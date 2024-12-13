Generatore di Video Educativi per la Forza Lavoro: Potenzia la Formazione Ora

Produci facilmente video formativi di impatto e contenuti di onboarding per i dipendenti con avanzate capacità di Text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento sulla conformità di 45 secondi specificamente per i dipendenti esistenti, affrontando i recenti cambiamenti delle politiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, informativo e autorevole, utilizzando testo sullo schermo per evidenziare le normative critiche e un narratore professionale e incisivo. Sfrutta la funzione Text-to-video di HeyGen per trasformare efficacemente i documenti delle politiche in video di formazione coinvolgenti, completi di sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Immagina un modulo di micro-apprendimento di 60 secondi per i team L&D incaricati della condivisione delle conoscenze tra i dipartimenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e illustrativo con un'estetica moderna, completato da una voce entusiasta e coinvolgente. Impiega i modelli e le scene estensive di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente un pezzo di video educativo che semplifica concetti complessi in contenuti facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di abilitazione alle vendite di grande impatto di 30 secondi progettato per i team di vendita per spiegare rapidamente le nuove funzionalità del prodotto ai potenziali clienti. I visual devono essere eleganti e veloci, incorporando dimostrazioni di prodotto, mentre l'audio dovrebbe trasmettere un messaggio persuasivo ed energico. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme e integra gli avatar AI per personificare i benefici del prodotto, rendendolo una soluzione efficace di generazione video AI per la generazione di lead.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Educativi per la Forza Lavoro

Crea senza sforzo video formativi coinvolgenti per la forza lavoro dai tuoi contenuti, semplificando argomenti complessi e migliorando i risultati di apprendimento con potenti strumenti AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Utilizza la funzione Text-to-video per trasformare i tuoi materiali formativi esistenti o un nuovo script in una narrazione video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare i tuoi contenuti educativi, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, e integra media dalla nostra vasta libreria per allinearti agli standard organizzativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video finale con sottotitoli/caption automatici, quindi esportalo facilmente in vari formati per una distribuzione senza problemi sulle tue piattaforme di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta l'Efficacia della Formazione

Sfrutta l'AI per creare video formativi dinamici e interattivi, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e migliorando i tassi di ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi coinvolgenti?

HeyGen rende incredibilmente facile creare contenuti video coinvolgenti, trasformando script in video professionali con avatar AI e voiceover AI. La sua piattaforma intuitiva consente a chiunque di diventare un creatore di video educativi, semplificando l'intero processo di produzione.

Posso personalizzare lo stile visivo dei miei video formativi con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori e font per mantenere la coerenza del marchio. Puoi anche sfruttare una vasta gamma di avatar AI e modelli pronti per L&D per creare video formativi unici e di impatto su misura per le tue esigenze.

Che tipo di contenuti esistenti può HeyGen convertire in video dinamici?

HeyGen è uno strumento versatile per la creazione di video che può trasformare i tuoi materiali esistenti come presentazioni PowerPoint e documenti PDF in contenuti video dinamici. Questa capacità semplifica il processo di riproporre informazioni preziose in video esplicativi coinvolgenti o corsi di formazione senza sforzo.

HeyGen supporta la creazione di video per una forza lavoro globale?

Sì, HeyGen consente la creazione di contenuti multilingue, fondamentale per una forza lavoro globale. Con avanzati voiceover AI e generazione di sottotitoli, puoi facilmente produrre video formativi e di onboarding per i dipendenti in varie lingue, garantendo una maggiore portata e accessibilità.

