Generatore di Video di Formazione Aziendale: Crea Contenuti L&D Coinvolgenti

Crea video di formazione per dipendenti coinvolgenti con avatar AI realistici, semplificando la produzione per i team di L&D.

Progetta un modulo di onboarding coinvolgente di 45 secondi per i nuovi dipendenti, rivolto ai team di L&D, caratterizzato da uno stile visivo professionale e accattivante con una narrazione chiara, facilmente creato inserendo il tuo script per generare una presentazione video da testo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un aggiornamento di conformità conciso di 60 secondi per il personale esistente, destinato agli ufficiali di conformità, utilizzando uno stile visivo moderno e interattivo presentato da un avatar AI, mostrando i potenti avatar AI di HeyGen per trasmettere informazioni chiave.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione tecnica dettagliato di 90 secondi che spiega una nuova funzionalità software per i team tecnici, utilizzando uno stile visivo chiaro e passo-passo con grafica animata, assemblato senza sforzo utilizzando l'ampia gamma di Template e scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un'introduzione di 30 secondi alla cultura aziendale per i nuovi assunti, destinata ai dipartimenti HR, caratterizzata da una voce informativa e simile a quella umana, resa possibile dalle avanzate capacità di generazione di voiceover di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Aziendale

Produci rapidamente video di formazione di alta qualità e coinvolgenti per i tuoi team di L&D e dipendenti con la nostra piattaforma video AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script di contenuti formativi. La nostra piattaforma utilizza il testo per video dallo script per trasformare istantaneamente il tuo testo in scene video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio. Questa funzione migliora il coinvolgimento e la personalizzazione nei tuoi moduli di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con voiceover professionali, musica di sottofondo e scene dinamiche. La nostra generazione di voiceover assicura una narrazione chiara e incisiva per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione ed esportalo in vari formati adatti al tuo LMS o alle piattaforme interne. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità per una consegna ottimale.

Casi d'Uso

Semplifica la Formazione Complessa su Conformità e Tecnica

Trasforma regolamenti di conformità complessi e istruzioni tecniche in lezioni video chiare e coinvolgenti generate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione coinvolgenti?

HeyGen consente ai team di L&D di creare video di formazione di alta qualità senza sforzo utilizzando l'AI. Basta inserire il tuo script, e il nostro avanzato generatore di video AI lo trasforma in un video professionale con avatar AI realistici e voiceover personalizzabili, accelerando notevolmente il processo di creazione video.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre un ampio controllo creativo, permettendoti di scegliere tra vari avatar AI, personalizzare i voiceover e utilizzare una vasta selezione di template e scene. Puoi anche integrare il logo e i colori del tuo brand per garantire che tutti i tuoi video generati dall'AI mantengano un aspetto coerente e professionale.

La creazione di video con HeyGen è accessibile per utenti senza competenze di editing?

Assolutamente. HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di diventare un creatore di video di formazione senza bisogno di competenze di editing precedenti. La nostra piattaforma video AI intuitiva ti consente di generare contenuti video coinvolgenti direttamente dal testo, rendendo la produzione video professionale accessibile a tutti nel tuo team.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen la trasmissione delle informazioni?

Gli avatar AI realistici di HeyGen agiscono come presentatori coinvolgenti, trasmettendo il tuo messaggio con audio sincronizzato ed espressioni realistiche. Trasformano script statici in video dinamici generati dall'AI, rendendo la formazione dei dipendenti e altri contenuti informativi più accattivanti e facili da assimilare per gli spettatori.

