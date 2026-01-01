Fameplay는 프라하에 기반을 둔 에미상 수상 제작 스튜디오로, 영화, TV, 애니메이션 및 오디오비주얼 스토리텔링을 전문으로 합니다. 2018년부터 이 회사는 실사 쇼와 애니메이션 시리즈부터 디지털 엔터테인먼트 플랫폼과 브랜디드 콘텐츠에 이르기까지 다양한 작품을 제작해 왔습니다. 2023년, 회사는 업계에 큰 변화가 다가오고 있음을 감지했습니다.

“ChatGPT가 등장했을 때, 우리는 시청각 도구와 생성형 AI가 시청각 산업에서 어떻게 도움이 될 수 있을지 살펴보기 시작했습니다.”라고 Fameplay의 최고 프로듀서이자 공동 설립자인 루카시 자호르는 말했다.

체코에 기반을 둔 제작사에게 전 세계로 규모를 확장하는 일은 늘 어려웠습니다. 체코어를 사용하는 사람은 약 1,000만 명에 불과해, 현지에서 제작된 콘텐츠의 도달 범위가 제한되기 때문입니다. “여기서는 결국 항상 로컬 제작자로 남게 됩니다.”라고 루카슈는 설명했습니다.

Fameplay가 HeyGen을 발견하면서 상황이 달라졌습니다. AI 아바타를 영상 번역 및 더빙 워크플로와 결합해, Fameplay는 지역 제작 스튜디오에서 다국어 글로벌 콘텐츠를 제작하는 스튜디오로 탈바꿈했습니다.

“저에게 그것은 글로벌 콘텐츠 제작자가 될 수 있는 관문이었습니다.”라고 루카시가 말했다.

전통적인 제작과 현지화의 한계를 뛰어넘기

HeyGen을 도입하기 전까지 Fameplay의 고객들은 전적으로 기존의 전통적인 제작 워크플로에 의존했습니다.

“영상 제작을 할 수 있는 유일한 방법은 스튜디오에 갈 시간을 내고, 촬영 준비를 하고, 촬영을 한 다음, 편집이 끝날 때까지 기다렸다가 그 편집본을 검토하는 것이었어요.”라고 루카시는 말했다.

그 과정은 비용이 많이 들고 시간도 오래 걸리며, 확장하기도 어려웠습니다. 다국어 콘텐츠를 제작하는 일은 훨씬 더 복잡했습니다. 번역 에이전시는 자막이나 캡션을 제공할 수는 있었지만, 비용과 제작 과정의 복잡성 때문에 완전한 국제 영상 현지화는 많은 고객에게 거의 접근 불가능한 서비스였습니다.

“우리는 이 모든 현지화 단계를 하나로 연결하기 전까지는 국제용 콘텐츠를 제작하지 않았습니다.”라고 루카시가 설명했다.

일부 프로젝트는 훨씬 더 큰 도전에 직면했습니다. 바로 진행자 자체가 존재하지 않았던 것입니다. Fameplay의 현재 주요 프로젝트 중 하나는 전 세계 수백만 팬이 사용하는 글로벌 스포츠 결과 플랫폼 Flashscore를 위해 합성 스포츠 뉴스 앵커를 제작하는 일을 포함하고 있습니다.

“그들이 진출해 있는 모든 국가마다 대표 얼굴이 있기를 원했어요.”라고 루카시는 말했다.

모든 시장마다 진행자를 고용하는 대신, Fameplay는 전 세계에 현지화된 콘텐츠를 제공하기 위해 AI 아바타를 제작했습니다.

“이 덕분에 그들은 국제적인 콘텐츠를 제공할 수 있게 되었습니다.”라고 그는 말했다.

아바타 품질과 현지화를 위해 HeyGen 선택하기

Fameplay는 시장에 점점 더 많은 AI 동영상 도구들이 등장함에 따라 Synthesia와 같은 여러 아바타 및 더빙 플랫폼을 대상으로 나란히 비교 테스트를 진행했습니다.

“우리는 매일 낮과 밤마다 다양한 도구를 테스트했습니다.”라고 루카시가 말했다.

결국 회사는 현실감 때문에 HeyGen을 선택했습니다.

“우리는 초기 버전에서도 립싱크의 품질이 훨씬 뛰어나다는 것을 알게 됐습니다.”라고 루카시는 설명했습니다.

그 품질은 중요했습니다. 왜냐하면 Fameplay는 단순히 호기심으로 AI를 실험해 본 것이 아니었기 때문입니다. 이 회사는 실제 유료 고객을 위한 전문적인 제작 작업을 제공하고 있었고, 일관되면서도 믿을 수 있는 결과가 필요했습니다.

“우리는 그것을 장난감처럼 쓰지 않습니다. 이것은 전문적인 도구입니다.”라고 루카시가 말했다.

Fameplay는 HeyGen의 초기 에이전시 파트너 중 하나가 되어, 약 50개의 아바타 스튜디오 슬롯을 구매하고 플랫폼을 중심으로 한 제작 워크플로를 구축했습니다. 또한 HeyGen 팀과 긴밀히 협력하며 서브스페이스와 같은 에이전시 중심 기능을 만드는 데 도움이 된 피드백을 제공했습니다.

오늘날 Fameplay는 고객을 위한 아바타 콘텐츠를 제작할 뿐만 아니라, 고객사의 내부 팀이 HeyGen 안에서 직접 영상을 제작할 수 있도록 교육하고 있습니다.

확장 가능한 다국어 AI 제작 구축하기

HeyGen을 제작 파이프라인에 통합함으로써 Fameplay는 대규모 확장이 가능한 AI 기반 콘텐츠 제작을 위해 최적화된 워크플로를 구축했습니다.

모든 프로젝트는 스크립트 작성과 음성 생성부터 시작됩니다. 팀은 HeyGen 아바타를 전문적인 음성 클로닝 워크플로와 결합해 현실감 있는 다국어 퍼포먼스를 만들어 냅니다.

“우리는 항상 대본부터 시작합니다. 즉흥적으로 하는 법은 없어요.”라고 루카시가 말했다.

그 결과, 캐릭터의 일관성과 시각적 현실감을 유지하면서 대규모로 다국어 콘텐츠를 제작할 수 있는 시스템이 완성되었습니다.

이 회사의 대표적인 프로젝트 중 하나는 International Volleyball Academy로, 영어, 스페인어, 독일어로 3년째 방영 중인 YouTube 시리즈입니다. 이 프로그램은 자신의 훈련 노하우를 전 세계에 전하고자 한 실제 배구 코치를 기반으로 한 AI 아바타를 활용합니다.

“그는 자신의 기술과 지식을 꼭 보존하고 싶어 했습니다.”라고 루카시가 말했다.

코치는 여전히 전 세계를 오가며 선수들을 직접 지도하고 있기 때문에, 전통적인 방식으로는 지속적인 콘텐츠 제작이 어려웠습니다. 대신 Fameplay는 실제 영상과 함께 HeyGen 아바타를 활용해, AI 기반의 지속적인 교육 시리즈를 제작했습니다.

또 다른 큰 성과는 다국어 현지화를 통해 이루어졌습니다. Fameplay가 제작한 한 프로그램은 체코어에서 시작해 추가로 7개 언어로 확장되었습니다.

“정말 놀라운 일이에요. 새로운 시청자층에 다가가는 데 큰 도약이죠.”라고 루카시가 말했다.

글로벌 콘텐츠 제작자로 거듭나기

Fameplay에게 HeyGen은 단순한 제작 효율성을 넘어서는 의미를 갖습니다. 회사의 비즈니스 모델과 크리에이티브 영역을 근본적으로 변화시켰습니다.

“놀라운 점은, 중앙 유럽에 있는 우리 같은 회사가 AI 오디오비주얼 제작에 집중하고 있고, LA와 샌프란시스코에 있는 스타트업 HeyGen도 올바른 비즈니스 모델을 찾기 위해 똑같은 단계를 거쳐 왔다는 것을 직접 보게 된 것입니다.”라고 루카슈는 말했다.

오늘날 Fameplay는 브랜드, 크리에이터, 미디어 기업을 위한 제작 스튜디오이자 AI 활용 파트너로서 활동하고 있습니다. 클라이언트는 Fameplay의 제작 서비스를 통해 전 과정을 완전 대행으로 맡길 수도 있고, 에이전시의 지원을 받으며 서브스페이스를 활용해 독립적으로 콘텐츠를 제작할 수도 있습니다.

그 워크플로의 중심에는 HeyGen이 있습니다.

“저에게 HeyGen은 캐릭터 일관성과 립싱크를 잡아주는 기준점입니다.”라고 루카시는 말했다.

AI 아바타, 다국어 영상 번역, 그리고 확장 가능한 제작 워크플로를 결합함으로써, Fameplay는 체코의 로컬 제작사에서 진정한 글로벌 콘텐츠를 만드는 크리에이터로 탈바꿈했습니다.