Creatore di Video di Formazione Aziendale: Crea Contenuti Coinvolgenti

Crea istantaneamente video di formazione per i dipendenti accattivanti utilizzando avatar AI per coinvolgere i tuoi team L&D.

Crea un video di benvenuto e informativo di 45 secondi per i nuovi dipendenti, progettato per introdurre la cultura aziendale e i primi passi essenziali. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e moderno, sfruttando i diversi "Modelli e scene" di HeyGen per un aspetto raffinato, completato da una "Generazione di voiceover" amichevole e chiara per guidare il pubblico senza intoppi. Rivolto ai team L&D che cercano di ottimizzare il loro processo di "Onboarding dei dipendenti" con "video di formazione" coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto a tutto il personale esistente, spiegando un nuovo aggiornamento dei "processi lavorativi" o delle politiche. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, incorporando "Avatar AI" per presentare le informazioni in modo chiaro e utilizzando "Sottotitoli/didascalie" per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori. L'audio dovrebbe essere informativo con un tono professionale ma accessibile, rendendo le informazioni complesse digeribili per l'intero team.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento di "Formazione sulla conformità" di 30 secondi, perfetto per diffondere rapidamente informazioni cruciali a tutto il personale. La presentazione visiva dovrebbe essere diretta e con il marchio, utilizzando il "Supporto della libreria multimediale/stock" di HeyGen per aggiungere elementi visivi pertinenti, realizzati in modo efficiente utilizzando "Testo in video da script". Uno stile audio autorevole ma accessibile garantirà che il messaggio sia preso sul serio ma rimanga coinvolgente per il "creatore di video di formazione".
Prompt di Esempio 3
Crea un frammento di "Formazione tecnica" di 90 secondi, progettato per guidare i dipendenti attraverso una nuova funzionalità o strumento software. Il video necessita di un approccio visivo passo-passo, con un "Avatar AI" per dimostrare le azioni in modo chiaro, con la flessibilità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per una visione ottimale su varie piattaforme. L'audio dovrebbe essere dettagliato ed esplicativo, consegnato a un ritmo calmo e misurato per garantire una comprensione completa per coloro che cercano di "creare video di formazione".
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Aziendale

Produci facilmente video di formazione professionali e coinvolgenti per migliorare le competenze del tuo team, ottimizzare l'onboarding e standardizzare la condivisione delle conoscenze con strumenti alimentati da AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Formazione
Inizia rapidamente scegliendo tra diversi "Modelli" professionali o incollando il tuo script per generare automaticamente le scene.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando dalla libreria di "Avatar AI" per narrare il tuo contenuto con una presenza professionale e coerente sullo schermo.
3
Step 3
Personalizza con la Voce
Genera facilmente "Voiceover AI" dal suono naturale in varie lingue, o carica il tuo audio per personalizzare il tuo messaggio di formazione.
4
Step 4
Brandizza ed Esporta
Applica il logo e i colori della tua azienda utilizzando i "Controlli di branding" per un aspetto coerente prima di esportare il tuo video di formazione di alta qualità per un'implementazione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Scomponi argomenti complessi o tecnici in contenuti video chiari e digeribili, rendendo la formazione specializzata più accessibile ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione aziendale?

HeyGen consente ai team L&D di creare rapidamente video di formazione utilizzando un avanzato generatore di video AI. La nostra piattaforma trasforma gli script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e voiceover, semplificando notevolmente il processo di produzione di video di formazione aziendale di alta qualità.

Quali vantaggi offrono gli Avatar AI per i video di formazione dei dipendenti con HeyGen?

Gli Avatar AI di HeyGen forniscono una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi video di formazione dei dipendenti. Questi presentatori alimentati da AI possono offrire contenuti coinvolgenti con voiceover naturali, rendendo la tua formazione più dinamica e scalabile senza la necessità di una produzione video tradizionale.

HeyGen fornisce strumenti per i team L&D per produrre rapidamente video di formazione su richiesta?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video online efficiente progettato per i team L&D per produrre video di formazione su richiesta con facilità. Utilizzando modelli personalizzabili e funzionalità di editing video intuitive, puoi creare e distribuire rapidamente contenuti di formazione efficaci.

HeyGen può assistere nello sviluppo di moduli di formazione tecnica completi?

Sì, HeyGen è un creatore di video di formazione ideale per sviluppare contenuti di formazione tecnica completi. Con funzionalità come la registrazione dello schermo, i voiceover AI e la possibilità di integrare video dettagliati su come fare, HeyGen ti aiuta a produrre risorse educative chiare ed efficaci per argomenti complessi.

