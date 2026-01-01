브라이언 파이크스는 Bonsai Marketing의 설립자로, 더 스마트한 마케팅 시스템과 자동화, 그리고 AI 영상을 통해 기업의 성장을 돕고 있습니다.
지난 25년 동안 Bryan은 여러 마케팅 에이전시를 설립하고, 기업들이 디지털 마케팅의 모든 주요 변화에 적응할 수 있도록 도와왔습니다.
영상이 온라인에서 신뢰를 쌓는 가장 효과적인 방법 중 하나가 되면서, 그는 같은 문제를 반복해서 목격했습니다. 기업들은 영상이 필요하다는 것은 알고 있었지만, 이를 꾸준히 제작하는 데 어려움을 겪고 있었습니다.
오늘날 Bryan은 HeyGen을 활용해 고객들이 프로모션 영상과 랜딩 페이지부터 세일즈 콘텐츠와 교육 자료에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕고 있습니다. 그 과정에서 그는 300개가 넘는 영상을 제작하고, 700시간 이상의 제작 시간을 절감했으며, 모든 규모의 비즈니스가 고품질 영상을 손쉽게 활용할 수 있도록 하는 워크플로를 구축했습니다.
모든 비즈니스가 전문 영상 제작을 실현할 수 있도록
브라이언에게 모든 성공적인 마케팅 전략은 하나의 이야기에서 시작됩니다.
"모든 건 이야기예요." 브라이언이 말했다. "당신이 무엇을 팔든 상관없어요. 무엇을 하든 상관없어요. 영상이야말로 가장 자연스러운 이야기꾼이니까요."
문제는 영상의 효과를 고객에게 설득하는 일이 아니었습니다. 꾸준히 활용할 수 있을 만큼 제작 비용을 충분히 낮추는 것이었습니다.
"비쌌어요. 장비도 비쌌고, 시간도 비쌌습니다. 제대로 하려면 여러 사람이 필요했죠,"라고 브라이언은 말했다.
많은 소규모 기업에게는 영상 하나마다 수천 달러를 투자하는 것은 현실적이지 않았습니다.
“기름값을 관리하는 상황에서 영상 하나에 2,000달러를 써야 한다면, 어떤 선택을 하게 될지는 뻔하잖아요.”라고 그는 말했다.
브라이언은 고객들이 1년에 몇 번 하는 캠페인용으로만 영상을 아껴 두지 말고, 블로그나 이메일, 소셜 게시물을 올리듯 자주 영상을 게시하길 바랐다.
그때 HeyGen이 그의 작업 방식을 바꾸어 놓았습니다.
"HeyGen은 신속한 제작, 메시지 전달, 그리고 과하지 않으면서도 영화 같은 느낌을 살려주는 적절한 수준의 애니메이션 덕분에 자연스럽게 딱 맞는 도구가 되었어요. 게다가 비용 효율성까지 뛰어나죠. 그게 전부입니다."
모든 마케팅 전략에 영상 활용을 통합하기
Bryan은 이제 영상을 별도의 프로젝트로 취급하지 않고, 거의 모든 클라이언트 프로젝트에 영상 제작을 포함하고 있습니다.
그의 팀은 웹사이트, 랜딩 페이지, 소셜 미디어, 이메일 캠페인, 교육, 세일즈 지원용으로 영상을 제작하여, 영상이 기업의 커뮤니케이션 방식 전반에 일관되게 활용되도록 하고 있습니다.
"HeyGen은 정말로 창작을 완성시키는 마지막 퍼즐 조각이에요." 브라이언이 말했다. "누구나 스파게티 한 그릇은 만들 수 있지만, 중요한 건 그 미트볼과 한 번 더 끼얹는 소스죠. 좋은 웹사이트를 완성했을 때는 모든 콘텐츠가 제대로 설계되어 있고, 그들이 제공하는 모든 서비스가 잘 정리되어 있으며, 거기에 알맞은 영상 구조를 더해 넣는 거예요."
그 영향력은 단순히 더 많은 콘텐츠를 만드는 것을 넘어섭니다.
“전환율이 올라가고 있습니다. 그리고 전환은 사업주에게 곧 수익을 의미합니다.”라고 그는 말했다.
이제는 새로운 영상을 만드는 일이 더 이상 큰 제작 작업이 아니기 때문에, 브라이언은 예전에는 글이나 정적인 이미지에만 의존하던 지점에서도 영상을 활용할 것을 제안할 수 있습니다.
비즈니스 속도를 늦추지 않고 영상 제작을 확장하기
HeyGen을 도입하기 전에는 마케팅 영상 하나를 제작하는 데에도 수주일에 걸친 기획, 여러 차례의 회의, 그리고 제작 조율이 필요했습니다.
“예전에는 회의를 다섯 번이나 해야 했어요. 최소 두 명이 붙어야 했고, 적어도 2주, 길면 3주까지 걸려서야 ‘이제 무엇을 촬영할지 정했다’는 단계에 도달할 수 있었죠. 그게 25시간에서 30시간 정도 되는 작업량입니다.”
오늘날에는 과정이 완전히 달라졌습니다.
"아이디어가 떠오르면 제 작업 흐름에 바로 넣어요. 15분이면 됩니다." 브라이언이 말했습니다. "이제는 어떤 것들은 10분도 안 돼서 만들어낼 수 있을 정도로 효율이 좋아졌다고 생각해요."
그 변화로 인해 브라이언의 콘텐츠 제작 방식이 달라졌습니다. 이제는 어떤 영상이 그만한 노력을 들일 가치가 있는지 신중하게 고르는 대신, 마케팅 캠페인에 필요할 때마다 언제든지 영상을 제작할 수 있게 되었습니다.
"HeyGen은 제가 각각의 요소들을 실행할 수 있도록 도와주는 상위 레이어가 되었습니다." 브라이언은 이렇게 말했다. "덕분에 저는 매우 프로페셔널하고 고품질의 결과물을 제공하면서도, 개인적인 시간과 여유를 조금 되찾을 수 있게 되었어요."
HeyGen을 도입한 이후 브라이언은 300개가 넘는 영상을 제작했고, 700시간 이상을 절약한 것으로 추산하며, 비즈니스가 계속 성장함에 따라 매일 10~15개의 영상을 게시할 계획입니다.
소규모 기업이 대기업처럼 마케팅할 수 있도록 돕기
Bryan은 전담 영상 팀이 없는 계약업체, 변호사, 교육 기관, 홈 서비스 업체 및 기타 지역 기업들과 함께 일하고 있습니다.
많은 사람들이 영상을 활용하고 싶어 하지만, 자신들과는 거리가 멀다고 생각합니다.
Bryan은 값비싼 제작 팀에 의존하는 대신, 고객들이 HeyGen을 활용해 필요할 때마다 전문적인 영상을 제작할 수 있도록 돕습니다.
"HeyGen은 이제 제가 편하게 '가서 한번 써봐'라고 말할 수 있는 도구가 되었어요. 사용자 인터페이스와 사용자 경험이 어느 수준의 사람이라도 쓸 수 있을 만큼 잘 갖춰져 있기 때문이죠." 브라이언은 이렇게 말했다. "HeyGen 비디오 플랫폼에는 그들이 문제를 해결하고 자신의 이야기를 전할 수 있도록 도와주는 자리가 마련되어 있습니다."
브라이언에게 가장 큰 이점은 단순히 더 많은 영상을 만드는 것이 아닙니다. 기업이 더 일관되게 소통하고 더 많은 고객을 전환하도록 돕는 것입니다.
"제가 이걸 제대로 적용한 모든 고객이 전환율 상승을 경험하고 있습니다."라고 Bryan은 말했습니다. "의심의 여지 없이, HeyGen 덕분에 제 고객들이 얻는 전환 성과는 최소 두 배, 많게는 세 배까지 늘어났다고 자신 있게 말할 수 있습니다."
"HeyGen 덕분에 제 에이전시를 1년 만에 7자리 수 매출 규모로 성장시킬 수 있었습니다. 마치 풀타임으로 일하는 12~15명의 팀을 거느린 것처럼 확장할 수 있게 해줬어요."라고 Bryan은 말했습니다.