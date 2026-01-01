HeyGen API로 확장 가능한 비디오 인프라를 구축하세요
제작 비용과 시간을 95%까지 절감하고, 175개 이상의 언어와 방언으로 영상을 생성·번역·확장하세요.
생성된 동영상 총합
번역된 동영상 총 수
언어
API 가동 시간
엔터프라이즈급 비디오 인텔리전스
대규모 확장, 자동화, 글로벌 확장을 위해 설계된 엔터프라이즈급 API와 AI 기능으로 강력한 동영상 인프라를 구축하세요.
개발자는 간편하게, 팀은 빠르게 출시하도록
직관적인 REST API로 몇 분 안에 동영상을 생성하세요.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
팀이 HeyGen의 글로벌 비디오 인텔리전스 인프라를 기반으로 확장 가능한 비디오 워크플로를 어떻게 구축하는지 확인해 보세요.
엔터프라이즈 API 보안, 안정성 및 제어
HeyGen은 전 세계 팀이 요구하는 보안, 가동 시간, 제어 기능을 갖춘 안전하고 신뢰할 수 있는 비디오 인프라를 제공하여, 엔터프라이즈가 AI 비디오를 확장할 수 있도록 지원합니다.
당신의 데이터 보안은 우리의 최우선 과제입니다. HeyGen은 SOC 2 Type II 및 GDPR 규정 준수를 위해 독립적인 감사를 거쳐 인증을 받았으며, 이를 통해 귀하의 정보가 가능한 최고 수준의 기준으로 안전하게 보호되도록 보장합니다.
HeyGen은 99.8% API 가동 시간을 바탕으로 안정적인 성능을 제공하여, 동영상 인프라가 항상 사용 가능하도록 유지하고 자동화된 동영상 워크플로우가 중단 없이 실행되도록 보장합니다.
엔터프라이즈 고객은 전담 지원 엔지니어와 직접 소통하여 원활한 도입, 신속한 문제 해결, 그리고 대규모 환경에서도 안정적인 비디오 운영을 보장받을 수 있습니다.
역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 통해 권한을 관리하여, 팀이 액세스를 안전하게 부여하고 거버넌스를 유지하며 동영상 워크플로가 생성·관리되는 방식을 제어할 수 있도록 합니다.
당사의 엔터프라이즈 API 연동을 통해 AI 영상의 장점을 크리에이터 워크플로에 직접 가져와, 도구를 이리저리 옮겨 다니는 번거로움 없이 빠르고 효율적으로 고품질 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다.
Certified to meet global security and compliance standards
주요 차이점은 자동화와 세밀한 제어 간의 균형에 있습니다.
이 Video Agent API는 하나의 텍스트 프롬프트만으로 아바타 생성, 스크립트 작성, 시각 자료 제작 및 레이아웃을 자율적으로 오케스트레이션합니다. 정교한 제어 기능을 폭넓게 제공하면서도 완전한 크리에이티브 자유를 보장합니다. 대규모 콘텐츠 탐색, 사내 영상 제작 및 자동화에 최적화되어 있으며, 업계 전체를 통틀어도 찾아보기 힘든 진정한 차별화된 솔루션입니다.
비교하자면, 표준 비디오 생성 API는 크게 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 1) 아바타 비디오 생성, 2) 템플릿 비디오 생성입니다. 개발자는 HeyGen의 웹 플랫폼을 사용해 아바타와 비디오 템플릿을 만든 뒤, 이를 API에서 활용할 수 있습니다. 설정 과정은 더 많이 필요하지만, 이러한 API는 브랜드 일관성과 높은 제작 품질이 요구되는 에셋을 만드는 데 필요한 정교한 제어 기능을 제공합니다. 엔터프라이즈 고객들은 이 API들을 통해 수백만 개의 비디오를 제작하며 콘텐츠 파이프라인을 자동화해 왔습니다.
네, 다음은 Photo Avatar API를 사용하는 단계입니다
아바타 영상 생성 기능을 사용하고 싶다면, 다음 가이드를 따라 아바타를 사용하거나 연결할 수 있습니다.
네, 이 API는 외부 이미지 에셋이 전혀 필요 없도록 설계된 구조화된 서술형 프레임워크를 통해 순수 텍스트 기반 아바타 생성 기능을 지원합니다. 연령, 성별, 인종, 스타일 등을 포함한 8개의 필수 항목에 대해 구체적인 파라미터를 제공하면, AI가 이를 바탕으로 고해상도의 고유한 페르소나를 합성합니다. 예를 들어, 인종을 "동아시아인", 스타일을 "프로페셔널", 조명을 "시네마틱"으로 설정하면, 엔진이 서로 다른 고유 아바타와 룩(Looks)들을 제안해 주어, 실제 세계에는 존재하지 않는 다양한 출연진 라이브러리를 기업이 대규모로 확장할 수 있도록 지원합니다.
프롬프트 기반 아바타 생성에 대해서는 여기의 가이드를 참고하실 수 있습니다.
템플릿 시스템은 고효율의 "메일 머지" 스타일 영상 제작을 위해 설계되었으며, 마스터 레이아웃이 동적 데이터를 담는 컨테이너 역할을 합니다. 사용자는 먼저 대시보드나 API를 통해 템플릿을 생성하거나 선택한 뒤, 텍스트·이미지·오디오용 특정 플레이스홀더를 지정합니다. 그런 다음 템플릿의 generate 엔드포인트로 변수들이 담긴 JSON 페이로드를 포함한 단일 POST 요청을 보내면, 시스템이 각 수신자별로 고유한 영상 파일을 자동으로 렌더링합니다. 이를 통해 대규모 개인화 영업 아웃리치와 맞춤형 고객 온보딩을 위한 업계 표준 워크플로우를 구현할 수 있습니다.
최고 수준의 현실감과 입 모양 싱크 정확도를 보장하기 위해 권장되는 "골든 패스(Golden Path)"는 특정 아바타와 연결된 default_voice_id를 프로그래밍 방식으로 조회해 그대로 사용하는 것입니다. 이 방법을 사용하면 성별, 톤, 지역 억양과 같은 음성 특성이 해당 아바타의 시각적 페르소나에 맞게 이미 최적화되어 있어, 이른바 "언캐니 밸리(uncanny valley)" 현상이 발생할 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 커스텀 보이스가 필요한 경우, 개발자는 항상 v2/voices 목록을 아바타의 메타데이터와 일치하도록 필터링하여 시청각적 일관성을 유지해야 합니다.
고품질 AI 영상 렌더링은 수 분이 걸릴 수 있는 고성능 연산 작업이기 때문에, 이 API는 Webhook을 통한 비동기 이벤트 기반 아키텍처로 사용하도록 설계되었습니다. 연결을 계속 열어 두었다가(이는 타임아웃을 유발합니다) 응답을 기다리는 대신, 애플리케이션에서 webhook URL을 등록해 avatar_video.success 이벤트가 발생했을 때 자동으로 "푸시" 알림을 받도록 해야 합니다. 이렇게 하면 백엔드는 영상이 실제로 사용 가능해지는 시점에, 제공된 video_url을 통해서만 영상을 처리하게 되어 전체 성능을 효율적으로 유지할 수 있습니다.
이 API는 전 세계적으로 광범위한 도달 범위를 제공하며, 40개 이상의 언어를 지원하고 300개가 넘는 다양한 음성 라이브러리를 통해 국경을 초월한 원활한 커뮤니케이션을 가능하게 합니다. 단순히 여러 언어로 텍스트를 음성으로 변환하는 것을 넘어, 이 플랫폼은 기존 영상을 가져와 오디오를 번역하는 동시에 아바타의 입 모양을 새 언어에 맞춰 다시 동기화하는 "Video Translation" 기능을 제공합니다. 이를 통해 스페인어나 일본어로 번역된 영상에서도 시각적 퍼포먼스가 원래 영어 녹음만큼 자연스럽고 진짜처럼 느껴지도록 보장합니다.
HeyGen 비디오 번역은 여기에 따르면 175개 언어와 방언을 지원합니다.
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 영상으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.