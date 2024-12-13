Eleva la Formazione con il Nostro Generatore di Video per lo Sviluppo della Forza Lavoro

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti con avatar AI, trasformando concetti complessi in conoscenze chiare e condivisibili per il tuo team.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti, introducendoli alla cultura aziendale e ai passaggi iniziali chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e invitante, con i nostri colori di marca e una generazione di Voiceover entusiasta, completata da un avatar AI che li guida attraverso informazioni importanti, rendendo i loro video di onboarding un'esperienza accogliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per condividere efficacemente gli aggiornamenti delle nuove funzionalità software. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e didattica, utilizzando registrazioni dello schermo e chiari testi su video dal copione, arricchiti con sottotitoli per l'accessibilità, garantendo una condivisione efficace delle conoscenze.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale convincente di 30 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai professionisti della formazione e sviluppo, evidenziando come il nostro generatore di video per lo sviluppo della forza lavoro semplifichi la creazione di contenuti. Visivamente, dovrebbe essere dinamico e professionale, utilizzando diversi modelli e scene e supporto di libreria multimediale/stock per illustrare efficacemente varie risorse educative.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di presentazione di 40 secondi per team globali, dimostrando la potenza di un generatore di video AI per creare contenuti multilingue. Il design visivo dovrebbe essere elegante e rappresentativo a livello globale, utilizzando un avatar AI per trasmettere messaggi in più lingue, con ridimensionamento e esportazioni senza soluzione di continuità per vari piattaforme, soddisfacendo un pubblico diversificato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per lo Sviluppo della Forza Lavoro

Crea efficacemente video di formazione coinvolgenti, contenuti di onboarding per i dipendenti e risorse educative con la generazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Contenuto
Incolla il tuo copione di formazione nel generatore. La nostra piattaforma utilizza generatori di testo in video per dare vita alle tue risorse educative a partire dai tuoi contenuti scritti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Questi presentatori virtuali migliorano i tuoi video, rendendo le informazioni complesse più coinvolgenti e relazionabili.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Miglioramenti
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che tutti i tuoi video di onboarding per i dipendenti siano allineati con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza ed esporta il tuo video di formazione di alta qualità, pronto per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni per ottimizzare i tuoi contenuti per varie piattaforme e una condivisione delle conoscenze senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Trasforma conoscenze tecniche o specialistiche complesse in formati video facilmente digeribili e coinvolgenti per una comprensione migliorata in tutta la tua forza lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti con un tocco creativo?

HeyGen consente agli utenti di produrre video coinvolgenti senza sforzo offrendo una vasta gamma di modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti. Puoi facilmente integrare il tuo logo e i colori del marchio per garantire coerenza creativa in tutti i tuoi contenuti.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per la formazione?

HeyGen si distingue come un potente generatore di video AI per video di formazione utilizzando avatar AI realistici e convertendo il testo in video senza soluzione di continuità. Questo consente la creazione rapida di risorse educative di alta qualità senza editing complesso.

HeyGen supporta la creazione di video multilingue?

Sì, HeyGen supporta la generazione di video multilingue attraverso capacità avanzate di generazione di Voiceover e sottotitoli automatici. Questo assicura che i tuoi contenuti raggiungano efficacemente un pubblico globale.

HeyGen può essere utilizzato come generatore di video per lo sviluppo della forza lavoro?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di video ideale per lo sviluppo della forza lavoro, consentendo la creazione di video di onboarding per i dipendenti e contenuti di condivisione delle conoscenze impattanti utilizzando avatar AI realistici e un semplice processo di testo in video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo