Crea un video coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti per migliorare la comunicazione tra dipendenti, fungendo da video di onboarding. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che trasmette i valori chiave dell'azienda con un tono caldo e professionale, uno stile visivo moderno e pulito e una generazione di voiceover chiara, rendendo il primo giorno accogliente per il tuo team.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 45 secondi che spieghi un recente aggiornamento del processo a tutti i dipendenti, in particolare ai team di progetto. Questo video esplicativo necessita di uno stile visivo informativo e passo-passo con testo sullo schermo, utilizzando la conversione da testo a video per garantire precisione e sottotitoli generati automaticamente per assicurare chiarezza in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna ispiratore di 30 secondi per tutti i dipendenti, mettendo in evidenza una funzione di spotlight sui dipendenti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio edificante e celebrativo, sfruttando una selezione di modelli e scene coinvolgenti e arricchito con immagini dalla libreria multimediale/supporto stock per mostrare i successi del team e promuovere una cultura di connessione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un rapido video di comunicazione aziendale di 20 secondi per annunciare una notizia aziendale cruciale a tutto il personale. Questo video necessita di uno stile visivo dinamico e impattante con una voce diretta e autorevole, sfruttando il generatore video AI per sintetizzare rapidamente le informazioni e utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione senza soluzione di continuità su varie piattaforme interne.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per la Comunicazione Aziendale

Ottimizza le comunicazioni interne e crea video coinvolgenti senza sforzo con un generatore di video alimentato da AI progettato per il moderno ambiente di lavoro.

1
Step 1
Crea dal Testo
Inizia incollando il tuo copione direttamente nella piattaforma. La nostra capacità di conversione da testo a video trasforma il tuo contenuto scritto in un video dinamico, risparmiando tempo e fatica.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e i gesti per adattarli perfettamente al tono e allo stile del tuo brand.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Arricchisci il tuo video aggiungendo musica di sottofondo, elementi visivi dalla nostra libreria multimediale e applicando i controlli di branding aziendale, inclusi loghi e colori del brand, per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Genera e Condividi
La nostra piattaforma aggiungerà automaticamente sottotitoli e sincronizzerà i voiceover. Esporta il tuo video finito in vari rapporti d'aspetto per una facile condivisione su tutti i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Comunicazioni Interne Ispiratrici

Crea messaggi impattanti e contenuti motivazionali per aumentare il morale dei dipendenti e promuovere una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la comunicazione interna per le aziende?

HeyGen trasforma la comunicazione interna consentendo la rapida creazione di contenuti video coinvolgenti, sostituendo i tradizionali memo e aggiornamenti. Sfrutta avatar AI e la generazione da testo a video per produrre video di comunicazione interna di qualità professionale per la formazione dei dipendenti, annunci e altro ancora.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video per la comunicazione aziendale?

HeyGen è un efficace generatore di video AI che semplifica la creazione di video dinamici per la comunicazione aziendale. Con il suo editor video intuitivo, puoi facilmente produrre video di formazione, video di onboarding per i dipendenti e importanti notizie aziendali utilizzando modelli video personalizzati e i tuoi elementi di branding.

HeyGen può aiutare a creare video professionali senza un team di produzione dedicato?

Sì, HeyGen consente a chiunque di creare video professionali senza sforzo, anche senza un team di produzione video dedicato. Utilizza avatar AI avanzati e un potente generatore da testo a video per trasformare i copioni in comunicazioni video rifinite, complete di audio sincronizzato e sottotitoli.

Come può HeyGen migliorare i vari tipi di comunicazione tra dipendenti?

HeyGen migliora significativamente la comunicazione tra dipendenti per diverse esigenze, dalla produzione di video esplicativi coinvolgenti e aggiornamenti sulle notizie aziendali a spotlight personalizzati sui dipendenti. Il suo strumento video versatile supporta la creazione di contenuti visivi impattanti per ambienti di lavoro ibridi e team remoti, garantendo chiarezza organizzativa.

