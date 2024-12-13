Creatore di Video sulla Condotta sul Posto di Lavoro: Aumenta la Conformità Rapidamente

Crea rapidamente video di formazione per i dipendenti e contenuti di conformità coinvolgenti utilizzando i nostri innovativi avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 60 secondi incentrato su protocolli di sicurezza sul posto di lavoro critici, rivolto a tutti i dipendenti e caratterizzato da uno stile visivo serio ma accessibile con una voce narrante calma e autorevole. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio professionale e d'impatto, assicurando che tutti comprendano le misure di sicurezza vitali.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo di 30 secondi per il personale esistente, annunciando un nuovo beneficio aziendale con un'estetica visiva moderna e coinvolgente e una traccia audio chiara ed entusiasta. Questo progetto utilizzerà efficacemente la generazione di voiceover di HeyGen per articolare i dettagli, assicurando che l'aggiornamento sia conciso, positivo e facilmente comprensibile da tutti i membri del team.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione di 50 secondi specificamente per i responsabili di reparto, delineando le migliori pratiche per promuovere una cultura del lavoro positiva, presentato con uno stile visivo professionale e di marca e una consegna audio sicura e ispiratrice. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per creare efficacemente questo messaggio d'impatto, garantendo coerenza in tutte le comunicazioni di leadership.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video sulla Condotta sul Posto di Lavoro

Produci rapidamente video sulla condotta sul posto di lavoro coinvolgenti e conformi con l'AI, sfruttando modelli personalizzabili e avatar professionali per formare efficacemente i tuoi dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Redigi il contenuto sulla condotta sul posto di lavoro o incolla un copione esistente direttamente nel creatore di video. La nostra funzione "Testo in video da copione" convertirà le tue parole in una narrazione parlata coinvolgente per i tuoi "video di formazione per i dipendenti".
2
Step 2
Seleziona un Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di "avatar AI" professionali per narrare il tuo video, garantendo una consegna chiara e coerente dei tuoi messaggi HR critici.
3
Step 3
Personalizza con Modelli e Branding
Seleziona tra vari "modelli di video" per costruire rapidamente scene coinvolgenti e applica gli elementi del tuo marchio per una presentazione raffinata e professionale.
4
Step 4
Esporta per la Conformità
Genera "sottotitoli/didascalie" accurati per l'accessibilità e poi esporta il tuo video completato, pronto per la distribuzione come essenziali "video di formazione sulla conformità".

Casi d'Uso

Chiarisci Sicurezza e Conformità Complesse

Semplifica facilmente video complessi sulla sicurezza sul posto di lavoro e regolamenti di conformità in video esplicativi chiari e comprensibili per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di formazione per i dipendenti?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di formazione per i dipendenti coinvolgenti, video HR e video sulla condotta sul posto di lavoro utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Questo permette una consegna efficiente di informazioni critiche come i video di formazione sulla conformità e i video di onboarding dei dipendenti.

HeyGen può aiutare a creare video professionali sulla sicurezza sul posto di lavoro?

Sì, HeyGen è un creatore ideale di video sulla condotta sul posto di lavoro, permettendo alle aziende di produrre rapidamente video professionali sulla sicurezza sul posto di lavoro. Puoi utilizzare le capacità di testo in video e i controlli di branding per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e coerente.

Quali controlli di branding sono disponibili per i miei video HR?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, colori specifici e font in tutti i tuoi video HR. Questo assicura coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti di formazione per i dipendenti e di conformità.

Quanto velocemente posso produrre un video di onboarding per i dipendenti con HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding per i dipendenti e altri materiali di formazione con la sua interfaccia intuitiva e gli avatar AI. Puoi trasformare rapidamente i copioni in video professionali utilizzando le funzionalità di testo in video, rendendo efficiente la produzione video.

