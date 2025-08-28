기업이 HeyGen으로 성공하는 방법
Avatar Video · L&D
Malecare와 Cancer Academy가 HeyGen을 활용해 확장 가능하고 공감 어린 암 교육을 제공하여 환자들이 충분한 정보를 얻고, 지지받고, 자신감을 느낄 수 있도록 돕는 방법을 알아보세요.
Avatar Video · Localization
에미상 수상 스튜디오 Fameplay가 HeyGen을 활용해 AI 기반 다국어 영상을 제작하고, 다양한 시장에 맞게 콘텐츠를 현지화하며, 체코 시청자에서 전 세계로 영향력을 확장하는 방법을 확인해 보세요.
Avatar Video · Marketing
Bryan Fikes가 HeyGen을 활용해 소규모 기업의 영상 제작을 확대하고, 700시간 이상을 절약하며, 전환율을 높이고, 자신의 마케팅 에이전시를 확장한 방법을 알아보세요.
Avatar Video · Broadcast
Telemundo가 HeyGen과 협력해 AI 기반 월드컵 방송 세그먼트를 제작하여, 해설진을 현실에서는 불가능한 영화 같은 장소에 배치하면서도 생방송이 요구하는 속도와 품질을 어떻게 충족했는지 확인해 보세요.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV는 HeyGen AI 아바타를 활용해 기자들을 보호하고, 익명성을 유지하며, 아프가니스탄의 이야기를 전 세계 시청자들에게 안전하게 전하고 있습니다.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene은 HeyGen의 AI 비디오 플랫폼을 활용해 규정을 준수하는 의료 영상 제작을 확장하여, 제작 속도를 높이고 비용을 절감했으며, 전 세계적으로 다국어 콘텐츠 제공을 가능하게 했습니다.
Video Translation · Avatar Video · Broadcast
The Economist가 HeyGen을 활용해 글로벌 도달 범위를 확장하고, 다국어 동영상을 제작하며, 모든 플랫폼에서 편집 품질을 유지하는 방법을 확인해 보세요.
Avatar Video · Marketing
Vision Creative Labs는 HeyGen의 AI 아바타와 번역 도구를 활용해 금융 회사들이 연간 몇 편에 불과하던 영상 제작을 하루 50~60편 규모로 확장하여, 참여도와 ROI를 크게 높이고 있습니다.
Avatar Video · Marketing
Dolsten & Co.가 HeyGen을 활용해 프로토타입을 만들고, 반복 개선하며, 고품질의 크리에이티브 작업을 몇 달이 아닌 며칠 만에 완성하여 더 빠른 협업, 더 대담한 아이디어, 그리고 확장 가능한 AI 기반 스토리텔링을 실현하는 방법을 알아보세요.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
HeyGen의 AI 사례 연구는 기업이 제작 시간을 단축하고, 콘텐츠를 전 세계로 확장하며, 창의성을 높이는 방법을 보여줍니다. 팀은 몇 시간 만에 동영상을 완성하고, 에이전시는 여러 언어로 콘텐츠를 제공하며, 브랜드는 아바타를 활용해 캠페인을 구현합니다. 이를 통해 비용을 절감하는 동시에 여러 시장에서 확장 가능한 고품질 스토리텔링을 실현할 수 있습니다.
HeyGen의 AI 사례 연구는 개인화되고 확장 가능한 동영상이 참여도와 ROI를 어떻게 높이는지 보여줍니다. 브랜드들은 온보딩 동영상으로 전환율과 유지율을 두 배로 높이고, 맞춤형 캠페인으로 참여도를 세 배로 끌어올렸으며, 다국어 콘텐츠로 글로벌 도달 범위를 확대했습니다. 이는 HeyGen이 마케터의 대규모 개인화, 비용 절감, 효과 극대화를 지원한다는 사실을 입증합니다.
HeyGen의 AI 교육 사례 연구는 교육 기관과 기업이 학습 성과를 어떻게 향상시키는지 보여줍니다. 아바타는 기술 연습을 위한 역할극을 지원하고, 기업은 규정 준수 교육을 현대화하며, 의료팀은 의료 콘텐츠 제작 속도를 높이고, 교육자는 다국어 수업을 제공합니다. 이를 통해 학교, 기업, 전문 역량 개발 전반에서 교육을 더욱 몰입도 높고 확장 가능하며 효과적으로 만들 수 있습니다.
HeyGen의 AI 헬스케어 사례 연구는 의료 서비스 제공자가 커뮤니케이션을 개선하고 비용을 절감하며 접근성을 확대하는 방법을 보여줍니다. 의사들은 설명 영상을 통해 의학 지식을 공유하고, 팀은 교육 콘텐츠 제작 시간을 50% 단축하며, 의료 서비스 제공자는 다국어 인증 콘텐츠를 대규모로 제작해 환자, 전문가 및 전 세계 시청자에게 정확하고 비용 효율적인 교육을 제공합니다.
Würth는 HeyGen을 활용해 다국어 아바타 기반 영상을 제작함으로써 문서 중심에서 영상 우선 커뮤니케이션으로 전환했습니다. 번역 비용을 80% 절감하고 제작 시간을 절반으로 단축했으며, 직원들이 단 45분 만에 플랫폼 사용법을 익힐 수 있도록 해 전 세계를 대상으로 한 몰입도 높은 교육과 메시지 전달을 더욱 효율적이고 경제적으로 구현했습니다.
Komatsu의 AI 사례 연구는 기업이 AI 아바타를 활용해 교육과 커뮤니케이션을 혁신할 수 있는 방법을 보여줍니다. Komatsu는 다국어로 일관성 있고 몰입도 높은 동영상을 제작해 교육 이수율을 약 90%까지 높이고, 지식 습득 및 유지 효과를 향상하는 동시에 제작 비용을 절감했습니다. 이 성공 사례는 AI 고객 사례를 통해 확장 가능하고 브랜드 일관성을 유지하는 학습 솔루션의 효과를 입증하며, 이러한 솔루션이 교육을 넘어 마케팅과 글로벌 커뮤니케이션에도 활용될 수 있음을 보여줍니다.
Trivago의 HeyGen 활용 사례는 AI 마케팅 사례 연구가 동영상 현지화 과정을 획기적으로 간소화할 수 있음을 보여줍니다. Trivago는 HeyGen의 AI 번역 기능과 아바타를 활용해 후반 제작 시간을 절반으로 줄여 3~4개월을 절약하고, 30개 시장에 TV 광고를 신속하게 현지화했으며, 일관된 브랜드 정체성을 유지함으로써 확장 가능하고 효율적인 고품질 마케팅 성과를 달성했습니다.
Ogilvy는 HeyGen과 협력하여 한 가수의 페르소나를 활용한 Z세대 대상 캠페인처럼 감성적인 공감을 이끌어내는 아바타 기반 마케팅 영상을 제작했습니다. HeyGen의 아바타를 활용해 고도로 개인화되고 현지화된 콘텐츠를 대규모로 제작함으로써 시청자와의 유대감을 강화하고 감정적 분위기를 유지하는 동시에 여러 시장에서 참여도를 높였습니다.