Sblocca l'Efficienza con il Nostro Generatore di Video per la Formazione sui Flussi di Lavoro

Accelera la formazione e l'onboarding dei dipendenti con modelli personalizzabili, producendo video di alta qualità potenziati dall'AI.

Crea un video di 1 minuto per formatori aziendali, mostrando come HeyGen funzioni come un potente generatore di video per la formazione sui flussi di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e informativo, con una narrazione chiara, dimostrando come gli avatar AI possano semplificare processi complessi, rendendo la formazione più coinvolgente. Utilizza gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per spiegare i passaggi intricati in modo efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di 45 secondi rivolto ai team leader, illustrando come creare rapidamente SOP professionali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con una voce AI amichevole che spiega i passaggi. Evidenzia la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare le linee guida scritte in contenuti visivi dinamici, ulteriormente migliorati da sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità nella formazione dei dipendenti.
Produci un video di 2 minuti di benvenuto per l'onboarding dei nuovi dipendenti, rivolto a responsabili delle risorse umane e piccoli imprenditori. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e in alta definizione, accompagnato da un voiceover caldo e professionale. Dimostra come i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen, combinati con un robusto supporto di libreria multimediale/stock, consentano la creazione di video di alta qualità che introducono efficacemente la cultura e le procedure aziendali.
Crea un video promozionale di 30 secondi per i team di marketing, concentrandoti sulla trasformazione di script esistenti in contenuti video dinamici. Utilizza uno stile visivo dinamico e conciso con una narrazione professionale per mostrare quanto sia facile utilizzare la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da script. Sottolinea la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, favorendo una collaborazione efficiente del team sui progetti video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video per la Formazione sui Flussi di Lavoro

Semplifica la creazione di video di formazione aziendale professionali e coinvolgenti e SOP con strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'apprendimento e il trasferimento di conoscenze dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione. La nostra piattaforma AI generativa utilizzerà questo testo per trasformarlo in video come base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Aumenta il coinvolgimento dando al tuo video un tocco umano.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Personalizza ulteriormente il tuo video con la generazione di voiceover professionali. Incorpora elementi del brand e integra media rilevanti dalla libreria.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di formazione sui flussi di lavoro completato con un output video di alta qualità, pronto per una condivisione senza problemi su piattaforme LMS o canali interni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Flussi di Lavoro Complessi e SOP

.

Trasforma procedure operative complesse e SOP in video potenziati dall'AI chiari e facilmente digeribili, migliorando la comprensione e la conformità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione e SOP potenziati dall'AI?

HeyGen funziona come un generatore di video AI intuitivo, semplificando la produzione di video di formazione sui flussi di lavoro e SOP completi. Gli utenti possono trasformare facilmente gli script in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici, diversi voiceover AI e modelli personalizzabili.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per personalizzare i video di formazione aziendale?

HeyGen fornisce opzioni di personalizzazione robuste essenziali per creare video di formazione aziendale. Queste includono modelli personalizzabili, controlli di branding precisi per loghi e colori, e sottotitoli/caption automatici, tutti contribuiscono a un output video di alta qualità che si allinea con gli standard del tuo brand.

HeyGen può aiutare a generare contenuti di formazione per i dipendenti efficaci?

Assolutamente, HeyGen è una potente piattaforma AI generativa progettata per creare contenuti di formazione per i dipendenti coinvolgenti in modo efficiente. Sfruttando avatar AI e la funzionalità di trasformare il testo in video da script, consente uno sviluppo rapido di materiali didattici, supportato da un'ampia libreria multimediale.

Quali sono le caratteristiche chiave per creare video educativi di alta qualità con HeyGen?

HeyGen consente la creazione di contenuti educativi di alta qualità attraverso il suo avanzato generatore di video AI. Le caratteristiche chiave includono una vasta gamma di avatar AI, sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità e capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, garantendo una presentazione ottimale su varie piattaforme.

