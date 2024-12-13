Creatore di Video di Onboarding per Lavoratori: Semplifica la Formazione dei Nuovi Assunti

Aumenta la fidelizzazione dei dipendenti e coinvolgi i nuovi assunti con video facili da personalizzare, caratterizzati da sorprendenti avatar AI.

Immagina un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti in una dinamica startup tecnologica, caratterizzato da musica di sottofondo vivace e grafiche in movimento eleganti. Questo pezzo coinvolgente mira a introdurre la cultura aziendale e i membri chiave del team, sfruttando la potente generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente, amichevole e professionale durante l'intera esperienza di onboarding.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I responsabili delle risorse umane e i team leader possono formare efficacemente il personale con un video esplicativo chiaro di 60 secondi che dimostra i nuovi processi interni. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e istruttivo con musica di sottofondo di supporto, portando informazioni complesse alla vita attraverso gli avatar AI realistici di HeyGen che guidano con sicurezza gli spettatori passo dopo passo, rendendo i "video esplicativi" facili da personalizzare.
Prompt di Esempio 2
I proprietari di piccole imprese che puntano a una maggiore fidelizzazione dei dipendenti possono produrre un video di onboarding di 30 secondi, caldo e invitante, che si connette veramente con i nuovi membri del team. Questo video dovrebbe mescolare immagini personalizzate con audio morbido e accogliente, utilizzando i diversi modelli e scene video di HeyGen per creare rapidamente una prima impressione professionale e memorabile come un leader nel "creatore di video di onboarding per lavoratori".
Prompt di Esempio 3
Un video di onboarding veloce e dinamico di 50 secondi progettato per i dipartimenti di formazione aziendale può semplificare drasticamente la creazione di contenuti. Visualizza transizioni rapide di scena e un tono audio professionale e autorevole, sfruttando direttamente la capacità di HeyGen di trasformare "script generati automaticamente dall'AI" in coinvolgenti "video di onboarding" con una velocità senza pari.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video di Onboarding

Semplifica l'esperienza dei nuovi assunti e aumenta il coinvolgimento con video di onboarding professionali e personalizzabili creati senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia creando il tuo messaggio di benvenuto o selezionando tra una varietà di modelli video pre-progettati per avviare l'onboarding dei nuovi assunti.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Eleva l'appeal del tuo video selezionando un avatar AI realistico per presentare i tuoi contenuti, rendendo l'esperienza di apprendimento più coinvolgente per i nuovi dipendenti.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Migliora la chiarezza e l'impatto generando voiceover dal suono naturale in varie lingue, perfettamente sincronizzati con il tuo script e i tuoi contenuti visivi.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta il Tuo Video
Utilizza i controlli di branding per mantenere un'immagine aziendale coerente, quindi finalizza ed esporta il tuo video di onboarding professionale per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il morale con video motivazionali

.

Motiva i nuovi assunti e comunica efficacemente la visione aziendale attraverso video ispiratori.

background image

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di video di onboarding visivamente coinvolgenti e creativi per i nuovi assunti?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video personalizzabili, avatar AI e grafiche in movimento per aiutarti a progettare video di onboarding dei dipendenti accattivanti. Questo assicura che i tuoi contenuti siano non solo informativi ma anche altamente coinvolgenti e memorabili per i nuovi assunti.

Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per semplificare la produzione di video di onboarding per i lavoratori?

HeyGen sfrutta l'AI per semplificare la creazione di video con funzionalità come avatar AI realistici, script generati automaticamente dall'AI a partire da testo e generazione di voiceover naturali. Questo riduce significativamente i tempi di produzione per video di onboarding dei dipendenti efficaci.

HeyGen può personalizzare facilmente i nostri video di onboarding per allinearsi con l'identità del nostro marchio e la cultura aziendale specifica?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare facilmente i tuoi video di onboarding con i loghi, i colori e l'estetica specifica della tua azienda. Questo assicura che i tuoi video di onboarding dei dipendenti riflettano perfettamente il tuo marchio unico.

Qual è l'impatto dell'utilizzo di HeyGen per creare video di onboarding efficaci sui nuovi assunti?

Gli strumenti di HeyGen creano video di onboarding chiari, coerenti e coinvolgenti che aiutano i nuovi assunti a comprendere rapidamente i loro ruoli e la cultura aziendale. Questa esperienza iniziale robusta migliora significativamente il coinvolgimento e contribuisce alla fidelizzazione a lungo termine dei dipendenti.

