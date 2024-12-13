Generatore di Video sulla Condotta sul Posto di Lavoro - Formazione Coinvolgente per i Dipendenti

Crea video professionali e coinvolgenti sull'etichetta sul posto di lavoro con avatar AI, risparmiando tempo e risorse ai team HR.

Crea un video di formazione coinvolgente di 45 secondi progettato per i nuovi assunti, coprendo l'etichetta essenziale sul posto di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accogliente, con avatar AI diversi che dimostrano interazioni positive in un ambiente d'ufficio moderno, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e chiara. Questo video introdurrà efficacemente i nuovi dipendenti alla cultura aziendale utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare comportamenti chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 60 secondi per tutti i dipendenti, utilizzando l'Apprendimento Basato su Scenari per illustrare le azioni corrette in situazioni comuni sul posto di lavoro. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e chiara, con testo conciso sullo schermo e una voce fuori campo rassicurante e autorevole. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire facilmente le linee guida sulla conformità in storie visive d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video critico di formazione sulla sicurezza di 30 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando specificamente le procedure di emergenza per l'evacuazione in caso di incendio. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e istruttivo, utilizzando grafica animata per evidenziare le vie di fuga e le attrezzature di sicurezza, con una voce fuori campo calma ma ferma. Assicurati la massima accessibilità per un pubblico diversificato incorporando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 50 secondi rivolto ai team leader e ai dipendenti, promuovendo le migliori pratiche per la condotta professionale e la comunicazione efficace sul posto di lavoro. Adotta uno stile visivo moderno e illustrativo con transizioni dinamiche e un tono audio conversazionale e incoraggiante. Questo video beneficerà dei Modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti coinvolgenti ed esteticamente piacevoli per lo sviluppo del team.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Generatore di Video sulla Condotta sul Posto di Lavoro

Produci facilmente video chiari, coinvolgenti e conformi sulla condotta sul posto di lavoro per promuovere un ambiente professionale e garantire una formazione efficace dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Sviluppa il tuo script delineando gli aspetti chiave della condotta professionale. Utilizza le capacità di testo in video della piattaforma per trasformare il tuo contenuto scritto in dialogo parlato.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare la tua organizzazione. Seleziona una voce professionale per trasmettere il tuo messaggio con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Incorpora il logo della tua azienda, i colori e altri elementi di branding utilizzando i controlli di branding della piattaforma per garantire coerenza in tutti i materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video finale sulla condotta sul posto di lavoro in vari rapporti d'aspetto. Esporta facilmente il tuo video per un'integrazione senza soluzione di continuità con le piattaforme LMS o i portali interni dei dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi di Condotta

Sfrutta l'AI per semplificare linee guida complesse sulla condotta, etichetta e sicurezza sul posto di lavoro in contenuti video facilmente comprensibili e professionali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti sulla condotta sul posto di lavoro?

HeyGen consente ai team HR di creare video di formazione coinvolgenti sulla condotta sul posto di lavoro utilizzando avatar AI e modelli video personalizzabili. La nostra piattaforma intuitiva di testo in video semplifica la creazione di moduli di Apprendimento Basato su Scenari, rendendo la formazione sulla condotta professionale più efficace.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di formazione sulla conformità e sulla sicurezza?

HeyGen semplifica la creazione di video AI per la formazione sulla conformità e sulla sicurezza convertendo gli script in video professionali con presentatori AI. Funzionalità come Sottotitoli/caption automatici ed Esportazione SCORM assicurano che i tuoi video di formazione sulla sicurezza siano accessibili e facilmente integrabili con le piattaforme LMS.

HeyGen può semplificare la produzione di video di formazione per i dipendenti in diversi dipartimenti?

Sì, HeyGen consente ai team HR e ai manager di dipartimento di produrre efficacemente video di formazione per i dipendenti in modo coerente. Con modelli video personalizzabili e controlli di branding, puoi generare rapidamente video professionali con presentatori AI per migliorare la comunicazione sul posto di lavoro e fornire una formazione essenziale.

Come assicura HeyGen la qualità professionale dei video sull'etichetta sul posto di lavoro?

HeyGen assicura la qualità professionale dei video sull'etichetta sul posto di lavoro offrendo una gamma di avatar AI diversi e capacità avanzate di testo in video. Con una generazione precisa della voce fuori campo e controlli di branding robusti, puoi creare contenuti raffinati che rafforzano efficacemente gli standard di condotta professionale.

