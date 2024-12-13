Creatore di Video di Formazione sui Flussi di Lavoro: Semplifica il Tuo Apprendimento

Ottimizza i video di onboarding e tutorial con modelli e scene intelligenti, rendendo i flussi di lavoro complessi facili da comprendere per tutti.

Crea un video di onboarding di 45 secondi progettato per i nuovi dipendenti, guidandoli attraverso i flussi di lavoro essenziali dell'azienda. Questo video professionale, amichevole e istruttivo dovrebbe presentare un cast diversificato di avatar AI che dimostrano i processi chiave con una narrazione chiara, semplificando la creazione del loro video di formazione iniziale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 60 secondi per i clienti, illustrando una nuova funzionalità software attraverso un tutorial passo-passo. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, utilizzando colori vivaci e musica allegra, per articolare chiaramente i suoi benefici, sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen per uno sviluppo rapido.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di comunicazione interna conciso di 30 secondi rivolto ai team di gestione dei progetti, annunciando un aggiornamento critico a un flusso di lavoro aziendale. Questo video dovrebbe mantenere un tono professionale e diretto, utilizzando voci sintetizzate generate direttamente da un copione tramite la funzione Text-to-video from script di HeyGen, garantendo una rapida ed efficiente diffusione della formazione ai dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dettagliato di 75 secondi per il personale di supporto tecnico, che funge da documentazione video per un processo di risoluzione dei problemi complesso. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, metodico e accessibile, garantendo che ogni passaggio sia facilmente comprensibile, arricchito da sottotitoli automatici per una comprensione universale del materiale di formazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sui Flussi di Lavoro

Trasforma rapidamente flussi di lavoro complessi in video di formazione coinvolgenti e facili da comprendere per un apprendimento senza intoppi e un'efficienza operativa migliorata.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia delineando il tuo flusso di lavoro. Sfrutta la capacità di Text-to-video from script di HeyGen per convertire rapidamente il tuo materiale di formazione in una base video, accelerando il processo di creazione del video di formazione.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio e coinvolgi il tuo pubblico scegliendo tra diversi avatar AI e una ricca libreria multimediale per dare vita ai tuoi video animati con un tocco professionale.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Assicura coerenza e professionalità utilizzando i controlli di branding (logo, colori) per allineare il video alle linee guida del tuo brand e aggiungi sottotitoli chiari per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione sui flussi di lavoro con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto appropriati per varie piattaforme, quindi utilizza senza problemi le funzionalità di condivisione intelligente per distribuirlo al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annuncia Rapidamente Aggiornamenti sui Flussi di Lavoro

.

Crea annunci video brevi e ad alte prestazioni in pochi minuti per comunicare efficacemente nuovi flussi di lavoro o iniziative di formazione internamente.

background image

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di formazione sui flussi di lavoro?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati di AI per semplificare la creazione di video di formazione, permettendoti di produrre video istruttivi di alta qualità, video di onboarding e video esplicativi in modo efficiente. La nostra piattaforma ottimizza l'intero flusso di lavoro, dal copione al video finale, rendendola ideale per la formazione dei dipendenti e lo sviluppo professionale.

Come semplifica HeyGen la creazione di video animati per scopi formativi?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva per generare video animati utilizzando avatar AI e capacità di text-to-video from script. Gli utenti possono facilmente personalizzare i modelli, aggiungere narrazione e includere sottotitoli per produrre materiale formativo coinvolgente senza esperienza estesa di editing video.

HeyGen può supportare vari tipi di video di formazione per i dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è un software versatile per la creazione di video di formazione progettato per creare contenuti diversi come video tutorial, guide pratiche e SOP. Le sue funzionalità di condivisione intelligente e i controlli di branding assicurano che i tuoi video di formazione siano coerenti e facilmente distribuiti in tutta l'organizzazione per un apprendimento aziendale efficace.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare la documentazione video?

HeyGen migliora la documentazione video con funzionalità come la generazione di voiceover di alta qualità e sottotitoli automatici. Questi strumenti AI aiutano a creare materiale formativo chiaro e accessibile e supportano la comunicazione interna, garantendo che ogni descrizione passo-passo sia compresa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo