Generatore di Video per la Comunicazione con la Forza Lavoro: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea contenuti visivi coinvolgenti per la tua forza lavoro. Sfrutta la generazione di testo-a-video per semplificare le comunicazioni interne e la formazione.

Crea un video di 1 minuto per una forza lavoro globale spiegando una nuova politica aziendale, con un avatar AI professionale che fornisce informazioni chiare e concise con un tono amichevole. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per generare facilmente il contenuto, garantendo coerenza e chiarezza in tutte le comunicazioni interne.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo video di 2 minuti facile da assimilare per i nuovi assunti durante l'onboarding, mostrando i valori e i processi chiave dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e illustrativo, accompagnato da una voce calda e informativa. Sfrutta i 'Modelli & scene' di HeyGen per assemblare rapidamente un aspetto professionale e includi Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio aziendale conciso di 45 secondi per la comunicazione con il team remoto, evidenziando i recenti successi o eventi imminenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico con filmati d'archivio ispiratori dalla libreria multimediale/supporto d'archivio e una voce entusiasta. Assicurati che sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il 'Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni' di HeyGen per raggiungere efficacemente tutti i dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 1 minuto e 30 secondi che spiega un aggiornamento tecnico complesso o una pietra miliare del progetto per i team tecnici, utilizzando un'estetica visiva moderna e precisa che include visualizzazioni di dati chiare. Un avatar AI autorevole dovrebbe fornire il contenuto, generato attraverso la 'Generazione di voiceover' di HeyGen per una terminologia coerente, dimostrando come l'AI gestisce efficacemente la narrazione complessa.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per la Comunicazione con la Forza Lavoro

Crea comunicazioni interne e video di formazione impattanti per la tua forza lavoro globale con facilità, trasformando il testo in contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio, quindi utilizza 'Testo-a-video da script' per generare automaticamente la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di 'avatar AI' per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio in modo professionale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con colori aziendali, loghi e media di sfondo utilizzando i 'Controlli di branding' intuitivi per garantire coerenza.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza 'Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni' per prepararlo per varie piattaforme, garantendo una condivisione senza problemi per le tue comunicazioni interne.

Casi d'Uso

Migliora gli Annunci Interni

Produci annunci aziendali ispiratori e comunicazioni interne coinvolgenti per aumentare il morale dei dipendenti e favorire un ambiente di lavoro connesso.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le comunicazioni interne?

HeyGen semplifica il processo consentendo la generazione di testo-a-video tramite un'interfaccia intuitiva. Permette ai team di creare rapidamente contenuti visivi coinvolgenti per le comunicazioni interne senza bisogno di competenze di design estese.

Quali capacità AI offre HeyGen per la comunicazione con una forza lavoro globale?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voiceover multilingue per creare contenuti video coinvolgenti per una forza lavoro globale. Questa capacità tecnica assicura che i tuoi messaggi risuonino tra team diversi, trasformando le comunicazioni interne in esperienze impattanti istantaneamente.

HeyGen può integrare il branding aziendale nei video generati dall'AI?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti per integrare senza soluzione di continuità il tuo branding aziendale in tutti i video generati dall'AI. Puoi personalizzare i modelli video con i tuoi loghi e colori preferiti, garantendo annunci aziendali coerenti e materiali di coinvolgimento dei dipendenti.

Come può HeyGen facilitare la produzione scalabile di video di formazione per i dipendenti?

HeyGen consente la creazione di video di formazione professionali con facilità, automatizzando molti aspetti complessi della generazione visiva e della narrazione. Questo permette la produzione di moduli di formazione per i dipendenti scalabili ed efficaci, con narrazione chiara e visuali esplicative, riducendo drasticamente gli sforzi di produzione tradizionali.

