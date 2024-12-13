Generatore di Video di Sintesi di Workshop Senza Sforzo

Crea rapidamente video di sintesi di workshop coinvolgenti per i social media, arricchiti con sottotitoli automatici.

240/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un reel di 45 secondi con l'AI Highlight Video Maker per aziende che promuovono i loro eventi passati, utilizzando uno stile visivo elegante con transizioni dinamiche e sottotitoli chiari da HeyGen per enfatizzare i messaggi chiave.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di sintesi di 2 minuti per creatori di contenuti che mostri i punti salienti di video lunghi su YouTube, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per un aspetto curato e informativo con musica di sottofondo calma per mantenere l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un generatore di video di sintesi di 30 secondi per piccole imprese e individui che creano contenuti brevi, con musica energica e testi in grassetto, garantendo una perfetta visualizzazione su varie piattaforme grazie al ridimensionamento e all'esportazione del formato di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Sintesi di Workshop

Trasforma senza sforzo le registrazioni dei tuoi workshop in video di sintesi coinvolgenti per i social media e oltre con la facilità dell'AI.

1
Step 1
Carica il Tuo Contenuto
Inizia caricando i video o le presentazioni del tuo workshop direttamente sulla nostra piattaforma per iniziare.
2
Step 2
Genera Sintesi
La nostra AI genera automaticamente le sintesi, identificando intelligentemente i momenti chiave e i segmenti coinvolgenti dai tuoi contenuti caricati.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Design
Personalizza il tuo video di sintesi con kit di branding personalizzabili, assicurando coerenza con l'aspetto e il feeling del tuo workshop.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video di sintesi rifinito utilizzando varie opzioni di ridimensionamento del formato per una condivisione senza problemi su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata Educativa con le Sintesi di Workshop

.

Ripropone i contenuti del workshop in teaser di corsi accattivanti e video promozionali per attrarre un pubblico globale più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di sintesi?

L'AI Highlight Video Maker di HeyGen utilizza l'editing potenziato dall'AI per generare automaticamente sintesi dai tuoi contenuti più lunghi. Identifica intelligentemente i momenti chiave, gestisce il montaggio, il ritmo e la musica, trasformando il materiale grezzo in contenuti brevi e coinvolgenti senza sforzo.

Posso personalizzare i miei video di sintesi con elementi di branding?

Assolutamente. HeyGen offre kit di branding personalizzabili che ti permettono di incorporare il tuo logo, i colori del brand e font specifici. Puoi anche utilizzare vari Template Video, aggiungere testo e selezionare Musica di Sottofondo per assicurarti che i tuoi video di sintesi corrispondano perfettamente all'estetica del tuo brand.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per ottimizzare l'output video e la condivisione?

HeyGen assicura che i tuoi video di sintesi siano pronti per qualsiasi piattaforma con funzionalità come il ridimensionamento e l'esportazione del formato per i social media e i video di YouTube. Fornisce anche sottotitoli automatici e generazione di voce narrante per migliorare l'accessibilità e la portata, rendendo i tuoi contenuti altamente condivisibili.

HeyGen supporta la generazione di sintesi per tipi specifici di eventi?

Sì, HeyGen è un generatore di video di sintesi versatile ideale per vari eventi. Che tu abbia bisogno di un generatore di video di sintesi di workshop, un AI Conference Highlight Video Maker, o reel di eventi generali, HeyGen aiuta a riproporre i contenuti in sintesi brevi e coinvolgenti per un impatto massimo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo