가 등장하는 매력적인 비디오로 만들어보세요.

HeyGen이 전문 비디오 제작을 간단하고, 빠르며, 확장 가능하게 만듭니다.