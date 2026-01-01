어떤 이야기들은 촬영 자체가 불가능합니다. 그 이야기들이 가치가 없어서가 아니라, 전통적인 제작 방식으로는 도저히 구현할 수 없는 범위를 넘어섰기 때문입니다.
스포츠 해설자를 로스앤젤레스를 내려다보는 자리에 세워 보세요. 킥오프 몇 분 전, 타임스스퀘어 한가운데에서 생중계를 할 수도 있습니다. 혹은 프라이빗 비치의 모래성 위에서 프리게임 분석을 전하는 장면을 상상해 보세요.
텔레문도의 월드컵 중계를 위해, 그것들은 단순한 창의적인 가상 시나리오가 아니었습니다. 그것들이 바로 실제 크리에이티브 브리프였습니다.
이 방송사는 기존 제작 방식으로는 구현할 수 없는 영화 같은 순간들로 시청자들을 놀라게 하고자 했습니다. 과제는 하루가 다르게 대진이 바뀌고, 제작 일정이 몇 시간 단위로 줄어들며, 모든 중계가 TV 방송 기준을 충족해야 하는 가장 빠르게 전개되는 스포츠 이벤트 중 하나에서 그 아이디어들을 현실로 만드는 것이었습니다.
선도적인 엔터테인먼트 및 스포츠 에이전시인 Creative Artists Agency(CAA)와 Telemundo와 함께 협업하며, HeyGen은 그 비전을 현실로 구현하는 데 기여했고, Telemundo의 월드컵 토너먼트 중계 전반에 걸쳐 방송된 네 개의 AI 기반 방송 세그먼트를 제작했습니다.
이 프로젝트는 HeyGen의 첫 번째 대형 라이브 방송 파트너십을 의미했으며, AI 영상이 실험적 기술 단계를 넘어 본격적인 프라임타임 방송에 투입할 수 있는 제작 도구로 발전했음을 보여주었습니다.
이 프로젝트는 텔레문도가 이미 계획해 둔 것을 대체하려는 것이 아니었습니다. 어차피 방송될 예정이었던 프로그램에, AI를 의도적으로 활용해 시청자 참여를 더욱 깊게 만들고 보도의 가능성을 확장하는 창의적이고 추가적인 요소를 더하는 데 목적이 있었습니다.
제작의 한계를 넘어 이야기를 전하다
창의적인 과제는 흥미로운 장소를 찾는 것이 아니었습니다. 이야기를 뒷받침할 수 있을 만큼 불가능해 보이는 장소들을 설득력 있게 느껴지도록 만드는 것이었습니다.
전통적인 방식으로 제작했다면 여러 촬영팀, 해외 이동, 로케이션 허가, 시각 효과 작업, 그리고 수주에 걸친 후반 작업이 필요했을 것입니다. 하지만 이런 일정은 다음 상대가 방송 불과 며칠 전에야 확정되는 토너먼트 구조와 전혀 맞지 않았습니다.
카메라를 어디에 둘 수 있을지 묻는 대신, 팀은 전혀 다른 질문을 던지기 시작했습니다. 제작에 아무런 제약이 없다면, 이야기는 어디에서 펼쳐져야 할까?
그러한 전환은 완전히 새로운 창의적 접근 방식을 열어 주었습니다.
촬영이 아닌 순간을 디자인하기
최종 캠페인에서는 토너먼트에서 영감을 받은 영화 같은 환경 속에 네 명의 Telemundo 해설자를 배치했습니다:
- 아드리아나 몬살베는 로스앤젤레스를 내려다보는 곳에 등장했습니다.
- 파블로 마리뇨는 타임스스퀘어 한가운데에서 "엘 그란 DT"가 되었습니다.
- 호세 루이스 로페스 살리도는 마이애미의 프라이빗 해변에 있는 모래성에서 분석을 전했습니다.
- 루이스 오마르 타피아는 댈러스 스타디움의 중앙에서 홀로 서 있었다.
각 코너는 20~30초 동안 진행되었으며, 8강전부터 월드컵 결승전까지 텔레문도의 경기 전 중계 시간에 방송되었습니다.
목표는 시청자들에게 이 순간들이 실제로 일어났다고 믿게 만드는 것이 아니었습니다. 카메라가 결코 갈 수 없는 곳에 출연진을 배치할 수 있는 창의적인 매체로서 AI를 받아들이는 것이었습니다.
기술을 숨기기보다, 제작 과정에서 오히려 그것을 기념하고 드러냈다.
소셜 미디어가 아닌 방송을 위한 구축
시네마틱한 텔레비전 콘텐츠를 만드는 것은 소셜 영상 콘텐츠를 만드는 것과는 매우 다릅니다.
모든 세그먼트는 방송 송출 기준을 충족하는 동시에 스페인어를 사용하는 시청자들에게 자연스럽게 들려야 했고, 제작 시작 불과 몇 시간 전에 도착하곤 하던 대본 수정 사항까지 반영해야 했습니다.
워크플로우는 두 개의 전문 HeyGen 팀을 결합해 운영되었습니다.
아바타 팀은 Avatar V, Voice N, Video TTS를 활용해 Telemundo의 현장 촬영 영상을 생동감 있는 디지털 퍼포먼스로 재탄생시켜, 각 해설자의 개성을 그대로 유지하면서도 완전히 새로운 환경 속에서 역동적인 연출이 가능하도록 만들었습니다.
그다음 HeyGen의 프로덕션 팀은 각 퍼포먼스를 중심으로 영화 같은 세계를 구축하고, 장면을 합성하며, 모션을 다듬고, 영상을 업스케일링하고, 모든 결과물을 TV 방송용으로 준비했습니다.
속도는 대회 자체와 잘 맞아떨어졌습니다.
각 개별 생성에는 불과 5~10분만 소요되어, 한 시간에 약 20개의 후보 퍼포먼스를 만들 수 있었습니다. 대사 수정도 대부분 15분 안에 완료할 수 있어, 제작진은 전체 시퀀스를 다시 만들 필요 없이 바뀌는 대진에 유연하게 대응할 수 있었습니다.
자산이 텔레문도에 도착했을 때에는 이미 주변 음향까지 포함되어 거의 방송 준비가 완료된 상태였습니다. 이후 네트워크의 후반 제작 팀이 라이선스 음악을 추가하고, 방송 전 최종 믹싱을 마무리했습니다.
모든 과정이 뛰어난 인재와 함께 만들어졌습니다
이 모든 것은 해설자들 없이는 불가능했습니다. 네 명의 Telemundo 출연진 모두가 전적인 동의하에 참여했으며, 자신의 모습과 발언 방식에 대한 통제권을 계속해서 유지했습니다.
디지털 초상, 음성, 지적 재산의 수집·저장·라이선스를 위한 CAA의 풀서비스 솔루션인 CAA Vault와 협력하여, 우리는 카메라가 결코 도달할 수 없는 환경에 출연진을 배치하는 동시에, 내내 자신의 이름, 이미지, 초상권에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 했습니다.
시청자가 알아채지 못하는 디테일까지 완벽하게 구현하다
기술 덕분에 이 프로젝트는 가능해졌고, 세부 사항 덕분에 사람들에게 믿음을 줄 수 있었습니다.
스페인어 발음, 말 속도, 그리고 지역별 억양은 스페인어를 모국어로 사용하는 프로듀서들과의 여러 차례 검수 과정을 거치며 정교하게 다듬어졌습니다. 모든 퍼포먼스는 클라이언트 검토에 앞서 말의 리듬, 감정, 그리고 진정성을 기준으로 평가되었습니다.
프로덕션 팀은 손동작과 얼굴 표정부터 음성 품질과 동기화에 이르기까지, 수없이 많은 미묘한 퍼포먼스상의 문제들을 해결했습니다.
그러한 개선 작업은 대회 결과에 따라 대본이 계속 수정·발전되는 동안 이루어졌고, 그 과정에서 제작 일정은 밤샘 반복 작업으로 압축되었습니다.
이 프로젝트는 단순히 AI 영상을 생성해 보는 실험이 아니었습니다. AI를 중심으로 구성된 방송 제작이었습니다.
방송의 미래를 위한 청사진
수십 년 동안 TV 제작은 물류적인 제약에 묶여 있었습니다. 출연자가 이동할 수 없거나, 촬영 허가를 받지 못하거나, 마감이 너무 촉박하면 어떤 창의적인 아이디어들은 결국 방송에 나가지 못했습니다.
이 파트너십은 다른 미래를 제시했습니다. 카메라나 촬영팀, 기존 제작 방식을 대체하는 대신, AI는 애초에 제작팀이 상상할 수 있는 범위를 넓혀 주었습니다.
텔레문도는 단지 새롭다는 이유로 AI를 사용한 것이 아니었습니다.
이 방송사는 라이브 스포츠 중계라는 현실 속에서 기존 제작 방식으로는 처리하기 어려운 복잡한 스토리들을 해결할 수 있는 새롭고 혁신적인 방법을 제공했기 때문에 이를 활용했습니다.
HeyGen에게 이 프로젝트는 단순한 성공적인 캠페인 그 이상을 의미했습니다. 이는 세계 최대 규모의 방송사 중 하나가, 세계에서 가장 큰 스포츠 이벤트를 앞두고 촉박한 라이브 마감 시간과 품질이 선택이 아닌 필수인 방송 환경 속에서, AI로 생성된 출연진을 신뢰할 의지가 있음을 보여주었습니다.
그 이정표는 스포츠를 훨씬 넘어서는 의미를 지닙니다.
동일한 제작 워크플로우는 방송사가 속보에 신속히 대응하도록 돕고, 엔터테인먼트 스튜디오가 재능 있는 출연진을 현실에서는 불가능한 환경에 배치할 수 있게 하며, 창작자들에게 시간, 지리적 제약, 물리적 제작에 구애받지 않고 이야기를 전개할 수 있는 완전히 새로운 방식들을 제공합니다.
이제 질문은 더 이상 AI가 방송에 적합한가가 아닙니다. 다음 세대의 스토리텔러들이 AI로 무엇을 만들어낼 것인가입니다.