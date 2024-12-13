Padroneggia la Conformità con il Nostro Generatore di Video sulla Conformità sul Posto di Lavoro

Crea video di formazione sulla conformità coinvolgenti con facilità grazie agli avatar AI, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti e semplificando i compiti HR.

Crea un video esplicativo di 1 minuto per un generatore di video sulla conformità sul posto di lavoro, rivolto ai nuovi dipendenti che gestiscono dati sensibili, concentrandosi sugli elementi essenziali della conformità GDPR. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando grafiche chiare, presentato da un avatar AI amichevole per trasmettere informazioni con una voce autorevole ma accessibile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità normativa di 90 secondi per tutti i dipendenti, in particolare per i team HR e i manager, evidenziando gli aggiornamenti delle nuove politiche. Il video richiede uno stile visivo moderno e coinvolgente con evidenziazioni di testo sullo schermo e scenari pratici, supportato da una traccia audio conversazionale e sottotitoli/caption cruciali per migliorare l'accessibilità video.
Prompt di Esempio 2
Progetta un segmento di 45 secondi per l'Onboarding dei dipendenti rivolto ai team HR che desiderano introdurre la cultura aziendale e i benefici. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo animato e accogliente con colori e icone del marchio, consegnato con una voce fuori campo allegra e amichevole, sfruttando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per una produzione rapida.
Prompt di Esempio 3
È necessario un modulo e-learning essenziale di 2 minuti per i manager per diffondere rapidamente aggiornamenti sulle politiche aziendali in evoluzione. Questo video diretto e professionale, che combina filmati di repertorio e sovrapposizioni di testo chiare con una voce fuori campo concisa, può essere creato in modo efficiente utilizzando il testo-a-video direttamente dal documento della politica.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video sulla Conformità sul Posto di Lavoro

Trasforma senza sforzo le tue politiche di conformità in video di formazione coinvolgenti con l'AI, progettati per migliorare la comprensione e l'adesione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di conformità. La nostra funzione di testo-a-video darà vita alle tue parole, rendendo facile produrre video di formazione sulla conformità chiari.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il volto della tua formazione. Personalizza il loro aspetto e aggiungi il branding della tua azienda per un tocco professionale.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo Dinamiche
Utilizza la nostra avanzata generazione di voce fuori campo per aggiungere un audio dal suono naturale che si sincronizza perfettamente con il tuo script, dando vita al tuo messaggio di conformità.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Dopo la revisione, esporta il tuo video finito con vari rapporti d'aspetto, pronto per il tuo team. Puoi quindi distribuirlo facilmente per una formazione completa sulla conformità normativa.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Normativi Complessi

Trasforma informazioni normative e politiche complesse in contenuti video facilmente comprensibili potenziati dall'AI per un apprendimento efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità sul posto di lavoro?

HeyGen funziona come un avanzato creatore di video AI, permettendo ai team HR di generare rapidamente video di formazione sulla conformità sul posto di lavoro coinvolgenti. Le sue capacità di testo-a-video e avatar AI semplificano la produzione, garantendo un messaggio chiaro e coerente per tutte le esigenze di formazione sulla conformità normativa.

HeyGen può garantire che i video di formazione sulla conformità normativa siano accessibili a tutti i dipendenti?

Sì, HeyGen migliora significativamente l'accessibilità video fornendo sottotitoli/caption automatici e una generazione versatile di voce fuori campo. Questo assicura una comprensione completa e un coinvolgimento efficace dei dipendenti con contenuti e-learning per un pubblico diversificato.

Quali caratteristiche personalizzabili offre HeyGen per il branding dei contenuti di conformità?

HeyGen offre modelli video ampiamente personalizzabili e controlli di branding robusti, permettendo ai team HR di integrare senza problemi loghi e colori aziendali. Queste caratteristiche creano video di conformità professionali e in linea con il marchio che risuonano con i dipendenti.

Per l'educazione continua alla conformità, come assiste HeyGen i team HR con l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen supporta l'onboarding dei dipendenti e l'educazione continua attraverso la rapida creazione di video di conformità chiari con avatar AI realistici. I video possono essere facilmente esportati per l'integrazione in qualsiasi piattaforma e-learning o LMS, facilitando la formazione in aree critiche come la conformità GDPR.

