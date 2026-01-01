주요 차이점은 자동화와 세밀한 제어 간의 균형에 있습니다.

이 Video Agent API는 하나의 텍스트 프롬프트만으로 아바타 생성, 스크립트 작성, 시각 자료 제작 및 레이아웃을 자율적으로 오케스트레이션합니다. 정교한 제어 기능을 폭넓게 제공하면서도 완전한 크리에이티브 자유를 보장합니다. 대규모 콘텐츠 탐색, 사내 영상 제작 및 자동화에 최적화되어 있으며, 업계 전체를 통틀어도 찾아보기 힘든 진정한 차별화된 솔루션입니다.

비교하자면, 표준 비디오 생성 API는 크게 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 1) 아바타 비디오 생성, 2) 템플릿 비디오 생성입니다. 개발자는 HeyGen의 웹 플랫폼을 사용해 아바타와 비디오 템플릿을 만든 뒤, 이를 API에서 활용할 수 있습니다. 설정 과정은 더 많이 필요하지만, 이러한 API는 브랜드 일관성과 높은 제작 품질이 요구되는 에셋을 만드는 데 필요한 정교한 제어 기능을 제공합니다. 엔터프라이즈 고객들은 이 API들을 통해 수백만 개의 비디오를 제작하며 콘텐츠 파이프라인을 자동화해 왔습니다.