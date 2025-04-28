일반 텍스트, 스크립트 또는 개요를 스토리보드나 키 프레이밍 없이 AI 비디오를 사용하여 애니메이션 비디오로 전환하세요. HeyGen의 AI 애니메이션 생성기가 장면, 동작, 그리고 내레이션을 만들어 드리므로 메시지에 집중할 수 있고 수작업에 신경 쓸 필요가 없습니다.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
복잡한 기능을 간단한 애니메이션 설명으로 변환하여 두 분 이내에 가치를 보여줍니다.
완벽한 스튜디오에서 나온 것처럼 보이는 애니메이션 프로모션으로 새로운 기능, 캠페인 또는 제안을 발표하세요. 동적인 타이포그래피, 애니메이션 UI 목업, 그리고 대담한 CTA를 사용하여 클릭과 가입을 유도하세요.
트윗, 블로그 스니펫, 그리고 공지사항을 리얼스, 틱톡, 쇼츠용 세로형 애니메이션 클립으로 만드세요. 자동 자막, 스티커, 그리고 애니메이션 요소를 추가하여 소리 없이도 주목을 끌 수 있는 AI 비디오를 제작하세요.
긴 PDF와 슬라이드 덱을 사람들이 실제로 완료할 애니메이션 모듈로 대체하세요. 훈련을 진행할 아바타, 과정을 설명할 다이어그램, 그리고 가장 중요한 부분을 강조할 콜아웃을 사용하세요.
수업 계획, 기사, 그리고 노트를 한 입 크기의 교육용 애니메이션으로 전환하세요. 개념을 명확하게 설명하기 위해 다이어그램, 타임라인, 그리고 간단한 캐릭터 장면을 애니메이션 비디오에 결합하세요.
브랜드 이야기, 고객 여정, 또는 창립자의 서사를 인간적인 느낌의 애니메이션 장면으로 전달하세요. AI 아바타와 애니메이션 배경을 혼합하여 몇 분 안에 공유할 수 있는 스토리 클립을 만드세요.
HeyGen이 최고의 AI 애니메이션 생성기인 이유
HeyGen은 전통적인 비디오 제작의 복잡함 없이 대규모로 고품질 애니메이션을 필요로 하는 창작자, 마케터, 팀을 위해 구축되었습니다. 모든 기능은 비디오 제작을 위해 빠르고, 협업적이며, 브랜드에 적합하도록 설계되었습니다.
프로 팀이 만든 것처럼 보이는 애니메이션을 생성하세요, 혼자 작업하더라도 말이죠. 아바타, 모션 그래픽, 레이아웃은 모두 현대적이고 플랫폼에 적합하게 조정되어 있습니다.
로고, 색상, 글꼴, 하단의 제목을 고정하여 모든 비디오가 귀사처럼 보이고 느껴지게 하세요. 브랜드 키트와 템플릿은 비디오 전문가가 아니더라도 전체 팀이 일관성을 유지할 수 있게 도와줍니다.
몇 분 안에 다양한 훅, CTA 및 형식을 생성하세요. 잘 작동하는 것을 사용하고, 그렇지 않은 것을 조정한 다음, 속도를 늦추지 않고 새로운 애니메이션을 계속 출시하세요.
한 번의 클릭으로 텍스트를 애니메이션 비디오로 변환
설명하고 싶은 내용, 판매하고자 하는 것, 또는 발표하고 싶은 것을 입력하면 HeyGen이 첫 버전을 만들어 드립니다. AI는 여러분의 아이디어를 목표에 맞는 구조화된 스크립트, 장면 및 애니메이션 레이아웃으로 변환합니다. 몇 분 안에 완성된 애니메이션 비디오 초안을 받게 되며, 빈 캔버스에서 시작하는 대신 수정하여 완성할 수 있습니다.
아바타, 아이콘, 그리고 장면들을 자동으로 애니메이션화하세요
현실적인 말하는 아바타 또는 간단한 캐릭터를 선택하고 완벽한 립싱크와 제스처로 애니메이션을 활성화하세요. 아이콘, 도형, 모션 그래픽을 추가하여 모든 포인트가 명확한 시각적 표현을 갖도록 하세요. 엔진은 타이밍과 전환을 자동으로 처리하여 수동 키프레임 없이도 애니메이션이 부드럽고 전문적으로 느껴지도록 합니다.
자동 음성 녹음, 자막, 그리고 사운드 디자인
브랜드에 맞는 다양한 언어와 톤으로 몇 초 안에 자연스러운 음성 해설을 생성하세요. HeyGen이 자막과 기본 사운드 디자인을 추가해 드리므로 모든 비디오가 플랫폼에 바로 배포될 준비가 됩니다. 간단한 컨트롤로 속도, 강조, 그리고 맞춤을 조정하여 시청자들이 끝까지 시청하도록 유지할 수 있습니다.
간단한 텍스트 지시를 통해 장면을 편집하세요
HeyGen에게 무엇을 변경할지 말하기만 하면 애니메이션이 업데이트됩니다. 섹션을 단축하거나 비주얼을 교체하거나 콜 투 액션을 변경하거나 배경을 조정하라고 요청하면 몇 초 안에 업데이트가 됩니다. 더 세밀한 컨트롤을 위해서는 타임라인 편집기로 들어가 특정 샷을 조정하면서 AI 비디오 생성이 모든 것을 동기화하도록 합니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 애니메이션 생성기 사용 방법
애니메이션 경험이나 편집 기술이 없어도 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다. HeyGen이 아이디어부터 내보내기까지 간단한 안내 흐름을 통해 여러분을 안내합니다.
기존 스크립트를 붙여넣기, 기사를 드롭하거나, 만들고 싶은 비디오에 대한 짧은 텍스트 프롬프트를 작성하세요. HeyGen이 깔끔한 내러티브로 구조화하고 장면, 비트, 그리고 명확한 CTA를 설정해, 콘텐츠 제작자에게 이상적입니다.
대화형 아바타 또는 간단한 호스트를 선택하고, 애니메이션 스타일을 정하며, 웹, 소셜 미디어, 또는 프레젠테이션용으로 화면 비율을 선택하세요. AI 비디오 생성기를 사용합니다. 브랜드 키트에 맞춰 글꼴, 색상, 로고를 한 번의 클릭으로 조정하세요.
생성을 클릭하고 HeyGen이 장면, 전환, 음성 해설, 자막이 포함된 전체 애니메이션을 구축하게 하세요. 시스템은 시각적 요소를 스크립트에 매핑하여 모든 대사가 화면에서 명확한 순간을 갖도록 합니다.
간단한 컨트롤을 사용하여 타이밍을 조정하고, 비주얼을 교체하거나, 음성의 톤을 조절하세요. 핵심 애니메이션을 그대로 유지하면서 글로벌 관객에게 도달하기 위해 비디오를 즉시 새로운 언어로 복제하세요.
AI 애니메이션 생성기는 텍스트, 스크립트 또는 아이디어를 자동으로 애니메이션 비디오로 전환하는 도구입니다. 모든 프레임을 일일이 디자인하거나 캐릭터를 수작업으로 리깅하는 대신, AI가 장면, 동작, 그리고 음성 해설을 만들어 줍니다.
아니요, 편집 경험이 전혀 없어도 첫 애니메이션 비디오를 만들 수 있습니다. 인터페이스는 복잡한 AI 비디오 생성기를 배우기보다는 양식을 작성하는 것처럼 느껴지는 간단한 프롬프트, 템플릿, 그리고 안내 단계를 중심으로 구축되어 있습니다.
제품 설명자, 마케팅 프로모션, 온보딩 및 교육 모듈, 소셜 미디어용 짧은 영상, 내러티브 스토리 클립을 만들 수 있습니다. 토킹 헤드 스타일 콘텐츠에는 아바타를 사용하거나, 간단한 설명자에는 깔끔한 모션 그래픽을 활용하세요.
네, 로고, 글꼴, 브랜드 색상, 스크린샷, 제품 이미지를 HeyGen에 직접 업로드할 수 있습니다. 이러한 자산들은 프로젝트 전반에 걸쳐 재사용될 수 있으므로 모든 애니메이션 비디오가 시각적 정체성을 일관되게 유지할 수 있습니다.
HeyGen은 다양한 언어, 억양, 그리고 목소리 스타일을 지원하여 같은 애니메이션을 다른 시장에 맞게 현지화할 수 있게 해주는 비디오 번역기를 사용할 수 있습니다. 시각적 요소와 타이밍을 유지하면서 내레이션 언어를 전환할 수 있습니다.
네, 생성 후 모든 장면을 완전히 편집할 수 있습니다. 시각적 요소를 변경하거나 대사를 다시 쓰고, 타이밍을 조정하거나 아바타를 전체 비디오를 다시 만들지 않고 교체할 수 있습니다.
HeyGen에서 제작된 비디오는 마케팅, 영업, 지원 및 내부 커뮤니케이션에 사용하기 위해 디자인되었습니다. 웹사이트, 캠페인 및 고객 대면 자산에서 계획 조건에 따라 사용할 수 있습니다.
대부분의 사용자들은 아이디어에서 공유 준비가 된 애니메이션까지 몇 분 안에 도달하지만, 며칠이나 몇 주가 걸리는 경우도 있습니다. 간단한 프로모션과 소셜 클립은 대개 한 번의 시도로 완성되며, 좀 더 복잡한 설명 애니메이션은 몇 번의 빠른 수정을 거칠 수 있습니다.
네, 여러 팀 구성원이 동일한 작업 공간에서 작업을 할 수 있으며, 템플릿을 공유하고 자산을 재사용할 수 있습니다. 검토자들은 코멘트를 남기고 변경을 요청할 수 있어 파일을 주고받을 필요가 없습니다.
전통적인 도구들은 모든 세부 사항을 수작업으로 디자인하고, 애니메이션을 만들고, 편집할 것을 요구합니다. HeyGen은 구조, 시각적 요소, 그리고 내레이션을 당신을 위해 AI를 사용하여 생성해주므로, 당신은 바로 세부 사항을 다듬고 제품을 출시하는 작업에 집중할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.