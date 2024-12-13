Lavagna Video Maker: Crea Video Esplicativi Coinvolgenti

Trasforma le tue idee in coinvolgenti video su lavagna utilizzando un intuitivo testo in video a partire dalla sceneggiatura, perfetto per il marketing e le vendite.

Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi pensato per i proprietari di piccole imprese, illustrando come un nuovo concetto semplifichi il loro flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe presentare un'animazione pulita su lavagna bianca disegnata a mano, accompagnata da una voce fuori campo amichevole e professionale, facilmente ottenibile con la funzione di generazione voce fuori campo di HeyGen. Punta a una presentazione audiovisiva coinvolgente che scomponga le informazioni complesse in segmenti facilmente assimilabili, rendendo il concetto di 'animazione su lavagna bianca' accessibile.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo tu Agente Video IA in azione

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona il creatore di video con lavagna

Trasforma le tue idee in coinvolgenti video su lavagna in modo semplice con gli strumenti intuitivi di HeyGen, dando vita alle tue storie con immagini accattivanti e animazioni disegnate a mano.

1
Step 1
Selezioni il suo modello o inizi da zero
Scegli tra modelli dinamici o inizia con una tela bianca per avviare il tuo progetto di animazione su lavagna. HeyGen offre una varietà di scene pronte all'uso che ti aiuteranno a iniziare rapidamente.
2
Step 2
Crea la tua sceneggiatura e voce fuori campo
Inserisci la tua sceneggiatura e lascia che la funzionalità Testo-a-video di HeyGen generi un voiceover coinvolgente per i tuoi video esplicativi, risparmiandoti tempo e fatica.
3
Step 3
Aggiungere elementi visivi e personalizzare
Migliora il tuo video con personaggi, accessori ed effetti dalla libreria di media/stock di HeyGen. Utilizza le opzioni di personalizzazione per adattare le animazioni disegnate a mano in modo che si allineino perfettamente con il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video su lavagna
Una volta che il tuo video animato sarà perfetto, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottenere il tuo prodotto finale nel formato desiderato, pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.

Casi d'uso

HeyGen ti permette di creare video professionali su lavagna, offrendo un generatore di video AI intuitivo per video esplicativi animati convincenti. Produce immagini dinamiche senza sforzo, anche senza esperienza di design.

Contenuto Attraente per i Social Network

.

Effortlessly create captivating animated videos and explainer clips perfect for social media, driving awareness and audience interaction.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare velocemente video animati accattivanti?

HeyGen ti permette di creare video facilmente, utilizzando avatar IA e funzionalità di testo in video. Scegli tra modelli dinamici e scene per produrre rapidamente contenuti visivi accattivanti per qualsiasi scopo, anche senza esperienza precedente.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video esplicativi?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per adattare i tuoi video esplicativi. Puoi personalizzare il marchio con il tuo logo e colori, scegliere da un'ampia libreria di media e regolare le proporzioni dell'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che i tuoi video animati corrispondano perfettamente alla tua visione.

HeyGen utilizza l'IA per generare contenuti animati?

Sì, HeyGen è un generatore di video AI avanzato progettato per semplificare la creazione di video. La nostra piattaforma utilizza avatar AI e capacità sofisticate di testo in video, insieme alla generazione di voce fuori campo potente, per produrre video animati di alta qualità in modo efficiente.

Come permette HeyGen il controllo creativo per progetti video diversificati?

HeyGen offre strumenti robusti per migliorare il tuo processo creativo, permettendoti di creare video con una significativa flessibilità. Utilizza una varietà di modelli dinamici, integra il tuo marchio e scegli da un'ampia biblioteca di media per ottenere visual unici e accattivanti per qualsiasi progetto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo