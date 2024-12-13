creatore di video sulle linee guida aziendali per una formazione sulla conformità facile

Semplifica la formazione sulla conformità e crea video sulla sicurezza coinvolgenti con avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un cruciale "creatore di video sulla sicurezza" di 45 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando le procedure di evacuazione d'emergenza, con uno stile visivo conciso e serio e grafica chiara, supportato da una voce fuori campo autorevole. Assicurati che siano inclusi "Sottotitoli/didascalie" per massimizzare l'accessibilità di questo contenuto di formazione sulla conformità vitale.
Prompt di Esempio 2
Produci un dinamico "video esplicativo" di 30 secondi per i membri del team esperti sul nuovo strumento di gestione dei progetti, enfatizzando il flusso di lavoro efficiente e le migliori pratiche per la condivisione delle conoscenze, utilizzando uno stile moderno e visivamente attraente e una voce fuori campo incoraggiante e vivace. Sfrutta la capacità "Testo-a-video da script" per trasformare rapidamente istruzioni dettagliate in segmenti animati coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un ispirante pezzo di "creatore di video di formazione" di 60 secondi per l'intera azienda, rafforzando i valori fondamentali e la condotta etica dell'azienda, presentato con un'estetica visiva pulita e motivazionale e una voce fuori campo calda e articolata. Incorpora filmati di alta qualità dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per sottolineare visivamente i messaggi chiave e promuovere una cultura organizzativa positiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video sulle linee guida aziendali

Trasforma efficacemente le tue politiche aziendali e i protocolli di sicurezza in video coinvolgenti e professionali con l'AI, garantendo una comunicazione chiara e la conformità in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Imposta rapidamente il tuo video sulle linee guida aziendali selezionando tra i Modelli di Video sulle Politiche Aziendali pronti all'uso, o inizia da zero per una personalizzazione completa.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar
Incolla il tuo script dettagliato sulle linee guida aziendali. La nostra AI lo trasformerà in contenuti video coinvolgenti, mentre selezioni un avatar AI per presentare il tuo messaggio con voci fuori campo naturali.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora i Visual
Assicura la coerenza del marchio applicando il logo della tua azienda e palette di colori specifiche utilizzando i controlli di branding. Incorpora media rilevanti dalla nostra libreria o carica i tuoi per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza i tuoi video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi esportali e distribuiscili facilmente ai tuoi dipendenti per una condivisione efficace delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunica Valori e Politiche Aziendali

Crea video coinvolgenti che spiegano le politiche aziendali e promuovono una cultura aziendale positiva, assicurando che le linee guida siano comprese e abbracciate dal tuo team.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla sicurezza?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video. Questo semplifica il processo di creazione di contenuti essenziali sulla sicurezza sul lavoro per il tuo team.

Quali funzionalità offre HeyGen per lo sviluppo di video sulle politiche aziendali?

HeyGen fornisce un potente creatore di video per la produzione di video sulle politiche aziendali, completo di modelli personalizzabili e controlli di branding. Puoi creare video chiari per la formazione sulla conformità e le linee guida aziendali in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a creare guide pratiche e video esplicativi rapidamente?

Sì, HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video di formazione, consentendo la rapida creazione di guide pratiche e video esplicativi. Sfrutta avatar AI realistici e una generazione di voce fuori campo robusta per migliorare le tue iniziative di condivisione delle conoscenze.

HeyGen supporta la creazione di video sulle linee guida aziendali con sottotitoli?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video sulle linee guida aziendali completo che include la generazione automatica di sottotitoli per l'accessibilità. Questo assicura che i tuoi video di formazione essenziali e la formazione sulla conformità raggiungano efficacemente ogni membro del team.

