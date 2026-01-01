どんなシーンでも文章で説明するだけで、Seedance 2.0 が物理的に正確な動き、リアルなライティング、そしてプロ仕様の被写界深度を備えた映像を、テキストから動画 ツールを通じて生成します。モデルはプロンプトからカメラワークを解釈するため、ドリー移動、クレーンショット、FPV シーケンス、クローズアップなども自然な言葉で指示できます。あなたの B ロールは「生成された映像」ではなく、「演出された映像」のように仕上がります。