Generatore di Formazione all'Ingrosso: Creazione Rapida di Corsi
Crea facilmente corsi di e-learning coinvolgenti e contenuti personalizzati, sfruttando la tecnologia Da testo a video da script per una formazione efficiente.
Esplora come le aziende SaaS e i product manager possono elevare la presenza del loro marchio con contenuti di formazione altamente 'personalizzati'. Crea un video moderno e elegante di 90 secondi, con una voce narrante vivace e amichevole, mostrando la potenza di un generatore di formazione all'ingrosso 'white label'. Illustra come le aziende possano distribuire esperienze di e-learning uniche utilizzando 'avatar AI' personalizzati che riflettono l'identità del loro marchio.
Per i team di supporto IT e gli ufficiali di conformità, approfondisci la creazione di moduli di formazione robusti e 'conformi al GDPR'. Sviluppa un video dettagliato e passo-passo di 2 minuti, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole, spiegando come costruire 'corsi interattivi' con il nostro generatore. Sottolinea la facilità di aggiungere informazioni critiche sulla conformità e garantire l'accessibilità attraverso 'Sottotitoli/didascalie' generati automaticamente per tutti gli studenti.
I responsabili delle vendite e i coordinatori della formazione possono accelerare significativamente la prontezza del loro team. Produci un video dinamico e veloce di 45 secondi, guidato da una voce narrante energica e motivante, illustrando come il nostro generatore di formazione all'ingrosso consenta la rapida creazione di 'formazione di onboarding' che chiarisce 'flussi di lavoro e processi' complessi. Evidenzia l'efficienza ottenuta utilizzando 'Modelli e scene' pre-progettati per adattare e distribuire rapidamente contenuti coinvolgenti.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Più Corsi e Raggiungi Più Studenti.
Produci rapidamente un volume maggiore di corsi di e-learning ed espandi il tuo pubblico a livello globale con la generazione efficiente di video AI.
Aumenta il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Migliora l'interazione degli studenti e la ritenzione delle conoscenze in tutti i moduli di formazione incorporando contenuti video dinamici generati dall'AI.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen l'integrazione con le piattaforme di e-learning esistenti?
HeyGen è progettato per supportare un'integrazione senza soluzione di continuità, permettendoti di esportare i tuoi contenuti di creazione di corsi potenziati dall'AI per l'uso con vari Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS). Puoi generare pacchetti SCORM standard del settore, semplificando il lancio della tua formazione e rendendo HeyGen un versatile generatore di formazione all'ingrosso.
HeyGen può supportare soluzioni white label per contenuti di formazione personalizzati?
Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi contenuti di formazione personalizzati siano perfettamente allineati con le linee guida del tuo marchio. Puoi utilizzare le funzionalità white label per offrire un'esperienza di apprendimento completamente brandizzata, migliorando la professionalità della tua piattaforma di creazione di corsi.
Quali caratteristiche tecniche migliorano l'efficienza di HeyGen come piattaforma di creazione di corsi?
HeyGen sfrutta l'elaborazione avanzata dell'AI e un editor drag & drop facile da usare per semplificare la creazione di corsi potenziati dall'AI. Questo consente agli utenti di sviluppare rapidamente corsi di e-learning coinvolgenti e corsi interattivi senza una vasta esperienza tecnica.
Come supporta tecnicamente HeyGen la creazione di corsi di e-learning diversificati con video AI?
HeyGen utilizza il suo generatore di video AI per trasformare gli script in video coinvolgenti con avatar AI e voci narranti. Questa capacità tecnica include anche la generazione di sottotitoli e il supporto per la localizzazione istantanea dei corsi di e-learning, raggiungendo efficacemente un pubblico globale.