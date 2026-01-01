이 방송사는 기존 제작 방식으로는 구현할 수 없는 영화 같은 순간들로 시청자들을 놀라게 하고자 했습니다. 과제는 하루가 다르게 대진이 바뀌고, 제작 일정이 몇 시간 단위로 줄어들며, 모든 중계가 TV 방송 기준을 충족해야 하는 가장 빠르게 전개되는 스포츠 이벤트 중 하나에서 그 아이디어들을 현실로 만드는 것이었습니다.

선도적인 엔터테인먼트 및 스포츠 에이전시인 Creative Artists Agency(CAA)와 Telemundo와 함께 협업하며, HeyGen은 그 비전을 현실로 구현하는 데 기여했고, Telemundo의 월드컵 토너먼트 중계 전반에 걸쳐 방송된 네 개의 AI 기반 방송 세그먼트를 제작했습니다.

이 프로젝트는 HeyGen의 첫 번째 대형 라이브 방송 파트너십을 의미했으며, AI 영상이 실험적 기술 단계를 넘어 본격적인 프라임타임 방송에 투입할 수 있는 제작 도구로 발전했음을 보여주었습니다.

이 프로젝트는 텔레문도가 이미 계획해 둔 것을 대체하려는 것이 아니었습니다. 어차피 방송될 예정이었던 프로그램에, AI를 의도적으로 활용해 시청자 참여를 더욱 깊게 만들고 보도의 가능성을 확장하는 창의적이고 추가적인 요소를 더하는 데 목적이 있었습니다.

제작의 한계를 넘어 이야기를 전하다

창의적인 과제는 흥미로운 장소를 찾는 것이 아니었습니다. 이야기를 뒷받침할 수 있을 만큼 불가능해 보이는 장소들을 설득력 있게 느껴지도록 만드는 것이었습니다.

전통적인 방식으로 제작했다면 여러 촬영팀, 해외 이동, 로케이션 허가, 시각 효과 작업, 그리고 수주에 걸친 후반 작업이 필요했을 것입니다. 하지만 이런 일정은 다음 상대가 방송 불과 며칠 전에야 확정되는 토너먼트 구조와 전혀 맞지 않았습니다.

카메라를 어디에 둘 수 있을지 묻는 대신, 팀은 전혀 다른 질문을 던지기 시작했습니다. 제작에 아무런 제약이 없다면, 이야기는 어디에서 펼쳐져야 할까?

그러한 전환은 완전히 새로운 창의적 접근 방식을 열어 주었습니다.

촬영이 아닌 순간을 디자인하기