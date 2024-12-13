Workshop Learning Video Maker: Crea Formazione Coinvolgente

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo accattivante di 45 secondi che dimostri la potenza di un generatore di video AI per esperti del settore. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e animato con rapidi cambi di scena dai Template e scene di HeyGen, e una voce fuori campo amichevole e sicura generata utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per semplificare argomenti complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 90 secondi per i dipartimenti HR e Formazione focalizzato sul miglioramento dell'onboarding dei dipendenti e dell'apprendimento e sviluppo complessivo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo caldo e accogliente con avatar AI diversi che presentano informazioni chiave, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e sottotitoli/caption automatici per garantire accessibilità e ritenzione per tutti i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di 30 secondi per formatori di prodotto che evidenzi una formazione tecnica efficace utilizzando HeyGen per creare video. Impiega uno stile visivo pulito e istruttivo con specifici segnali visivi tratti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinato a una narrazione diretta e chiara, facilmente adattabile per diverse piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Workshop Learning Video Maker

Crea facilmente video di workshop e formazione coinvolgenti con l'AI. Trasforma i copioni in contenuti di apprendimento dinamici per educare e integrare il tuo team.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo progetto selezionando un template professionale dalla libreria o partendo da una tela bianca per progettare il tuo video di apprendimento per workshop, utilizzando i template e le scene disponibili.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Copione di Contenuto
Incolla il tuo copione di apprendimento nell'editor di testo. La nostra AI trasformerà il tuo testo in un video dinamico, sfruttando le capacità di testo-a-video da copione.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora i tuoi video di formazione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti con una consegna chiara e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di apprendimento per workshop rifinito ed esportalo nel rapporto d'aspetto e formato desiderati, pronto per la distribuzione come video di formazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi per una Migliore Comprensione

Trasforma argomenti complessi come la formazione tecnica in video chiari e comprensibili per migliorare la comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per le aziende?

HeyGen consente alle aziende di creare facilmente video di formazione di alta qualità utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Trasformando il testo in video con avatar AI e voci fuori campo professionali AI, HeyGen semplifica l'intero processo di produzione per l'apprendimento e lo sviluppo. Questa interfaccia user-friendly rende la creazione di video complessi accessibile a tutti.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per sviluppare contenuti di apprendimento coinvolgenti?

HeyGen offre potenti funzionalità AI, inclusi avatar AI personalizzabili e voci fuori campo AI realistiche, per sviluppare contenuti di apprendimento coinvolgenti. Puoi facilmente trasformare i tuoi copioni in video animati dinamici o video esplicativi, migliorando la ritenzione della conoscenza. Questa piattaforma sfrutta l'AI per creare video che catturano e informano.

HeyGen è adatto per creare contenuti completi di onboarding dei dipendenti e L&D?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video di formazione ideale per sviluppare contenuti completi di onboarding dei dipendenti e L&D. Il suo robusto set di template e controlli di branding consente ai team L&D di produrre rapidamente video di formazione tecnica coerenti e professionali. HeyGen aiuta a facilitare iniziative di apprendimento e sviluppo efficaci.

HeyGen può aiutare a creare video di apprendimento per workshop personalizzati in modo efficiente?

Sì, HeyGen consente la creazione efficiente di video di apprendimento per workshop personalizzati permettendo agli utenti di trasformare i loro materiali di workshop in formati video coinvolgenti. Con opzioni per avatar AI, varie scene e controlli di branding, puoi adattare i tuoi contenuti per soddisfare obiettivi di apprendimento specifici. HeyGen ti aiuta a creare video che risuonano con il tuo pubblico.

