Produci un video esplicativo dinamico di 30 secondi che mostri una nuova funzionalità del prodotto, progettato per i proprietari di piccole imprese, utilizzando uno stile visivo vivace con musica di sottofondo allegra e una voce narrante entusiasta. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen e gli avatar AI dinamici per generare rapidamente contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione come un efficace creatore di video esplicativi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo del flusso di lavoro di 60 secondi, su misura per product manager e formatori software, adottando un'estetica professionale e pulita con narrazione chiara e transizioni fluide. Questo video delineerà con precisione processi complessi trasformando un copione dettagliato utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, arricchito dalla generazione avanzata di Voiceover per creare un'esperienza di generatore di video esplicativi del flusso di lavoro senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 45 secondi per professionisti delle risorse umane e team di comunicazione interna, impiegando uno stile visivo amichevole, immagini facili da comprendere e musica di sottofondo delicata. Questo video dovrebbe spiegare chiaramente una nuova politica aziendale, garantendo la massima accessibilità attraverso la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, completata da contenuti ricchi provenienti dal suo supporto di libreria multimediale/stock per offrire un'esperienza di apprendimento user-friendly.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio sui social media di 15 secondi accattivante che mostri un concetto creativo, rivolto a creatori di contenuti e manager dei social media con un approccio visivo dinamico, elegante e moderno, caratterizzato da musica d'impatto e narrazione concisa. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare questo modello di video esplicativo per varie piattaforme, consentendo una personalizzazione completa per personalizzare davvero il tuo video esplicativo per il massimo impatto.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Esplicativi del Flusso di Lavoro

Semplifica il tuo processo di creazione di contenuti generando senza sforzo video esplicativi di alta qualità su misura per le tue esigenze con la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Scegli un Template
Inizia in modo efficiente utilizzando la nostra vasta libreria di template per video esplicativi per avviare il tuo progetto con layout pre-progettati.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Avatar AI e Visuali
Personalizza la tua narrazione selezionando tra una gamma di avatar AI realistici per rappresentare efficacemente il tuo messaggio sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding Personalizzato
Migliora l'impatto del tuo video con la generazione di voiceover professionali, garantendo una comunicazione chiara in tutto il tuo video esplicativo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Prepara il tuo video esplicativo per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare il tuo contenuto nei formati ottimali.

Genera Video Esplicativi di Prodotti

Crea video AI d'impatto che dimostrano efficacemente le caratteristiche del prodotto e i flussi di lavoro degli utenti per il marketing e l'acquisizione dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per i video esplicativi?

HeyGen ti consente di creare facilmente video esplicativi straordinari utilizzando avatar AI avanzati e una vasta selezione di template per video esplicativi. Il suo editor drag-and-drop intuitivo permette una personalizzazione senza sforzo, rendendoti un efficace creatore di video esplicativi.

Quali risorse creative offre HeyGen per personalizzare il mio video esplicativo?

HeyGen fornisce una ricca libreria multimediale con video stock gratuiti, immagini e varie animazioni per personalizzare il tuo video esplicativo. Puoi anche integrare le risorse del tuo brand per un aspetto davvero unico e professionale, garantendo stili video diversificati.

Posso creare voiceover professionali e aggiungere musica di sottofondo con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre funzionalità di generazione vocale AI per voiceover di alta qualità in oltre 50 lingue. Puoi facilmente aggiungere musica di sottofondo coinvolgente dalla sua vasta libreria per elevare i tuoi video AI e garantire un'esperienza immersiva.

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi del flusso di lavoro?

Come avanzato generatore di video esplicativi del flusso di lavoro, HeyGen semplifica l'intero processo di produzione dal copione al video. Ti consente di generare rapidamente video esplicativi AI dinamici, trasformando idee complesse in immagini semplici e coinvolgenti per qualsiasi esigenza.

