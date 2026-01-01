Zarin TV는 단순하지만 야심찬 목표로 설립되었습니다. 아프가니스탄의 이야기들이 진정성 있고 독립적으로, 그리고 두려움 없이 전해질 수 있는 플랫폼을 만드는 것이었습니다.

이 단체는 지역 사회 뉴스, 교육, 엔터테인먼트, 여성 이슈에 중점을 두고, 주류 언론에서 종종 간과되는 관점을 조명합니다. 팀은 여러 나라의 기자들과 기고자들과 함께 협업하여 아프가니스탄의 현실을 반영하는 보도와 스토리텔링을 제공합니다.

“우리의 사명은 지역 사회 뉴스와 엔터테인먼트를 제공하는 것이었고, 그중에서도 교육을 중심에 두고 여성 문제에 대해 조명하는 등, 다양한 길을 여는 것이었습니다.”라고 자린 TV의 개발 및 파트너십 디렉터인 마리암 해리스는 말했다.

하지만 탈레반이 아프가니스탄을 다시 장악한 뒤로는 독립 언론 활동이 점점 더 위험해졌습니다. 기자들은 그저 자신의 일을 한다는 이유만으로 자신과 가족들이 위험에 노출될 위험을 감수해야 했습니다.

그러한 어려움 때문에 Zarin TV는 HeyGen을 도입하게 되었습니다. AI 아바타를 활용해 이 조직은 기자들의 신원을 보호하면서도, 그렇지 않았다면 대중에게 결코 전해지지 못했을 이야기들을 계속해서 공유할 수 있는 방법을 찾았습니다.

독립 언론인을 위한 안전 위험 극복하기

Zarin TV에게 있어 과제는 단순히 콘텐츠를 제작하는 것이 아니었습니다. 중요한 것은 안전하게 콘텐츠를 제작하는 것이었습니다. 기자들이 정부를 비판하거나 민감한 사안을 다루는 보도를 할 때, 그 결과는 매우 심각해질 수 있습니다.

“우리가 실제 기자들과 이 일을 하는 진짜 사람들을 쓰면, 그들의 가족들이 고국에서 괴롭힘을 당해요.”라고 마리암은 설명했다.

어떤 경우에는 기자의 보도로 인해 가족들이 협박이나 괴롭힘, 심지어 체포까지 당할 수 있었습니다. 그 결과, 많은 이야기들이 세상에 알려지지 못했습니다. 기자들은 정보를 알리는 일이 얼마나 중요한지, 그리고 그것이 자신과 사랑하는 사람들에게 가져올 수 있는 잠재적 위험 사이에서 끊임없이 저울질해야 했습니다.