Malecare는 수십 년 동안 환자들이 더 오래, 더 행복하게 살 수 있도록 돕는 데 헌신해 온 종양 전문의이자 사회복지사인 대릴 미텔도르프가 이끄는 전국 규모의 암 지원 및 옹호 단체입니다. 30년 전 아버지의 전립선암 진단에 대한 대응으로 시작된 이 단체는 이제 미국에서 가장 큰 암 관련 단체 중 하나로 성장했습니다. “나는 그것을 이 병에 대한 복수의 기회라고 생각했습니다.”라고 대릴은 말했습니다.

Malecare의 활동 중심에는 Cancer Academy가 있습니다. Cancer Academy는 암 환자와 그들의 가족에게 명확하고 실질적인 지침을 제공하기 위해 만들어진 디지털 교육 플랫폼입니다. Darryl은 “Cancer Academy는 모든 암 환자와 암 환자를 사랑하는 모든 사람들을 위한 플랫폼입니다”라고 말했습니다. 이 플랫폼은 짧고 핵심을 짚는 영상들을 통해 자신감을 회복시키고 두려움을 줄이며, 사람들이 치료, 증상, 그리고 일상 속 다양한 어려움을 더 잘 헤쳐 나갈 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

시간이 지나면서 Malecare는 자신들의 교육 비전을 실현하려면 수천 개의 영상이 필요하며, 각 영상이 세심하게 제작되고 정서적으로 지지적이며 의학적으로도 정확해야 한다는 것을 깨달았습니다. 그러나 팀이 전적으로 사회복지사와 심리학자로만 구성되어 있다 보니, 그 정도 분량의 고품질 콘텐츠를 제작하는 것은 불가능하게 느껴졌습니다.

“Malecare의 Cancer Academy 플랫폼에는 수천 개의 동영상이 필요합니다.”라고 Darryl은 말했습니다. “HeyGen을 사용하기 전에는, 여섯 명으로 이루어진 팀이 수천 개의 영상을 대규모로 제작해야 했는데, 모두가 사회복지사나 심리학자일 뿐 영상 제작 경험이 전혀 없다는 점이 큰 어려움이었습니다.”

팀이 HeyGen을 발견하면서 모든 것이 달라졌습니다. 이 플랫폼 덕분에 이들은 전문적인 촬영 기술이나 고가의 제작 자원 없이도 공감적이고 정확한 교육용 영상을 대규모로 제작할 수 있게 되었습니다.

수백만 명의 환자에게 다가가기 위해 제작 장벽 극복하기

HeyGen을 사용하기 전에는 Malecare가 정보가 필요한 전체 환자 커뮤니티에 다가가는 데 어려움을 겪었습니다. “저희 지원 그룹에 참여하는 사람만 12만 명입니다. 암 진단을 받은 사람은 수백만 명이기 때문에, 우리가 놓치고 있는 사람이 정말 많습니다.”라고 Darryl은 말했습니다.

그 환자들에게 다가가려면 팀이 도저히 해낼 수 없는 수준의 영상 제작이 필요했습니다. 반복해서 사용할 수 있는 진행자, 명확한 전달, 그리고 대량 제작이 필요했지만, 실제 촬영은 느리고 비용이 많이 들었으며 외부 인력에 의존해야 했습니다. “이제는 스튜디오 시간을 기다리거나 원래 발표자들이 올 때까지 기다릴 필요가 없어요. 고급 기술을 가진 사람들을 따로 고용할 필요도 없고요.”라고 대릴은 말했습니다. “저는 사회복지사지만, 20년, 30년 경력을 가진 전문가들과 비슷한 수준, 혹은 거의 같은 수준의 영상을 직접 만들고 있습니다.”

일관되고 신속하게 콘텐츠를 제작할 수 있는 능력이 없다 보니, 많은 환자들이 신뢰할 수 있는 답변에 접근하지 못했습니다. 팀은 한밤중에 영상을 시청하면서 자신의 증상이 정상인지 두려워하고 확신하지 못하는 사람들로부터 자주 연락을 받았습니다.

“밤에 땀을 흘리며 ‘의사에게 뭐라고 말해야 하지? 오늘 밤을 무사히 넘길 수 있을까?’ 하고 걱정될 때, 그들은 HeyGen으로 만든 영상을 보면서 자신이 복용 중인 약에 실제로 그런 부작용이 있다는 것을 알 수 있습니다. 당신은 오늘 밤을 잘 넘길 것이고, 내일을 즐길 수 있을 거예요.”

Malecare에게는 그런 순간에 환자들이 안심할 수 있도록 돕는 일이 그들의 사명에서 핵심적인 부분이 되었고, 바로 그 때문에 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요하게 되었습니다.

명확함과 자신감, 배려를 바탕으로 교육을 확장하기 위해 AI를 수용하다

팀이 HeyGen을 처음 사용했을 때의 경험은 Darryl이 말하는 ‘마법 같은 순간’이었습니다. 그는 거실에서 단 하루 동안 작업해, 이전에는 불가능하다고 느꼈던 일을 해냈습니다.

“우리 셋이 제 거실에 앉아 있었는데, 하루가 끝났을 때 보니 우리가 영상을 15개나 만든 거예요. ‘우리가 이걸 어떻게 해낸 거지?’ 하는 느낌이었죠.”라고 대릴은 말했다. “완전히 손색없고, 바로 내보낼 수 있을 만큼 훌륭한 영상 15개였습니다.”

그 순간, 그들은 무엇이 가능한지 깨닫게 되었습니다. HeyGen 덕분에 소수의 기여자에만 의존하던 제작 방식을 넘어, 모든 팀원이 강력하고 일관된 영상 콘텐츠를 만들 수 있게 되었습니다. “우리는 그 워크플로를 개개인에게까지 공유했습니다.”라고 Darryl은 설명했습니다. “심리학자들도 하루에 5~10개의 영상을 무리 없이 만들 수 있게 되었죠.”

적절한 목소리와 말투를 찾는 것 역시 똑같이 중요했습니다. Malecare는 암 환자들이 특히 고등학교 과학 선생님 같은 느낌의, 친근하게 다가오는 발표자들에게 가장 좋은 반응을 보인다는 점을 발견했습니다. 수십 명의 실제 발표자를 테스트한 뒤, HeyGen은 팀이 그런 따뜻하고 안심을 주는 목소리를 디지털로 재현할 수 있도록 도와주었습니다.

“우리는 실제로 각 아바타에 개성을 부여할 수 있습니다.”라고 대릴은 말했다. “우리가 실제 강사로 활용하던 바로 그 고등학교 과학 선생님들을 그대로 흉내 낼 수 있었죠.”

환자들은 종종 어떤 영상이 실제 진행자가 등장하는 것인지, 어떤 영상이 아바타를 사용하는 것인지 구분하지 못하며, 많은 경우 디지털 버전에 더 깊이 공감하기도 합니다. 한 포커스 그룹 참가자는 그 이후로 줄곧 다릴의 기억에 남아 있는 통찰을 공유했습니다.

“저게 아바타라는 건 알아요. 아바타라고 말씀도 해주셨고요. 그런데도 저는 그들이 제게 보여주고 있는 바로 그 주제에 대해 더 깊이 대화를 나눌 수 있을 것 같은 느낌이 들어요. 그리고 지금 이 순간에도, 우리가 사람들과 진정으로 연결되고, 그들이 편안함을 느끼며 불안을 줄이고, 정말 힘든 정보까지도 제대로 듣고 받아들일 수 있도록 도왔다는 걸 생각하면 눈물이 날 것 같아요.”

Darryl에게 이 감정적인 반응은 HeyGen이 단순히 확장성을 높이는 도구가 아니라 공감을 증폭시키는 존재라는 것을 보여주었습니다. “HeyGen에 대해 한 가지만 말해야 한다면, 단지 통제권을 갖게 되는 것이 아니라, 한 번도 만나본 적 없는 사람들과의 대화를 만들어낼 때 당신의 창의성과 마음을 온전히 발휘할 수 있게 해준다는 점입니다.”

측정 가능한 성과 달성과 환자 신뢰 회복

HeyGen은 Malecare의 워크플로에서 핵심적인 역할을 하며, 팀이 더욱 정교하고 민첩하게 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕고 있습니다.

“저는 디지털 교육 콘텐츠를 만들어서 각종 지표를 뽑아 보고, 영상의 어느 부분을 수정해야 하는지 파악한 뒤 다시 편집할 수 있습니다. 아바타의 퍼포먼스를 디지털로 완전히 제어할 수 있을 때만 그런 일이 가능하죠.”라고 Darryl은 말했다.

HeyGen은 업무를 감정적으로나 창의적으로 지속 가능하게 만들어 줍니다. 편집을 해야 한다는 생각에 압도되기보다는, Darryl은 한결 가벼워진 느낌을 받는다고 말합니다. “편집 스튜디오 덕분에 편집 과정 자체를 고민하지 않아도 됩니다. 저는 편집을 하는 게 아니라, 창조를 하고 있는 거죠.”라고 Darryl은 말했습니다. “그건 정말 놀라운 감정입니다.”

무엇보다도 환자 치료 결과가 개선되고 있습니다. Malecare는 검증된 도구를 활용해 환자의 지식, 준비도, 그리고 참여도 변화 정도를 측정합니다. “우리의 모든 수치가 기대치를 뛰어넘었습니다.”라고 Darryl은 말했습니다. “우리가 입증해 온 것만큼 빠르게 그런 성과를 낸다고 말할 수 있는 것은 거의 없습니다.”

Darryl과 그의 팀에게 HeyGen은 단순한 도구가 아니라, 환자들이 가장 필요로 하는 순간에 명확함과 편안함, 그리고 희망으로 다가갈 수 있게 해 주는 방법입니다. “마치 천사가 그들의 iPhone을 통해 내려와 머릿속으로 들어간 것 같아요.”라고 Darryl은 말했습니다. “정말 놀라운 일이죠.”