Il Tuo Creatore di Video per la Conformità sul Posto di Lavoro

Dai potere ai team HR di creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti ed efficaci con avatar AI realistici.

Progetta un video di formazione sulla conformità di 45 secondi per i nuovi assunti, concentrandoti sui protocolli essenziali di sicurezza sul lavoro. Il video dovrebbe presentare un avatar AI professionale ma amichevole che guida gli spettatori attraverso le principali misure di sicurezza, utilizzando immagini luminose e accoglienti e una voce chiara e vivace generata dalla funzione di Voiceover di HeyGen. Questa introduzione coinvolgente mira a stabilire un tono positivo per tutti i nuovi dipendenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team HR e il personale esistente che necessita di un aggiornamento sui regolamenti sulla privacy dei dati come GDPR e HIPAA, è necessario un video informativo di 60 secondi. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e aziendale con animazioni sottili e una voce calma e autorevole che spiega gli aspetti critici della conformità. Sfruttando la capacità di Text-to-video da script di HeyGen, il testo legale complesso può essere tradotto in una narrazione facilmente comprensibile, garantendo chiarezza per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un tutorial dinamico di 30 secondi per il creatore di video sulla conformità sul posto di lavoro rivolto ai manager che necessitano di produrre rapidamente aggiornamenti interni. Questo video dovrebbe mostrare l'efficienza dell'utilizzo delle funzioni di Templates & scenes di HeyGen, combinando immagini moderne e veloci con una voce energica e concisa. L'obiettivo è evidenziare quanto facilmente un creatore di video AI possa semplificare la creazione di comunicazioni urgenti sulla conformità.
Prompt di Esempio 3
Il personale operativo, in particolare coloro che ricoprono ruoli ad alto rischio, richiede un video di formazione sulla conformità di 90 secondi che illustri chiaramente le procedure corrette per la gestione di materiali pericolosi, rafforzando la sicurezza sul lavoro. Il video dovrebbe presentare immagini realistiche basate su scenari utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e mostrare diversi avatar AI che dimostrano i passaggi cruciali. Una voce chiara e istruttiva, completata da testo sullo schermo, garantirà la massima comprensione per questo specifico pubblico di riferimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Conformità sul Posto di Lavoro

Crea facilmente video di formazione sulla conformità professionali per i tuoi team HR utilizzando strumenti potenziati dall'AI, garantendo una comunicazione chiara e un'educazione efficiente dei dipendenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di conformità nel creatore di video AI. La nostra piattaforma converte istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, formando la base della tua formazione attraverso la capacità di Text-to-video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il presentatore nel tuo video di conformità. Questo aggiunge un tocco umano, rendendo la tua formazione più coinvolgente e relazionabile.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Scene
Migliora la tua formazione sulla conformità con Templates & scenes pronti all'uso. Incorpora facilmente immagini, testo ed elementi pertinenti per trasmettere chiaramente informazioni complesse.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza ed esporta i tuoi video di formazione sulla conformità di alta qualità utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Ora sono pronti per essere condivisi con i tuoi dipendenti, garantendo un apprendimento accessibile e coerente in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Complesse sulla Conformità

.

Trasforma linee guida regolamentari o di sicurezza sul lavoro complesse in lezioni video facilmente comprensibili e di impatto per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione sulla conformità con elementi creativi?

HeyGen consente ai team HR di creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti ed efficaci utilizzando la generazione di contenuti guidata dall'AI. Puoi sfruttare una vasta gamma di Templates & scenes e incorporare avatar AI per rendere le tue lezioni più interattive e visivamente accattivanti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video per la conformità sul posto di lavoro per i team HR?

HeyGen semplifica la creazione di video sulla conformità sul posto di lavoro utilizzando avatar AI e la funzionalità di Text-to-video da script. Questo consente ai team HR di produrre rapidamente contenuti formativi di alta qualità su argomenti come l'inserimento dei dipendenti e la sicurezza sul lavoro, senza bisogno di competenze di produzione complesse.

HeyGen supporta le capacità di localizzazione per contenuti di conformità diversi?

Sì, HeyGen supporta una generazione di Voiceover robusta, permettendoti di fornire video di formazione sulla conformità in più lingue. Questo assicura che la tua forza lavoro globale riceva informazioni chiare e culturalmente rilevanti su argomenti come la conformità GDPR o HIPAA.

Possiamo personalizzare il branding visivo dei nostri video di formazione sulla conformità utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video di formazione sulla conformità. Puoi anche selezionare tra vari Templates & scenes per mantenere un aspetto coerente e professionale per tutta la tua generazione di contenuti guidata dall'AI.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo