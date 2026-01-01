Seedance 2.0 AI動画生成アプリ
世界で最もシネマティックなAI動画モデルが、ついにHeyGenに搭載されました。プロンプトからシネマティックなBロールを生成したり、自分自身をSeedanceの映像に登場させたり、ひとつのアイデアから完成した動画まで一気に作り上げることができます。3つのツールを、1つのプラットフォームで。撮影クルーはもう必要ありません。
HeyGen 上の Seedance 2.0 の機能
1つのプロンプトバーから生成するマルチモーダルなシネマティック動画
「AI動画ジェネレーター」を開き、Seedance 2モデルを選択してシーンの説明文を入力します。参照画像を添付し、キャラクターを選び、音声を追加し、アスペクト比と再生時間まで、すべてを1つのプロンプトバーから設定できます。マルチシーンカット、UGCスタイル広告、ダイナミックカメラワーク、マルチキャラクターシーンなどのプリセットを選べば、すぐに制作を始められます。
シネマティックなカメラ制御が可能なテキストから動画生成
どんなシーンでも文章で説明するだけで、Seedance 2.0 が物理的に正確な動き、リアルなライティング、そしてプロ仕様の被写界深度を備えた映像を、テキストから動画 ツールを通じて生成します。モデルはプロンプトからカメラワークを解釈するため、ドリー移動、クレーンショット、FPV シーケンス、クローズアップなども自然な言葉で指示できます。あなたの B ロールは「生成された映像」ではなく、「演出された映像」のように仕上がります。
参照用の画像および動画入力
商品写真、ブランドアセット、または既存のクリップをアップロードし、「Ref to Video」モードに切り替えます。Seedance 2.0 は参照素材をもとにシネマティックな映像を生成し、image to videoワークフローを通じてカラーグレーディング、構図、ビジュアルアイデンティティを保ちながら、ダイナミックなカメラワークと物理的に正確な動きを加えることで、静的なコンテンツに生命を吹き込みます。
ネイティブ音声クローンと多言語リップシンク
HeyGen 上の Seedance 2.0 フッテージには、完全なオーディオ統合機能が標準搭載されています。ナレーションを重ねるには、AI voice cloning を使って 175 以上の言語に対応し、フレーム単位で正確な lip sync により、画面上の動きと一語一句を同期させます。他のプラットフォームが提供する Seedance 出力は、音声のない生のクリップです。HeyGen は、完全にローカライズされた動画を提供します。
Seedanceの映像内で検証済みの実在の人物の顔
Seedance 2.0 はパブリック API 上で実在の人間の顔を使用することを許可していません。HeyGen のファーストパーティによる同意取得と本人確認インフラが、その常識を変えます。AI クローンを作成し、数分で自分自身を複製すれば、あなたの認証済みの姿が、Avatar IV を通じて、すべてのカットで身元・衣装・ビジュアルの一貫性が保たれたシネマティックな Seedance 映像に登場します。他のどのプラットフォームにも真似できない体験です。
ユースケース
ブランドおよびキャンペーン動画
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
ソーシャルコンテンツとUGCスタイル広告
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
製品デモとショーケース
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
複数キャラクターによるシネマティックなシーン
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
トレーニングと教育
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
ソートリーダーシップと個人ブランド
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
仕組み
Seedance 2.0 は HeyGen 内の 3 つのツールに統合されています。それぞれ異なるワークフロー向けに設計されており、単体でも 3 つすべてを組み合わせても利用できます。
AIビデオジェネレーターを開く
HeyGen 内で AI ビデオジェネレーターを起動します。デフォルトでは Seedance 2 が選択されており、リファレンスに基づいて生成するための Ref to Video モードが利用できます。
プロンプトを入力するか、プリセットを選択してください
シーンの説明を入力するか、「マルチシーンカット」「UGCスタイル広告」「ダイナミックカメラワーク」「マルチキャラクターシーン」から選択します。最大10秒までの長さを設定し、16:9 もしくは任意のアスペクト比を選択してください。
参考資料を添付して生成
参照画像を追加し、キャラクターを選択して言語を指定するか、入力バーから音声を添付します。「生成」をクリックすると、Seedance 2.0 がワンパスでシネマティックな映像を生成します。
確認、編集して公開
「最近の作品」で生成結果をプレビューしましょう。MP4としてダウンロードするか、「Avatar Shots」や「Video Agent」に送ってさらに編集し、そのまま任意のプラットフォームに直接公開することもできます。
よくある質問
Seedance 2.0 とは何ですか？また、なぜ HeyGen の中にあるのですか？
Seedance 2.0 は、物理的に正確なモーション、マルチモーダル入力、キャラクターの一貫性で知られるシネマティックなAI動画生成モデルです。HeyGen はこれを3つのツールに統合し、単なるクリップ生成を超えて、認証済みの顔、ボイスオーバー、多言語出力、そして単体の Seedance プラットフォームでは実現できない編集コントロールを備えた完成度の高い動画を制作できるようにしました。
HeyGen の Seedance 2.0 では、他のプラットフォームでは作れないどんなものが作れますか？
スタンドアロンのSeedanceプラットフォームは、実在の人間の顔を使わない無音の15秒クリップを生成します。HeyGen は、AI avatar generatorを通じて検証済みの本人確認機能を追加し、さらに Video Agent による完全な動画組み立て、175以上の言語でのボイスオーバー、リップシンク、最長3分のシネマティック映像を提供します。この連携により、生のモデルが本格的な映像制作ワークフローへと変わります。
Seedance 2.0 でシネマティックなBロールを生成するにはどうすればよいですか？
AIビデオジェネレーターを開き、Seedance 2 を選択して、シーンの説明を入力するか、Ref to Video モードで参照画像をアップロードします。プリセットを選び、再生時間とアスペクト比を設定すると、モデルがリアルなライティングとカメラワークを備えたシネマティックな映像を生成します。必要であれば、ビデオスクリプトジェネレーターを使ってプロンプト作成のサポートを受けてください。
Seedance 2.0 の映像に自分の顔を使うことはできますか？
Seedance 2.0 のパブリック API は、実在の人間の顔をブロックします。HeyGen は、本人の同意と本人確認に基づき、認証済みの顔を Seedance の映像に登場させることができる唯一のプラットフォームです。一度自分自身をクローンすれば、あなたの肖像は、あなたが生成するあらゆるシネマティックなシーン全体で厳重に保護されたままになります。
AIビデオジェネレーターのプリセットには何がありますか？
プロンプトバーには、4つの Seedance 2.0 プリセットが含まれています。マルチショットのシーケンス向けの「Multi-Scene Cut」、ソーシャルメディア向けコンテンツ用の「UGC-Style Ad」、映画のようなカメラワークを実現する「Dynamic Camera Move」、そして1つのショット内に複数の人物を配置する「Multi-Character Scene」です。各プリセットは、特定のクリエイティブなワークフローに合わせてモデルを最適な状態に設定します。
Seedance 2.0 の動画を他の言語に翻訳できますか？
HeyGen 上のすべての Seedance 2.0 動画は、AI video translator と AI dubbing を使って 175 以上の言語に完全翻訳できます。あなたの声は各ターゲット言語にクローンされ、フレーム単位で正確にリップシンクされるため、1 本の動画を録り直すことなく世界中で使えるアセットにできます。
有料広告や放送に使えるほど高画質な映像ですか？
Seedance 2.0 は、物理法則に忠実なモーションと一貫したビジュアルアイデンティティにより、G2 でリアリズム No.1 の評価を受けたシネマティックな映像を生成します。あらゆるシーンをAI ビデオエディターで細かく調整し、放送、運用型ソーシャル広告、またはウェブ埋め込みにすぐ使える形式で書き出せます。
制作チームは目に見える成果を得られますか？
Vision Creative Labs は年間 1～2 本の動画制作から、1 日あたり 50～60 本を HeyGen で制作するまでにスケールしました。Seedance 2.0 の映像を追加することで、人員増強やスタジオ予約、制作進行の手間を増やすことなく、その大量制作にシネマティックなクオリティをもたらしています。
HeyGenでのSeedance 2.0の料金はいくらですか？
HeyGen では、3 つのツールすべてで Seedance 2.0 にアクセスできる無料プランを提供しています。Avatar Shots、Video Agent、AI Video Generator を本契約前にお試しいただけます。有料プランはクリエイター向けが月額 24 ドルからで、大規模チーム向けにはカスタムのエンタープライズ料金プランもご用意しています。
Ref to Videoモードとは何ですか？どんなときに使えばよいですか？
Ref to Videoモードでは、既存の映像やクリップをテキストプロンプトと一緒に参照入力としてアップロードできます。Seedance 2.0がその参照映像の動き、スタイル、テンポを解析し、それにマッチした新しいシネマティック映像を生成します。カメラワークを再現したいとき、既存のビジュアルスタイルに合わせたいとき、またはすでに撮影済みのシーンを拡張したいときにご利用ください。
HeyGenで作成を始めましょう
Seedance 2.0 でシネマティックな AI 動画を生成しましょう。Bロール、アバターショット、そしてフル動画まで、1つのプロンプトから作成できます。撮影クルーは不要です。