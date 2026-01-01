하이라이트 비디오 메이커: 하이라이트 릴을 빠르게 제작하세요

파일을 끌어다 놓거나 특정 URL을 붙여넣어 동영상을 업로드하면 AI 비디오 생성기와 Instant Highlights가 전체 녹화를 스캔해 가장 몰입도 높은 순간들을 자동으로 찾아냅니다. AI는 하나의 장편 영상에서 몇 분 만에 여러 개의 하이라이트 릴을 생성하여, 수동으로 영상을 이리저리 넘기고 잘라내는 데 들이던 수 시간을 대체합니다. 이 모든 과정은 url to video 워크플로를 통해 이루어집니다.