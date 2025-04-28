1단계 스크립트, 기사 또는 아이디어를 추가하세요 기존 스크립트를 붙여넣기, 기사를 드롭하거나, 만들고 싶은 비디오에 대한 짧은 텍스트 프롬프트를 작성하세요. HeyGen이 깔끔한 내러티브로 구조화하고 장면, 비트, 그리고 명확한 CTA를 설정해, 콘텐츠 제작자에게 이상적입니다.

2단계 애니메이션 스타일, 아바타, 그리고 포맷을 선택하세요 대화형 아바타 또는 간단한 호스트를 선택하고, 애니메이션 스타일을 정하며, 웹, 소셜 미디어, 또는 프레젠테이션용으로 화면 비율을 선택하세요. AI 비디오 생성기를 사용합니다. 브랜드 키트에 맞춰 글꼴, 색상, 로고를 한 번의 클릭으로 조정하세요.

3단계 장면, 동작, 그리고 목소리를 자동 생성 생성을 클릭하고 HeyGen이 장면, 전환, 음성 해설, 자막이 포함된 전체 애니메이션을 구축하게 하세요. 시스템은 시각적 요소를 스크립트에 매핑하여 모든 대사가 화면에서 명확한 순간을 갖도록 합니다.