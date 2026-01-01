하이라이트 비디오 메이커: 하이라이트 릴을 빠르게 제작하세요
긴 영상을 한 번의 클릭으로 여러 개의 하이라이트 릴로 변환하세요. 영상을 업로드하고 자막 스타일과 출력 형식을 선택하면, 몇 분 안에 각 플랫폼에 바로 올릴 수 있는 하이라이트가 완성됩니다. 편집 경험도, 수 시간 분량의 영상을 일일이 확인할 필요도 없습니다.
Instant Highlights의 주요 기능
원클릭 AI 하이라이트 생성
파일을 끌어다 놓거나 특정 URL을 붙여넣어 동영상을 업로드하면 AI 비디오 생성기와 Instant Highlights가 전체 녹화를 스캔해 가장 몰입도 높은 순간들을 자동으로 찾아냅니다. AI는 하나의 장편 영상에서 몇 분 만에 여러 개의 하이라이트 릴을 생성하여, 수동으로 영상을 이리저리 넘기고 잘라내는 데 들이던 수 시간을 대체합니다. 이 모든 과정은 url to video 워크플로를 통해 이루어집니다.
스크롤을 멈추게 하는 캡션 스타일
모든 하이라이트 릴에는 플랫폼과 콘텐츠에 딱 맞는 자막이 필요합니다. Instant Highlights에는 Subtle Gray, Subtle Cyan 같은 깔끔한 스타일부터 Block Dark, Retro Gold 같은 강렬한 스타일까지, 다양한 디자인 자막 프리셋이 내장된 자막 생성기가 포함되어 있습니다. 스타일만 선택하면, 배치에 포함된 모든 클립이 그 스타일이 적용된 상태로 한 번에 내보내집니다.
클립 길이 및 형식 제어
클립 길이를 자동으로 설정하거나, 사용하는 플랫폼에 맞게 직접 길이를 지정하세요. Reels와 TikTok용 9:16 세로, YouTube용 16:9 가로, LinkedIn과 Facebook용 1:1 정사각형 사이를 손쉽게 전환하려면 AI 비디오 편집기를 사용하세요. 한 번만 업로드하면 모든 포맷이 자동으로 준비되어, 크기 조정이나 재내보내기가 필요 없습니다.
모든 하이라이트에 다국어 보이스오버 제공
편집 통제를 위한 사용자 지정 지침
지침 필드에 구체적인 가이드를 작성해, AI에게 무엇을 유지하고 무엇을 건너뛰며 하이라이트를 어떤 방식으로 구성해야 하는지 알려주세요. 릴 생성기는 여러분의 편집 의도를 반영해 브랜드 보이스, 시청자 기대치, 캠페인 브리프에 잘 맞는 순간들을 우선적으로 선정합니다.
사용 사례
마케팅 이벤트 하이라이트
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
웨비나 및 팟캐스트 하이라이트
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
기업 커뮤니케이션 및 타운홀 미팅
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
소셜 미디어 쇼츠와 릴스
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
제품 데모와 고객 후기
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
교육 및 온보딩 콘텐츠
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
작동 방식
긴 형식의 영상을 네 단계만에 여러 플랫폼에 바로 올릴 수 있는 하이라이트 릴로 변환하세요. 대부분의 사용자는 5분 이내에 첫 하이라이트를 만들어냅니다.
동영상을 업로드하세요
동영상 파일(MP4, MOV, 또는 최대 10GB의 WEBM)을 드래그 앤 드롭하거나 특정 URL을 붙여넣으세요. Instant Highlights는 길이에 상관없이 모든 콘텐츠를 지원합니다.
지속 시간과 형식 설정
자동 클립 길이를 선택하거나 원하는 길이로 직접 설정하세요. 타깃 플랫폼에 맞게 9:16 세로, 16:9 가로, 또는 1:1 정사각형 비율을 선택할 수 있습니다.
캡션 스타일을 선택하고 지침을 추가하세요
자막 스타일 라이브러리를 둘러보고 브랜드에 맞는 프리셋을 선택하세요. AI가 어떤 요소를 우선하거나 생략해야 할지 안내할 수 있도록 맞춤 지시사항을 입력하세요.
생성하고 게시하기
Instant Highlights는 동영상을 자동으로 분석해 여러 개의 하이라이트 릴을 만들어 줍니다. 미리 보고, 다운로드하고, 어떤 플랫폼이든 손쉽게 공유하세요.
자주 묻는 질문
Instant Highlights는 수동으로 클립을 잘라내는 것과 무엇이 다르나요?
수동 편집은 전체 녹화를 처음부터 끝까지 보면서 타임스탬프를 표시하고, 각 구간을 잘라내고, 한 번에 하나의 클립만 내보내야 한다는 뜻입니다. Instant Highlights는 전체 영상을 스캔해 한 번의 클립 생성기 워크플로우로 여러 개의 게시 준비 완료 릴을 만들어 주며, 자막과 선택한 화면 비율도 모든 클립에 이미 적용되어 있습니다.
AI는 어떤 기준으로 하이라이트할 순간을 선택하나요?
AI는 녹화본 전반에 걸쳐 말하기 패턴, 시각적 에너지, 장면 전환, 그리고 시청자 참여 신호를 분석합니다. 그런 다음 소셜 플랫폼에서 주목을 끌 가능성이 가장 높은 구간을 찾아내어 이를 개별 클립으로 조합하는 영상 하이라이트 엔진을 사용합니다. "제품 데모에 집중해줘" 또는 "Q&A 섹션은 건너뛰어줘"와 같은 지시를 입력해, 어떤 부분을 우선시할지 세밀하게 조정할 수 있습니다.
각 하이라이트 클립의 길이와 형식을 제가 직접 설정할 수 있나요?
클립 길이를 자동으로 설정하면 AI가 각 하이라이트에 가장 적합한 길이를 알아서 선택하고, 고정 길이를 설정하면 모든 클립을 동일한 길이로 유지할 수 있습니다. 출력 형식 토글을 사용해 Reels와 TikTok용 9:16 세로, YouTube용 16:9 가로, LinkedIn과 Facebook용 1:1 정사각형 사이를 전환할 수 있습니다. 어느 설정이든 변경한 뒤, 다시 업로드할 필요 없이 재생성하세요.
사용할 수 있는 자막 스타일에는 어떤 것들이 있고, 생성 전에 미리 확인해 볼 수 있나요?
Instant Highlights에는 Subtle Gray와 같은 미니멀 스타일부터 Block Dark, Racing, Retro Gold와 같은 강렬한 디자인까지 다양한 자막 프리셋을 스크롤 가능한 라이브러리 형태로 제공합니다. 각 프리셋에는 샘플 텍스트 미리보기가 포함되어 있어, 생성 전에 스타일을 확인할 수 있으며, 동영상에 자막 추가에서 선택한 스타일은 배치에 포함된 모든 클립에 일관되게 적용됩니다.
스포츠 경기 녹화 영상이나 하이라이트 영상에도 사용할 수 있나요?
전체 경기 영상을 업로드하면 AI가 골, 빅 플레이, 세리머니, 흐름이 바뀌는 장면 등 에너지가 높은 순간들을 자동으로 감지합니다. 지시 사항 필드에 선수 이름이나 등번호를 입력하면, AI가 해당 선수의 장면에 더 높은 가중치를 부여합니다. Reels와 TikTok에서 스포츠 하이라이트가 가장 높은 참여를 이끌어내는 9:16 세로 영상으로 내보내세요.
하이라이트 릴 하나를 여러 언어로 만들어 전 세계 시청자를 대상으로 활용할 수 있나요?
Instant Highlights로 생성된 모든 클립은 AI 비디오 번역기와(과) AI 더빙을(를) 사용해 175개 이상의 언어로 현지화할 수 있습니다. 보이스오버는 대상 언어로 음성 클로닝되며 입 모양까지 정확히 동기화되므로, 한 번 만든 하이라이트 세트만으로도 재녹음이나 번역가 고용 없이 다국어 콘텐츠 라이브러리를 구축할 수 있습니다.
Instant Highlights는 OpusClip이나 VEED 같은 도구와 비교했을 때 어떤 점이 다른가요?
대부분의 하이라이트 도구는 기본 자막만 입힌 원본 클립을 잘라내고, 오디오 제어 기능도 거의 제공하지 않습니다. HeyGen의 Instant Highlights는 다양한 자막 스타일 라이브러리, 자연어 기반 편집 지침, 다국어 보이스오버와 립싱크, 그리고 완전한 영상 제작 플랫폼과의 통합 기능까지 제공합니다. 이 플랫폼에는 영상 스크립트 생성기와 아바타 도구가 포함되어 있습니다.
마케팅 팀은 이런 방식으로 콘텐츠를 재활용하면 눈에 보이는 성과를 얻나요?
Attention Grabbing Media는 HeyGen의 동영상 도구를 활용해 캠페인 전반에서 콘텐츠 제작 속도를 3배 높였다고 보고했습니다. 모든 웨비나, 이벤트, 장기 영상 녹화를 각 플랫폼에 바로 올릴 수 있는 하이라이트 묶음으로 전환함으로써, 클립별 편집 병목을 제거해 이러한 속도 향상을 더욱 가속화했습니다.
어떤 파일 형식을 업로드할 수 있고, 용량 제한이 있나요?
Instant Highlights는 최대 10GB까지의 MP4, MOV, WEBM 파일을 지원합니다. 파일을 업로드하는 대신 동영상의 직접 URL을 붙여넣을 수도 있습니다. 이 도구는 길이에 상관없이 모든 녹화본을 처리하므로, 30분짜리 웨비나든 3시간짜리 컨퍼런스 녹화든 원본을 미리 잘라낼 필요 없이 그대로 사용할 수 있습니다.
Instant Highlights는 무료로 사용할 수 있나요?
HeyGen은 Instant Highlights에 접근할 수 있는 무료 플랜을 제공합니다. 영상을 업로드하고 하이라이트를 생성한 뒤, 자막 스타일, 포맷 옵션, 지침 설정까지 전체 워크플로를 유료 플랜에 가입하기 전에 모두 테스트해 볼 수 있습니다. 크리에이터 플랜은 월 $24부터 시작하며, 더 높은 사용 한도와 워터마크 없는 내보내기를 제공합니다.
HeyGen으로 만들기 시작하기
긴 영상을 단 한 번의 클릭으로 각 플랫폼에 바로 올릴 수 있는 하이라이트 릴로 만들어 보세요. 편집 경험은 전혀 필요 없습니다.