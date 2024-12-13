Creatore di Video per l'Automazione del Flusso di Lavoro: Crea Video Velocemente

Ottimizza la produzione video per il tuo team. Crea annunci video dinamici coinvolgenti con generazione di voce AI realistica per un impatto massimo.

Crea un video tutorial conciso di 1 minuto per sviluppatori, mostrando come integrare l'API di editing video di HeyGen nei loro sistemi esistenti per una pubblicazione multi-piattaforma senza interruzioni. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e incentrato sul codice con dimostrazioni sullo schermo, accompagnato da una voce narrante professionale e informativa generata tramite la funzione di testo-a-video di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un walkthrough dettagliato di 90 secondi per implementatori tecnici in Learning & Development, illustrando l'efficienza di un creatore di video per l'automazione del flusso di lavoro nella creazione di moduli di formazione. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI utile che spiega chiaramente ogni passaggio, supportato da sottotitoli precisi, il tutto consegnato con una voce narrante calma ed esplicativa e uno stile visivo pulito e schematico.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video istruttivo completo di 2 minuti su misura per amministratori di sistema, dimostrando la gestione sicura e l'utilizzo delle chiavi API per l'assemblaggio avanzato di video all'interno di sistemi aziendali. L'estetica visiva dovrebbe essere funzionale e incentrata sull'interfaccia utente, utilizzando modelli e scene pre-progettati per evidenziare diversi punti di integrazione, mentre l'audio presenta un tono autorevole ma conciso, dettagliando i vantaggi del ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo coinvolgente di 1 minuto per appassionati di tecnologia e early adopters, rivelando le capacità all'avanguardia di un generatore di video AI con tecnologia OpenAI integrata. Visivamente, il video dovrebbe essere moderno e dinamico, sfruttando una ricca libreria multimediale/supporto stock per illustrare concetti complessi, accompagnato da una generazione di voce narrante coinvolgente e futuristica e sottotitoli automatici senza soluzione di continuità per accessibilità e chiarezza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per l'Automazione del Flusso di Lavoro

Ottimizza il tuo processo di creazione di contenuti e genera video professionali senza sforzo, trasformando script in storie visive coinvolgenti con l'AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script video nell'editor. La nostra piattaforma utilizza le capacità di "Testo-a-video dallo script" per analizzare il tuo testo e prepararlo per l'assemblaggio visivo.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di "Modelli e scene" o personalizza gli elementi per adattarli al tuo marchio. La nostra libreria multimediale fornisce risorse stock diversificate per l'assemblaggio del tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Voce AI
Rafforza il tuo messaggio con un audio professionale. Genera voci realistiche utilizzando la nostra funzione di "Generazione di voce" per narrare automaticamente il tuo contenuto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione video automatizzata utilizzando la nostra funzione di "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni", rendendo il tuo video pronto per la pubblicazione multi-piattaforma per raggiungere il tuo pubblico in modo efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti Ottimizzati

.

Trasforma facilmente le testimonianze in contenuti video coinvolgenti, automatizzando la produzione di video di presentazione dei clienti di impatto.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen l'automazione avanzata dei video e l'integrazione?

HeyGen fornisce una potente "API di editing video" e chiavi API complete, permettendo alle aziende di integrare le capacità del "generatore di video AI" direttamente nei loro flussi di lavoro esistenti. Questo consente un'automazione video senza interruzioni per l'assemblaggio programmato di video e una pubblicazione multi-piattaforma efficiente di contenuti video brevi.

HeyGen può semplificare la creazione di contenuti "testo-a-video" per i team di marketing?

Assolutamente, HeyGen è un ideale "creatore di video per l'automazione del flusso di lavoro" per i team di content marketing, permettendo loro di convertire script di testo in video coinvolgenti con "avatar AI" e "voce AI". Questo accelera significativamente la produzione di risorse come "annunci video dinamici" e "video per i social media".

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare l'accessibilità dei video?

HeyGen migliora l'accessibilità generando automaticamente "sottotitoli" accurati per tutti i contenuti video. Questa caratteristica cruciale assicura che l'output del tuo "generatore di video AI" sia inclusivo e raggiunga efficacemente un pubblico più ampio.

Perché HeyGen è considerata una soluzione efficiente per i "creatori di contenuti"?

HeyGen è un leader nel campo dei "generatori di video AI" che potenzia i "creatori di contenuti" semplificando la produzione video dallo script al prodotto finale. Offre diversi "modelli di video" e robuste capacità di "voce AI", rendendolo uno strumento potente per generare rapidamente contenuti video brevi di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo