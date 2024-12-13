Creatore di Video Workflow per una Creazione Video Ottimizzata

Gestisci senza sforzo i tuoi progetti video dal copione al taglio finale con strumenti AI per una creazione rapida.

Produci un video di 1 minuto, veloce e ispirante, per piccoli imprenditori e responsabili marketing, dimostrando come trasformare il loro `flusso di lavoro per la creazione di video` utilizzando `strumenti AI`. I visual devono essere moderni ed eleganti, accompagnati da musica di sottofondo vivace e una voce narrante professionale, evidenziando la facilità di generare video rapidamente con le funzionalità "Text-to-video from script" e "AI avatars" di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi con uno stile visivo pulito, organizzato e professionale, rivolto ad agenzie di marketing e team video interni, concentrandosi su un'efficiente `post-produzione` e `collaborazione remota`. L'audio dovrebbe presentare una voce narrante calma e sicura e una musica di sottofondo motivante e sottile, illustrando come le funzionalità "Sottotitoli/didascalie" e "Generazione di voiceover" di HeyGen semplificano il processo di `revisione e feedback` per i progetti video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video educativo coinvolgente di 2 minuti per creatori di corsi online e formatori aziendali, mostrando come costruire contenuti formativi accattivanti con flussi di lavoro creativi. I visual devono essere illustrativi e animati, con una voce narrante amichevole e informativa accompagnata da una musica di sottofondo leggera ed educativa, enfatizzando l'utilità delle funzionalità "Templates & scenes" e "Media library/stock support" di HeyGen per un rapido `montaggio video` e produzione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico, vivace e adatto ai formati brevi di 45 secondi per social media manager e creatori di contenuti, offrendo consigli rapidi su come ottimizzare la `gestione dei file video` per la distribuzione su più piattaforme. Il video dovrebbe presentare tagli rapidi, audio di sottofondo di tendenza e testo d'impatto sullo schermo, dimostrando come la funzionalità "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen semplifica la fase finale di `esportazione` del `flusso di lavoro di montaggio video`.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Workflow

Ottimizza il tuo processo di creazione video con un flusso di lavoro intuitivo, trasformando idee in video raffinati in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia il tuo progetto video scrivendo o incollando il tuo copione. La nostra piattaforma utilizza il Text-to-video from script per trasformare senza sforzo le tue parole in contenuti visivi.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Scegli visual accattivanti per accompagnare il tuo messaggio. Puoi sfruttare la nostra vasta libreria multimediale o importare risorse personalizzate, arricchite da Templates & scenes professionali.
3
Step 3
Rifinisci il Tuo Video
Affina il tuo video con aggiunte professionali. Aggiungi facilmente la narrazione utilizzando la generazione di voiceover e garantisci l'accessibilità con sottotitoli/didascalie automatici.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, finalizza il tuo video. La nostra piattaforma offre ridimensionamento e esportazione flessibili del rapporto d'aspetto per preparare i tuoi contenuti per qualsiasi piattaforma e pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di Contenuti Didattici Scalabili

.

Sviluppa e distribuisci un volume maggiore di corsi video educativi in modo efficiente, espandendo la tua portata a un pubblico globale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro per la creazione di video con l'AI?

HeyGen agisce come un potente creatore di video workflow, sfruttando strumenti AI per trasformare il testo in video professionali con avatar AI e generazione di voiceover. Questo processo efficiente semplifica notevolmente il tuo flusso di lavoro per la creazione di video, rendendolo più veloce e accessibile.

HeyGen può supportare la collaborazione remota per i progetti video?

Sì, HeyGen facilita la collaborazione remota fornendo uno spazio di lavoro cloud per i tuoi progetti video. Puoi condividere in modo sicuro i tuoi video e raccogliere revisioni e feedback, garantendo una coordinazione fluida del team indipendentemente dalla posizione.

Quali funzionalità di editing tecnico offre HeyGen per un output video professionale?

HeyGen offre robuste funzionalità di editing tecnico essenziali per un output video professionale, tra cui trascrizione automatica e sottotitoli, controlli di branding personalizzabili e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questi strumenti semplificano il tuo processo di post-produzione per risultati raffinati.

Come può HeyGen migliorare i flussi di lavoro creativi per esigenze di contenuto diversificate?

HeyGen potenzia i flussi di lavoro creativi offrendo una ricca libreria multimediale e supporto stock, insieme a versatili templates e scenes. Questa vasta collezione di risorse visive consente agli utenti di sviluppare in modo efficiente contenuti video diversificati a partire da un copione, soddisfacendo vari requisiti di progetto.

