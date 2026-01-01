브라이언 파이크스는 Bonsai Marketing의 설립자로, 더 스마트한 마케팅 시스템과 자동화, 그리고 AI 영상을 통해 기업의 성장을 돕고 있습니다.

지난 25년 동안 Bryan은 여러 마케팅 에이전시를 설립하고, 기업들이 디지털 마케팅의 모든 주요 변화에 적응할 수 있도록 도와왔습니다.

영상이 온라인에서 신뢰를 쌓는 가장 효과적인 방법 중 하나가 되면서, 그는 같은 문제를 반복해서 목격했습니다. 기업들은 영상이 필요하다는 것은 알고 있었지만, 이를 꾸준히 제작하는 데 어려움을 겪고 있었습니다.

오늘날 Bryan은 HeyGen을 활용해 고객들이 프로모션 영상과 랜딩 페이지부터 세일즈 콘텐츠와 교육 자료에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕고 있습니다. 그 과정에서 그는 300개가 넘는 영상을 제작하고, 700시간 이상의 제작 시간을 절감했으며, 모든 규모의 비즈니스가 고품질 영상을 손쉽게 활용할 수 있도록 하는 워크플로를 구축했습니다.

모든 비즈니스가 전문 영상 제작을 실현할 수 있도록

브라이언에게 모든 성공적인 마케팅 전략은 하나의 이야기에서 시작됩니다.

"모든 건 이야기예요." 브라이언이 말했다. "당신이 무엇을 팔든 상관없어요. 무엇을 하든 상관없어요. 영상이야말로 가장 자연스러운 이야기꾼이니까요."

문제는 영상의 효과를 고객에게 설득하는 일이 아니었습니다. 꾸준히 활용할 수 있을 만큼 제작 비용을 충분히 낮추는 것이었습니다.

"비쌌어요. 장비도 비쌌고, 시간도 비쌌습니다. 제대로 하려면 여러 사람이 필요했죠,"라고 브라이언은 말했다.

많은 소규모 기업에게는 영상 하나마다 수천 달러를 투자하는 것은 현실적이지 않았습니다.

“기름값을 관리하는 상황에서 영상 하나에 2,000달러를 써야 한다면, 어떤 선택을 하게 될지는 뻔하잖아요.”라고 그는 말했다.

브라이언은 고객들이 1년에 몇 번 하는 캠페인용으로만 영상을 아껴 두지 말고, 블로그나 이메일, 소셜 게시물을 올리듯 자주 영상을 게시하길 바랐다.

그때 HeyGen이 그의 작업 방식을 바꾸어 놓았습니다.

"HeyGen은 신속한 제작, 메시지 전달, 그리고 과하지 않으면서도 영화 같은 느낌을 살려주는 적절한 수준의 애니메이션 덕분에 자연스럽게 딱 맞는 도구가 되었어요. 게다가 비용 효율성까지 뛰어나죠. 그게 전부입니다."

모든 마케팅 전략에 영상 활용을 통합하기

Bryan은 이제 영상을 별도의 프로젝트로 취급하지 않고, 거의 모든 클라이언트 프로젝트에 영상 제작을 포함하고 있습니다.

그의 팀은 웹사이트, 랜딩 페이지, 소셜 미디어, 이메일 캠페인, 교육, 세일즈 지원용으로 영상을 제작하여, 영상이 기업의 커뮤니케이션 방식 전반에 일관되게 활용되도록 하고 있습니다.