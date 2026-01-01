Zarin TV는 단순하지만 야심찬 목표로 설립되었습니다. 아프가니스탄의 이야기들이 진정성 있고 독립적으로, 그리고 두려움 없이 전해질 수 있는 플랫폼을 만드는 것이었습니다.
이 단체는 지역 사회 뉴스, 교육, 엔터테인먼트, 여성 이슈에 중점을 두고, 주류 언론에서 종종 간과되는 관점을 조명합니다. 팀은 여러 나라의 기자들과 기고자들과 함께 협업하여 아프가니스탄의 현실을 반영하는 보도와 스토리텔링을 제공합니다.
“우리의 사명은 지역 사회 뉴스와 엔터테인먼트를 제공하는 것이었고, 그중에서도 교육을 중심에 두고 여성 문제에 대해 조명하는 등, 다양한 길을 여는 것이었습니다.”라고 자린 TV의 개발 및 파트너십 디렉터인 마리암 해리스는 말했다.
하지만 탈레반이 아프가니스탄을 다시 장악한 뒤로는 독립 언론 활동이 점점 더 위험해졌습니다. 기자들은 그저 자신의 일을 한다는 이유만으로 자신과 가족들이 위험에 노출될 위험을 감수해야 했습니다.
그러한 어려움 때문에 Zarin TV는 HeyGen을 도입하게 되었습니다. AI 아바타를 활용해 이 조직은 기자들의 신원을 보호하면서도, 그렇지 않았다면 대중에게 결코 전해지지 못했을 이야기들을 계속해서 공유할 수 있는 방법을 찾았습니다.
독립 언론인을 위한 안전 위험 극복하기
Zarin TV에게 있어 과제는 단순히 콘텐츠를 제작하는 것이 아니었습니다. 중요한 것은 안전하게 콘텐츠를 제작하는 것이었습니다. 기자들이 정부를 비판하거나 민감한 사안을 다루는 보도를 할 때, 그 결과는 매우 심각해질 수 있습니다.
“우리가 실제 기자들과 이 일을 하는 진짜 사람들을 쓰면, 그들의 가족들이 고국에서 괴롭힘을 당해요.”라고 마리암은 설명했다.
어떤 경우에는 기자의 보도로 인해 가족들이 협박이나 괴롭힘, 심지어 체포까지 당할 수 있었습니다. 그 결과, 많은 이야기들이 세상에 알려지지 못했습니다. 기자들은 정보를 알리는 일이 얼마나 중요한지, 그리고 그것이 자신과 사랑하는 사람들에게 가져올 수 있는 잠재적 위험 사이에서 끊임없이 저울질해야 했습니다.
“우리는 정말, 정말 신원을 숨겨야 했어요.”라고 마리암은 말했다.
동시에 Zarin TV는 여성의 권리, 인권, 교육, 그리고 아프가니스탄 내부의 일상생활처럼 공개적으로는 거의 논의되지 않던 이슈들에 대한 보도를 확대하고자 했습니다.
팀은 영상 스토리텔링이 주는 신뢰와 연결감을 유지하면서도 기자들의 안전을 지킬 수 있는 방법이 필요했습니다.
신원을 보호하고 더 많은 이야기를 전하기 위해 AI 아바타를 도입하다
Mariam은 제작팀 동료들을 통해 처음 HeyGen을 알게 되었고, 그들은 곧바로 그 잠재력을 알아보았습니다.
팀은 HeyGen의 기본 아바타를 활용해 다국어 뉴스 방송을 제작하기 시작했으며, 사실적인 AI 진행자 뒤에 기자들의 신원을 감추었습니다.
“우리는 이 에이전트들을 만들고, 그들의 페르소나를 바탕으로 캐릭터를 구축했습니다.”라고 마리암은 말했다.
실제 기자들을 화면에 등장시키는 대신, 자린 TV는 이제 각 방송의 언어, 시청자, 스타일에 맞는 AI 생성 앵커를 통해 뉴스를 전달할 수 있게 되었다.
이 조직은 일곱 개 언어로 콘텐츠를 제작해 보면서, 각 시청자층에 문화적으로 잘 어울리는 아바타를 신중하게 선택할 수 있도록 실험했습니다.
아바타의 사실감 덕분에 시청자들도 콘텐츠에 더욱 자연스럽게 몰입할 수 있었습니다.
“많은 사람들이 그게 AI인지도 몰랐어요.” 그녀는 말했다.
언론인이 직접 작성한 대본과 AI 진행자를 결합함으로써, Zarin TV는 기여자들을 불필요한 위험에 노출시키지 않고도 민감한 뉴스를 대규모로 제작·발행할 수 있는 방식을 확보했습니다.
언어와 국경을 넘어 뉴스 접근성 확대하기
AI 아바타를 도입하기 전에는 다국어 콘텐츠를 제작하는 일이 훨씬 더 어렵고 많은 시간이 걸렸습니다. 이제 Zarin TV는 방송 전반의 일관성을 유지하면서도 서로 다른 시청자층에 맞춰 뉴스를 쉽게 각색할 수 있습니다.
팀의 기자들은 보도 내용과 대본을 작성하고, 프로듀서들은 각 스토리에 가장 적합한 아바타와 언어를 선택합니다.
이러한 접근 방식 덕분에 Zarin TV는 아프가니스탄을 훨씬 넘어선 시청자들에게 다가갈 수 있으며, 전 세계 시청자들이 그 나라 내부의 삶의 현실을 이해하는 데 도움을 줍니다.
이 플랫폼은 현재 매달 웹사이트에 거의 200만 명에 달하는 방문자를 끌어들이고 있으며, 소셜 채널 전반에서 꾸준히 시청자층을 확대해 나가고 있습니다. 또한 이 조직은 전통적인 뉴스 프로그램을 넘어서는 향후 확장 가능성도 모색하고 있습니다.
AI 아바타는 많은 기여자들에게 여전히 필수적인 익명성을 유지하면서도 이러한 가능성을 실현할 수 있게 해줍니다.
언론인들이 안전하게 이야기를 전할 수 있는 자유 제공
Zarin TV에게 HeyGen의 가장 큰 가치는 효율성이나 제작 속도가 아니라, 바로 보호입니다.
이 플랫폼을 통해 기자들은 민감한 이슈를 보도하고, 어려운 현실을 논의하며, 소외된 목소리를 더욱 크게 전달하면서도 자신과 가족을 불필요한 위험에 노출시키지 않을 수 있습니다.
“HeyGen 덕분에 우리는 더 많은 자유를 얻게 되었어요.”라고 마리암은 말했다.
그녀는 이 플랫폼이 제공하는 가장 중요한 기여는 “우리 기자들에게 제공할 수 있는 익명성”이라고 덧붙였다.
만약 AI 아바타를 더 이상 사용할 수 없다면, Zarin TV는 오디오만으로 보도하거나 신원을 가리는 방식, 혹은 영상 제작을 크게 줄이는 데 의존해야 할 가능성이 큽니다. 대신, 이 조직은 시청자들이 공감하고 연결될 수 있는 매력적이고 인간 중심적인 콘텐츠를 계속해서 제작할 수 있습니다.
독특하게 어려운 환경에서 운영되는 미션 중심 미디어 조직에게 이러한 역량은 혁신적입니다.
자립적인 저널리즘과 AI 아바타를 결합함으로써, Zarin TV는 이야기를 전하고 기자들을 보호하며 아프가니스탄의 목소리가 전 세계에 계속 전달될 수 있도록 하는 더 안전한 방식을 만들어가고 있습니다.