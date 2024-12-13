Generatore di Istruzioni per il Benessere per Programmi di Salute Personalizzati

Crea rapidamente routine personalizzate e corsi interattivi, trasformando script in lezioni video coinvolgenti con testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai dirigenti aziendali, illustrando i benefici di una Guida all'Allestimento Ergonomico del Posto di Lavoro come parte di un programma completo di benessere aziendale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e autorevole con infografiche chiare e una narrazione sicura generata tramite testo-a-video da script, evidenziando i passaggi pratici di implementazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video rilassante di 30 secondi per individui in cerca di un rapido sollievo dallo stress, guidandoli attraverso un semplice Esercizio di Mindfulness o Tecnica di Rilassamento. L'estetica visiva dovrebbe essere serena e minimalista, impiegando un'illuminazione soffusa e calda e una musica di sottofondo tranquilla, con una generazione di voce narrante dolce e rassicurante per migliorare l'esperienza.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 75 secondi per coach del benessere e amministratori di cliniche, dimostrando l'efficienza di un Generatore di Moduli di Accoglienza Benessere AI per creare moduli di accoglienza personalizzati. Questo video dovrebbe avere un'attrattiva visiva tecnologica e informativa, mostrando chiaramente gli elementi dell'interfaccia utente, con un narratore professionale e sottotitoli/caption ben visibili per l'accessibilità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Istruzioni per il Benessere

Crea senza sforzo corsi e materiali di salute e benessere coinvolgenti e personalizzati utilizzando strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'apprendimento e il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Benessere
Inizia inserendo i tuoi argomenti di benessere desiderati e istruzioni specifiche nel generatore. Utilizza la potenza dell'AI per trasformare il tuo testo in un generatore di istruzioni di benessere completo, formando la base del tuo corso.
2
Step 2
Personalizza e Adatta
Adatta le tue istruzioni per soddisfare esigenze specifiche o linee guida del marchio. Applica controlli di branding come loghi e colori per assicurarti che i tuoi materiali riflettano la tua identità unica e risuonino con il tuo pubblico, creando routine personalizzate.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Audio
Aumenta il coinvolgimento integrando immagini e audio di alta qualità. Sfrutta la generazione di voce narrante per aggiungere una narrazione chiara e professionale, trasformando contenuti statici in video di formazione generati da AI dinamici.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza le tue istruzioni di benessere e preparale per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare il tuo contenuto per varie piattaforme, rendendolo pronto per corsi interattivi o integrazione LMS.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione con l'AI

Aumenta la partecipazione degli studenti e la ritenzione delle conoscenze nei tuoi programmi di benessere fornendo video istruttivi coinvolgenti e esperienze interattive potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen facilitare la creazione di corsi di salute e benessere coinvolgenti e routine personalizzate?

HeyGen consente agli utenti di generare corsi dinamici di Salute e Benessere e creare routine personalizzate utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video. Questo permette una produzione efficiente di istruzioni di benessere di alta qualità, fungendo da efficace generatore di istruzioni per il benessere.

HeyGen può aiutare a generare moduli di accoglienza benessere personalizzati e consigli di salute su misura?

Sì, le capacità AI di HeyGen si estendono a fungere da Generatore di Moduli di Accoglienza Benessere AI, consentendo la creazione di moduli di accoglienza personalizzati per una raccolta dati efficiente. Inoltre, agisce come Generatore di Consigli di Salute e Benessere, permettendo di produrre consigli su misura con il tuo marchio personalizzato.

Quali opzioni di integrazione sono disponibili per i video di formazione generati da AI di HeyGen?

I video di formazione generati da AI di HeyGen sono progettati per un'ampia utilità, offrendo una consegna mobile-friendly e un'integrazione senza soluzione di continuità con LMS per corsi interattivi. Questo assicura che le tue istruzioni di benessere raggiungano il tuo pubblico in modo efficiente su varie piattaforme.

HeyGen supporta la creazione di contenuti adatti a iniziative di benessere conformi a HIPAA e GDPR?

HeyGen fornisce una piattaforma sicura per generare contenuti sensibili di salute e benessere, riconoscendo l'importanza della sicurezza dei dati per iniziative che richiedono conformità a HIPAA e GDPR. Mentre gli utenti sono responsabili della loro specifica raccolta e utilizzo dei dati, l'infrastruttura di sicurezza robusta di HeyGen supporta questi requisiti.

