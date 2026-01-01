Indegene는 제약 및 헬스케어 기업이 복잡한 과학·의학 정보를 명확하고 매력적이며 규정을 준수하는 커뮤니케이션으로 전환할 수 있도록 지원하는 글로벌 생명과학 서비스 조직입니다. Indegene의 업무는 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 이루어지며, 의료 전문가와 환자부터 내부 의료 및 규제 팀에 이르기까지 모든 이해관계자를 지원합니다.

Indegene 비즈니스의 핵심에는 매우 중요한 과제가 있습니다. 바로 고도의 전문 과학 내용을 정확성과 규제 준수는 그대로 유지하면서 더 쉽게 이해할 수 있도록 단순화하는 것입니다.

전통적으로 이는 엄격한 의료, 법률, 규제(MLR) 기준에 따라 고품질의 문서 콘텐츠, 프레젠테이션, 그리고 전문적으로 제작된 동영상을 만드는 것을 의미했습니다. 그러나 개인화되고 다국어로 제공되며 확장 가능한 콘텐츠에 대한 수요가 증가하면서, 기존 방식의 영상 제작이 가진 한계가 분명해졌습니다.

Indegene이 HeyGen을 콘텐츠 및 비디오 워크플로에 통합하기 시작하면서 모든 것이 달라졌습니다.

전통적인 영상 제작의 복잡성 극복하기

HeyGen을 도입하기 전에는 각 영상 프로젝트마다 콘텐츠 작성자, 의학 검토자, 성우, 영상 편집자, 촬영·제작팀 등 여러 팀 간의 긴밀한 협업이 필요했습니다.

워크플로에는 스크립트 작성, 의료·법률·규제(MLR) 검토, 스토리보드 제작, 영상 촬영, 보이스오버 녹음, 편집, 그리고 여러 차례의 피드백 과정이 포함되었습니다. 작은 수정 사항만 있어도 상당한 재작업이 필요해질 수 있었습니다.

“어떤 업데이트나 현지화 작업이든 대부분 재녹음과 재편집이 필요해 시간, 비용, 그리고 리소스 의존도가 더욱 높아졌습니다.”라고 Indegene은 말했습니다.

이는 여러 가지 문제를 야기했습니다:

여러 팀에 걸쳐 많은 인력이 필요함

조율과 검토 절차로 인한 긴 제작 일정

스튜디오 촬영과 출연진으로 인한 비용 증가

여러 버전이나 업데이트를 제작하는 데 확장성이 제한적임

새로운 녹음이 필요한 복잡한 현지화 워크플로

이 과정은 효과적이었지만 빠르게 변화하는 글로벌 환경에서 확장하기는 어려웠습니다.

영상 제작 워크플로를 혁신하기 위한 AI 도입

이러한 과제들을 해결하기 위해 Indegene은 자사 제작 파이프라인에 HeyGen을 통합하여, 동영상이 제작되고 전달되는 방식을 근본적으로 변화시켰습니다.

새로운 워크플로는 완전히 디지털화되어 있으며, 자동화되고 확장 가능합니다.

이제는 실제 촬영을 조율하는 대신, 팀이 대본이나 프레젠테이션을 HeyGen에 직접 업로드합니다. AI로 생성된 아바타가 실제 발표자를 대신해 스튜디오, 일정 조율, 현장 촬영 등의 필요를 없애 줍니다.

이 플랫폼은 빠른 영상 제작을 가능하게 하여, 팀이 몇 분 안에 고품질 아바타 기반 영상을 만들 수 있도록 해줍니다. 업데이트 또한 마찬가지로 매우 매끄럽게 진행됩니다.

예전에는 제작 과정에서 가장 시간이 많이 걸리던 작업이었던 현지화가 이제는 훨씬 더 빨라졌습니다.

“추가 촬영이나 보이스오버 녹음 없이도 다국어 영상을 빠르게 제작할 수 있습니다.”라고 Indegene은 말했다.

이러한 변화로 Indegene은 일관성, 규정 준수, 품질을 유지하면서 전 세계적으로 동영상 제작을 확장할 수 있게 되었습니다.

확장 가능하고 규정을 준수하며 몰입도를 높이는 의료 콘텐츠 제공

HeyGen을 통해 Indegene은 이제 아바타 기반 동영상, 현지화된 교육 자료, 팟캐스트, PPT를 동영상으로 변환한 콘텐츠 등 다양한 형식의 콘텐츠를 제작하고 있습니다.

주요 활용 사례 중 하나는 제약사 고객을 위한 임상 설명 영상입니다. 이 영상들은 약의 작용 기전, 임상적 이점, 그리고 환자에게 제공하는 가치를 명확하고 흥미롭게 설명합니다.

이전에 이러한 콘텐츠를 제작하려면 여러 팀이 수 주에 걸쳐 작업해야 했습니다. 이제 HeyGen을 사용하면 이 과정이 획기적으로 간소화되었습니다.

AI 아바타는 발표자의 역할을 하며, 다양한 대상에 맞게 조정된 톤으로 콘텐츠를 전달합니다. 전문적인 기술 설명은 의료 전문가를 대상으로 제공할 수 있고, 환자와 보호자를 위해서는 보다 쉽게 풀어 쓴 버전을 제작할 수 있습니다.

동시에 역동적인 시각 자료와 브랜딩 요소를 규제 기준에 맞게 통합하여 명확성, 참여도, 그리고 규정 준수를 보장합니다.

그 결과, 지역과 대상에 관계없이 일관되고 고품질의 의료 커뮤니케이션을 제공할 수 있는 확장 가능한 시스템이 구축됩니다.

속도, 비용 및 확장성에서 측정 가능한 성과 달성하기

HeyGen을 도입한 영향은 Indegene의 전반적인 운영에 상당한 변화를 가져왔습니다.

시간 절약 : 기존 영상 제작에는 영상 한 편당 6–8주가 소요되었습니다. HeyGen을 사용하면 현지화를 포함해 동일한 결과물을 5–10일 안에 제공할 수 있습니다.

: 기존 영상 제작에는 영상 한 편당 6–8주가 소요되었습니다. HeyGen을 사용하면 현지화를 포함해 동일한 결과물을 5–10일 안에 제공할 수 있습니다. 더 빠른 업데이트 : 이전에는 며칠씩 재작업이 필요했던 변경 사항도 이제는 몇 분에서 몇 시간 안에 완료할 수 있습니다.

: 이전에는 며칠씩 재작업이 필요했던 변경 사항도 이제는 몇 분에서 몇 시간 안에 완료할 수 있습니다. 인력 절감 : 제작 팀이 기존 5–8명에서 1–2명의 운영 인력으로 간소화되어, 더 높은 부가가치를 창출하는 업무에 자원을 투입할 수 있게 되었습니다.

: 제작 팀이 기존 5–8명에서 1–2명의 운영 인력으로 간소화되어, 더 높은 부가가치를 창출하는 업무에 자원을 투입할 수 있게 되었습니다. 비용 효율성 : 제작 비용이 50–60% 감소하여 스튜디오, 출연진, 대규모 후반 작업이 더 이상 필요하지 않게 되었습니다.

: 제작 비용이 50–60% 감소하여 스튜디오, 출연진, 대규모 후반 작업이 더 이상 필요하지 않게 되었습니다. 확장성과 현지화: 다국어 영상 제작 속도가 이제 5~10배 빨라져, 전 세계에 신속한 배포가 가능합니다.

이러한 개선을 통해 Indegene은 엄격한 컴플라이언스 기준을 유지하면서도 더 적은 리소스로 더 많은 콘텐츠를 더 빠르게 제작할 수 있게 되었습니다.

Indegene에게 HeyGen의 도입은 단순한 워크플로 개선을 넘어, 과학 커뮤니케이션이 전달되는 방식을 근본적으로 전환하는 중대한 변화입니다.

AI 기반 동영상 생성 기술과 생명과학 분야의 깊은 전문성을 결합함으로써, Indegene은 전 세계 시청자에게 정확하고 매력적이며 규정을 준수하는 콘텐츠를 제공할 수 있는 확장 가능한 모델을 구축했습니다.

그 결과, 과학과 이해 사이의 격차를 줄이고 더 나은 의료 성과를 뒷받침하면서, 더 빠르고 효율적이며 유연한 커뮤니케이션 방식을 구현하게 되었습니다.