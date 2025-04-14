캐릭터가 일관되게 유지되고 오디오가 사람처럼 들린다면, 그것이 바로 고품질 결과의 두 가지 핵심 기준이기 때문에 문제되지 않습니다. HeyGen은 모든 장면에서 하나의 캐릭터 디자인을 유지하고 자연스러운 음성과 결합하여, G2의 2026년 여름 리포트에서 281개의 배지와 23개의 1위 순위를 기록하며 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.