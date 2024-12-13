Creatore di Video sulla Sicurezza sul Lavoro: Crea Formazione Coinvolgente

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti con avatar AI che forniscono istruzioni di sicurezza chiare.

Produci un video istruttivo di 45 secondi per i nuovi assunti in un impianto di produzione, mostrando le operazioni essenziali di sicurezza delle macchine. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo chiaro e informativo con avatar AI che dimostrano le procedure corrette, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e autorevole generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, rendendo le istruzioni complesse facili da comprendere.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento coinvolgente di 60 secondi per tutti i dipendenti sulle procedure critiche di evacuazione d'emergenza, utilizzando uno stile di animazione vivace e cartoonesco con musica di sottofondo allegra. Questo video di sicurezza animato dovrebbe sfruttare i modelli video estesi di HeyGen e fornire sottotitoli chiari e concisi per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Crea un avviso di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, educando il loro personale a identificare i comuni pericoli sul posto di lavoro come rischi di inciampo e tecniche di sollevamento scorrette. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e realistico utilizzando filmati d'archivio dalla libreria multimediale/supporto d'archivio di HeyGen, intervallati da didascalie di testo-video d'impatto per i punti chiave, consegnati con un tono audio calmo e rassicurante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione coinvolgente di 90 secondi per i supervisori dei cantieri, dettagliando i nuovi protocolli di sicurezza delle attrezzature. Questo video istruttivo dinamico necessita di testo audace che evidenzi i punti critici, generato direttamente da un copione utilizzando la funzione di testo-video di HeyGen, e una narrazione forte e sicura, tutto esportabile in vari formati per diverse piattaforme di visualizzazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video sulla Sicurezza sul Lavoro

Crea senza sforzo video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti e informativi per i tuoi dipendenti utilizzando capacità AI avanzate e strumenti intuitivi, garantendo conformità e preparazione.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia immediatamente il tuo video di formazione sulla sicurezza selezionando da una libreria di modelli video professionali progettati per vari scenari lavorativi. Questo avvia il tuo processo di creazione.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto
Inserisci i tuoi messaggi di sicurezza e seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per presentare le tue informazioni in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Audio Coinvolgente
Migliora la comprensione e raggiungi un pubblico più ampio generando voiceover multilingue dal suono naturale per il tuo video con un solo clic.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Pubblica il tuo video di sicurezza completato senza sforzo, con opzioni come l'Esportazione SCORM per un'integrazione facile nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure di Sicurezza Complesse

Trasforma pericoli sul posto di lavoro intricati e protocolli di emergenza in video di sicurezza chiari, digeribili e visivamente accattivanti potenziati dall'AI per una comprensione più facile.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla sicurezza sul lavoro coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di formazione professionali e coinvolgenti in modo efficiente utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-video. La nostra piattaforma semplifica la creazione di video di formazione sulla sicurezza cruciali, aiutando a promuovere efficacemente la sicurezza sul lavoro.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video di sicurezza efficiente?

HeyGen offre una varietà di modelli video, avatar AI personalizzabili e voiceover multilingue, semplificando l'intero processo di produzione di video di sicurezza. Questo consente alle aziende di creare materiali di formazione sulla sicurezza di alta qualità e convenienti senza strumenti di editing video estesi.

Gli avatar AI possono fornire istruzioni di sicurezza nei miei video di sicurezza sul lavoro?

Assolutamente, gli avatar AI personalizzabili di HeyGen offrono un modo professionale e coerente per fornire istruzioni di sicurezza chiare nei tuoi video di sicurezza sul lavoro. Danno vita ai tuoi messaggi di sicurezza, rendendo la formazione dei dipendenti più coinvolgente e memorabile per prevenire i pericoli.

HeyGen supporta video di sicurezza animati e personalizzazione visiva?

Sì, HeyGen consente la creazione di video di sicurezza animati attraverso i suoi modelli video diversificati e la vasta libreria multimediale. Puoi personalizzare scene, personaggi e controlli di branding per garantire che i tuoi video di formazione sulla sicurezza siano visivamente impattanti e su misura per le tue esigenze specifiche.

