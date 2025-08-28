Komatsu의 AI 사례 연구는 기업이 AI 아바타를 활용해 교육과 커뮤니케이션을 혁신할 수 있는 방법을 보여줍니다. Komatsu는 다국어로 일관성 있고 몰입도 높은 동영상을 제작해 교육 이수율을 약 90%까지 높이고, 지식 습득 및 유지 효과를 향상하는 동시에 제작 비용을 절감했습니다. 이 성공 사례는 AI 고객 사례를 통해 확장 가능하고 브랜드 일관성을 유지하는 학습 솔루션의 효과를 입증하며, 이러한 솔루션이 교육을 넘어 마케팅과 글로벌 커뮤니케이션에도 활용될 수 있음을 보여줍니다.