Crea un video coinvolgente di 45 secondi per i nuovi dipendenti, illustrando un comune dilemma etico sul posto di lavoro e guidandoli attraverso un processo decisionale etico solido. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accattivante, con un tono audio calmo e rassicurante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per interpretare diversi personaggi nello scenario, rendendo l'educazione dei dipendenti relazionabile e incisiva.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di formazione completo di 60 secondi rivolto a tutto il personale, coprendo gli aspetti essenziali dell'etica e della conformità sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e professionale, con una voce narrante amichevole e istruttiva. Genera questo video di formazione sull'etica e la conformità in modo efficiente sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, garantendo accuratezza e coerenza nei materiali di formazione.
Produci un video di micro-apprendimento mirato di 30 secondi per i team HR e la direzione, dimostrando come identificare e affrontare i conflitti di interesse. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e informativo, simile a un documentario conciso, accompagnato da una voce seria e autorevole. Migliora l'accessibilità per i diversi apprendenti includendo sottotitoli/caption precisi, facilmente generabili con HeyGen, rendendo questo generatore di video sull'etica sul posto di lavoro uno strumento prezioso per la comunicazione interna.
Crea un video dinamico di 75 secondi per i dipendenti del settore tecnologico sull'importanza della privacy dei dati e dell'uso responsabile delle risorse aziendali. Adotta uno stile visivo futuristico e coinvolgente, con musica di sottofondo vivace e una voce narrante AI sicura e competente. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per costruire rapidamente la creazione del video, garantendo una presentazione di alta qualità che risuoni con un pubblico esperto di tecnologia.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video sull'Etica sul Posto di Lavoro

Produci rapidamente video di formazione sull'etica coinvolgenti e informativi con l'AI, semplificando la creazione di contenuti per i tuoi team HR e promuovendo il processo decisionale etico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video, dettagliando gli scenari etici e le linee guida che desideri trasmettere. Questo costituisce la base del tuo video sull'etica sul posto di lavoro, pronto per la conversione da testo a video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il volto della tua formazione. Questo ti consente di personalizzare il tuo messaggio mantenendo un tono professionale e coerente per i tuoi video di educazione dei dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Aumenta il coinvolgimento e l'accessibilità incorporando elementi come sottotitoli/caption. Puoi anche sfruttare modelli e scene per migliorare visivamente i tuoi contenuti, rendendo i tuoi video di formazione sull'etica e la conformità più incisivi.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato desiderato. I tuoi video di formazione completati sono quindi pronti per essere condivisi con il tuo team, garantendo un'educazione completa dei dipendenti su questioni etiche cruciali sul posto di lavoro.

Semplifica Argomenti Etici Complessi

Chiarisci le linee guida etiche complesse sul posto di lavoro in video AI facili da comprendere, migliorando la comprensione e l'applicazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video coinvolgenti sull'etica sul posto di lavoro?

HeyGen semplifica la creazione di video sull'etica sul posto di lavoro offrendo strumenti intuitivi di generazione video AI. Gli utenti possono sfruttare diversi modelli e scene e convertire rapidamente il loro script video in contenuti rifiniti, rendendo il processo creativo efficiente e accessibile.

HeyGen può aiutare i team HR a produrre video di formazione efficaci sull'etica e la conformità?

Assolutamente, HeyGen consente ai team HR di produrre in modo efficiente video di formazione sull'etica e la conformità di grande impatto. Con avatar AI realistici e voiceover professionali, HeyGen garantisce un'educazione chiara dei dipendenti su argomenti critici e sul processo decisionale etico.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video di formazione di alta qualità?

HeyGen fornisce potenti funzionalità di generazione video AI, inclusi avatar AI avanzati che danno vita ai tuoi contenuti. La nostra capacità di trasformare il testo in video ti consente di trasformare facilmente gli script in video di formazione coinvolgenti, completi di voiceover AI di alta qualità e sottotitoli/caption automatici.

Perché scegliere HeyGen per sviluppare contenuti video completi sull'etica sul posto di lavoro?

Scegli HeyGen come generatore di video sull'etica sul posto di lavoro per produrre senza sforzo video di formazione coinvolgenti per la tua organizzazione. Come piattaforma completa di creazione video, HeyGen supporta un'educazione efficace sul processo decisionale etico con messaggi professionali e coerenti per tutti i dipendenti.

