This AI cartoon video maker turns a script into a finished animated video with cartoon characters, natural voiceover, and background music. No cameras, no video editing, and no prior animation skills required. Built for creators, educators, and faceless channels.
Features of the AI Cartoon Video Maker
어떤 스크립트든 AI로 만드는 카툰 영상 제작기
텍스트를 기반으로 한 AI 애니메이션을 제작하세요. 텍스트 → 비디오 워크플로우를 그대로 활용해 1억 2천만 개 이상의 영상 제작을 지원합니다. AI 만화 영상 생성기는 스크립트나 간단한 텍스트 프롬프트를 여러 애니메이션 샷으로 나누고, 각 문장에 맞는 시각 요소를 자동으로 매칭해 몇 분 만에 바로 공유할 수 있는 애니메이션 영상을 만들어 줍니다.
Talking Cartoon Characters from a Photo
Upload an illustration, mascot, or drawing and Avatar IV animates it into a speaking character with phoneme-level lip-sync. The model is built for cartoon, 2D, 3D, and non-human designs, so your animated characters keep their exact look in every scene you generate.
Natural AI Voiceovers in 175+ Languages
내장된 AI 음성 생성기로 각 캐릭터에 고유한 목소리를 부여한 뒤, 175개 이상의 언어로 AI 보이스오버를 입히고 입 모양까지 정확히 동기화해 전체 영상을 현지화하세요. 대부분의 만화 제작 도구는 자연스러운 더빙 대신 몇십 개 언어의 자막 제공에 그칩니다.
만화 영상 템플릿, 장면 및 스타일
이 생성기는 처음 장면부터 완성도 높은 영상을 만들 수 있도록 미리 제작된 비디오 템플릿과 장면을 제공합니다. 애니메이션 또는 픽사 스타일의 룩을 선택한 뒤, 브랜드 색상과 폰트, 그리고 YouTube, TikTok, 프레젠테이션용 화면 비율까지 자유롭게 커스터마이즈하세요.
One Prompt to a Finished Cartoon
Video Agent handles the heavy lifting: hand it a single prompt and it drafts the script, storyboards the scenes, and composes the finished cut, showing you an editable creative blueprint before rendering. One idea becomes a complete AI animation video without touching a timeline or keyframe.
얼굴을 드러내지 않는 채널은 촬영 없이도 매일 소셜 미디어 콘텐츠가 필요합니다. 영상 스크립트 생성기로 에피소드를 기획하고, 에피소드 아이디어를 애니메이션 클립으로 만들어, 한 사람이 감당할 수 있는 일정에 맞춰 TikTok, 릴스, 쇼츠에 짧은 영상을 꾸준히 게시하세요.
카툰 내레이터는 복잡한 주제를 쉽게 이해할 수 있게 도와줍니다. 기능 안내를 애니메이션 프레젠테이션으로 만들어 가격, 워크플로, 정책 등을 설명하고, 사람들이 끝까지 시청하게 만드는 매력적인 영상 형식으로 전달하세요.
교사와 강의 제작자는 정적인 슬라이드를 직접 나레이션하는 대신, 수업 자료와 동화책 내용을 바탕으로 몰입감 있는 애니메이션 영상을 만듭니다. 한 개의 수업 스크립트만 있으면, 애니메이터 없이도 오후 한나절 만에 완성도 높은 애니메이션 에피소드 한 편을 제작할 수 있습니다.
Policy decks and process docs rarely get read. Convert them into short cartoon training videos with a consistent animated presenter, then update the script and regenerate whenever a process changes, no reshoots required.
애니메이션 광고는 실제 영상 제작보다 더 빠르게 테스트할 수 있고 비용도 적게 듭니다. 이미지 투 비디오 기능으로 제품 사진이나 브랜드 마스코트를 생동감 있게 만들고, 캠페인 아이디어를 다양한 만화 스타일 광고 버전으로 확장해 각종 테스트에 활용해 보세요.
예전에는 각 시장마다 만화를 더빙하려면 언어별로 새로운 성우를 섭외해야 했습니다. 이제는 클론 음성을 활용해 만화 영상을 175개 이상의 언어로 번역하고, 모든 시장에 현지화된 영상 콘텐츠를 같은 주에 동시에 공개하세요.
AI 만화 동영상 메이커는 어떻게 작동하나요
네 단계만 거치면 한 브라우저 탭 안에서 아이디어를 생동감 있는 만화 영상으로 만들 수 있습니다.
스크립트를 붙여넣거나 프롬프트를 입력하면, AI가 속도와 내레이션을 고려해 장면별로 자동 분할해 줍니다.
애니메이션 스타일, 화면 비율, 템플릿을 선택하고 브랜드 색상과 폰트를 적용하세요.
스토리 캐릭터를 선택하거나 캐릭터 빌더에서 직접 디자인하고, 또는 애니메이션으로 만들 사진을 업로드하세요.
미리 보기로 확인하고 각 장면을 조정한 뒤, 최대 4K 해상도의 MP4로 내보내거나 어떤 플랫폼이든 맞게 크기를 조정하세요.
AI 만화 동영상 메이커(또는 AI 애니메이션 메이커)는 텍스트만으로 애니메이션 영상을 만들 수 있게 해주는 소프트웨어입니다. 애니메이션을 만들려면 스크립트나 프롬프트를 입력하면 되며, 고급 AI 모델이 각 샷을 생성해 몇 분 안에 장면, 캐릭터, 보이스오버, 음악까지 모두 만들어 줍니다.
캐릭터가 일관되게 유지되고 오디오가 사람처럼 들린다면, 그것이 바로 고품질 결과의 두 가지 핵심 기준이기 때문에 문제되지 않습니다. HeyGen은 모든 장면에서 하나의 캐릭터 디자인을 유지하고 자연스러운 음성과 결합하여, G2의 2026년 여름 리포트에서 281개의 배지와 23개의 1위 순위를 기록하며 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
맞춤형 만화 캐릭터를 만들려면 이미지를 업로드하고, 목소리를 선택한 뒤, 스크립트를 붙여넣으면 됩니다. Avatar IV가 모든 단어에 맞춰 얼굴을 애니메이션으로 구현해 주기 때문에, 마스코트나 일러스트, 동화 속 캐릭터가 원래 디자인을 그대로 유지한 채 각 영상에서 당신의 대사를 말하게 됩니다.
대부분의 애니메이션 도구는 템플릿과 스톡 캐릭터 수준에 그칩니다. HeyGen은 사용자의 이미지를 활용한 맞춤형 캐릭터 제작, Video Agent를 통한 한 번의 프롬프트로 영상 생성, 175개 이상의 언어로 번역, 4K 내보내기까지 필요한 모든 기능을 제공하는 최고의 AI 옵션이며, 포춘 100대 기업의 85%에서 사용되고 있습니다.
네. Anton Voroniuk 고객 사례에서 자세히 설명된 것처럼, 이 교육자는 AI를 활용해 강의 영상을 제작 비용을 40배 절감하면서 주당 15.5시간을 절약하고, 100만 명이 넘는 수강생에게 도달하고 있습니다.
네, 무료 요금제를 사용하면 테스트용 무료 AI 애니메이션 생성기로 만화를 무료로 만들 수 있습니다. 크리에이터 요금제는 월 24달러부터 시작하며, 더 많은 영상 분량과 고급 기능을 제공하고, 대규모 영상 제작을 원하는 팀을 위한 맞춤형 엔터프라이즈 요금도 제공합니다.
No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.
네, 완전한 창작 통제권은 계속 당신에게 있습니다. 모든 장면은 편집 가능한 상태로 유지되므로, 대사를 다시 쓰거나, 목소리를 바꾸거나, 샷의 순서를 재배치하면서 AI 비디오 편집기에서 원하는 방식으로 결과물을 다듬은 뒤, 몇 분 안에 다시 내보낼 수 있습니다.
네. 저희 AI 영상 번역 기능을 사용하면 하나의 애니메이션을 175개 이상의 언어와 방언으로 변환할 수 있으며, 클론 음성과 입 모양이 정확히 맞는 립싱크를 통해 캐릭터가 입 모양과 어긋난 내레이션이 아니라 각 언어를 자연스럽게 말하는 것처럼 보이게 할 수 있습니다.
이 만화 애니메이션 메이커는 픽사 스타일과 애니메이션 스톡 캐릭터를 제공하며, 사용자가 직접 만든 2D, 3D 또는 손으로 그린 디자인으로 애니메이션을 제작할 수도 있습니다. AI 애니메이션은 브랜드 키트를 따르기 때문에, 여러 시리즈에 걸쳐 색상과 폰트가 일관되게 유지됩니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
당신의 스크립트를 캐릭터, 보이스오버, 음악이 모두 들어간 완성된 애니메이션 영상으로 만들어 보세요.