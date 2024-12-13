Generatore di Video di Formazione Aziendale: Crea Contenuti L&D Coinvolgenti
Crea video di formazione per dipendenti coinvolgenti con avatar AI realistici, semplificando la produzione per i team di L&D.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un aggiornamento di conformità conciso di 60 secondi per il personale esistente, destinato agli ufficiali di conformità, utilizzando uno stile visivo moderno e interattivo presentato da un avatar AI, mostrando i potenti avatar AI di HeyGen per trasmettere informazioni chiave.
Produci un video di formazione tecnica dettagliato di 90 secondi che spiega una nuova funzionalità software per i team tecnici, utilizzando uno stile visivo chiaro e passo-passo con grafica animata, assemblato senza sforzo utilizzando l'ampia gamma di Template e scene di HeyGen.
Crea un'introduzione di 30 secondi alla cultura aziendale per i nuovi assunti, destinata ai dipartimenti HR, caratterizzata da una voce informativa e simile a quella umana, resa possibile dalle avanzate capacità di generazione di voiceover di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze in tutti i programmi di formazione dei dipendenti.
Scala la Formazione e l'Onboarding a Livello Globale.
Sviluppa e distribuisci corsi di formazione estesi e materiali di onboarding in modo efficiente a una forza lavoro globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione coinvolgenti?
HeyGen consente ai team di L&D di creare video di formazione di alta qualità senza sforzo utilizzando l'AI. Basta inserire il tuo script, e il nostro avanzato generatore di video AI lo trasforma in un video professionale con avatar AI realistici e voiceover personalizzabili, accelerando notevolmente il processo di creazione video.
Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i contenuti video?
HeyGen offre un ampio controllo creativo, permettendoti di scegliere tra vari avatar AI, personalizzare i voiceover e utilizzare una vasta selezione di template e scene. Puoi anche integrare il logo e i colori del tuo brand per garantire che tutti i tuoi video generati dall'AI mantengano un aspetto coerente e professionale.
La creazione di video con HeyGen è accessibile per utenti senza competenze di editing?
Assolutamente. HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di diventare un creatore di video di formazione senza bisogno di competenze di editing precedenti. La nostra piattaforma video AI intuitiva ti consente di generare contenuti video coinvolgenti direttamente dal testo, rendendo la produzione video professionale accessibile a tutti nel tuo team.
Come migliorano gli avatar AI di HeyGen la trasmissione delle informazioni?
Gli avatar AI realistici di HeyGen agiscono come presentatori coinvolgenti, trasmettendo il tuo messaggio con audio sincronizzato ed espressioni realistiche. Trasformano script statici in video dinamici generati dall'AI, rendendo la formazione dei dipendenti e altri contenuti informativi più accattivanti e facili da assimilare per gli spettatori.