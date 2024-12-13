Creatore di Video di Orientamento Aziendale: Onboarding dei Dipendenti Senza Sforzo

Semplifica l'integrazione dei nuovi assunti e aumenta il coinvolgimento con i nostri potenti avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per mostrare la cultura aziendale e comunicare efficacemente i processi essenziali sul posto di lavoro ai nuovi assunti in un ambiente di lavoro ibrido. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per uno stile visivo dinamico, mescolando riprese energiche del team con sovrapposizioni grafiche chiare, il tutto accompagnato da una narrazione vivace e una colonna sonora ispiratrice.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione conciso di 90 secondi per tutti i dipendenti, spiegando passo dopo passo un processo complesso sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente istruttivo e chiaro, integrando registrazioni dello schermo con evidenziazioni animate, supportato da una voce fuori campo autorevole ma accessibile. Assicurati che il video includa sottotitoli/caption di HeyGen per massima chiarezza e accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 30 secondi mirato ai team HR, illustrando come HeyGen possa semplificare l'onboarding e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e persuasivo, con animazioni di testo dinamiche e infografiche concise, guidato da una voce fuori campo sicura generata tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen, su una colonna sonora energica e motivante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento Aziendale

Crea rapidamente video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti e informativi per accogliere i nuovi assunti e semplificare i tuoi processi HR con il nostro intuitivo creatore di video AI.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona da una libreria di modelli di video professionali progettati per i nuovi assunti, o inizia con una tela bianca per costruire il tuo video di benvenuto personalizzato.
2
Step 2
Genera Contenuto
Inserisci il tuo script o utilizza il nostro strumento di script AI per creare contenuti coinvolgenti. Poi, seleziona un avatar AI realistico per presentare il tuo video di orientamento aziendale.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo della tua azienda, i colori del brand e media rilevanti dalla nostra vasta libreria multimediale o dai tuoi caricamenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video di orientamento rifinito utilizzando le nostre funzionalità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, rendendolo pronto per essere condiviso e migliorare l'esperienza dei tuoi nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra la Cultura Aziendale

Produci video di benvenuto ispiratori che comunicano efficacemente la cultura e i valori unici della tua azienda ai nuovi membri del team.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video AI, permettendo ai team HR di produrre rapidamente video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti. Utilizza modelli di video personalizzabili, avatar AI e testo-a-voce per offrire video di benvenuto personalizzati per i nuovi assunti e semplificare i processi di onboarding.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per i video di formazione sul posto di lavoro?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate basate su AI, inclusi avatar AI realistici e script generati da testo-a-voce, per creare video di formazione efficaci. Questo semplifica il processo di editing video, rendendo l'educazione più efficiente per i processi sul posto di lavoro e la condivisione delle conoscenze.

Posso personalizzare i miei video di orientamento aziendale con gli strumenti di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di orientamento aziendale, dalla scelta di modelli di video adatti e personaggi animati all'incorporazione dei colori e del logo del tuo brand. Questo assicura che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con la cultura e il branding della tua azienda.

Come facilita HeyGen la creazione di video tutorial tecnici e di processo?

HeyGen integra capacità di registrazione dello schermo di alta qualità e strumenti di editing video intuitivi, rendendo facile produrre tutorial video chiari e passo dopo passo. Puoi combinare registrazioni dello schermo con avatar AI e voice-over per spiegare efficacemente processi complessi sul posto di lavoro ai dipendenti.

