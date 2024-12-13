Generatore di Video per Siti Web: Crea Video Straordinari con l'AI

Trasforma il testo in video accattivanti utilizzando il nostro generatore di video per siti web, arricchito con avatar AI dinamici.

Produci un video di marketing di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno bisogno di creare rapidamente introduzioni professionali per il loro nuovo sito web. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con grafiche nitide e transizioni fluide, accompagnato da una traccia di sottofondo vivace e ispirante e una narrazione chiara e concisa. Questo video dimostrerà come la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" permetta agli utenti di trasformare senza sforzo i loro messaggi di marketing in contenuti visivi coinvolgenti, fungendo da potente "generatore di video per siti web".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio dinamico di 45 secondi per i social media progettato per i marketer digitali che cercano di aumentare l'engagement su tutte le piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere accattivante con colori vivaci e tagli rapidi, abbinato a musica trendy ed energica e una voce fuori campo entusiasta. Metti in evidenza la funzione avanzata di "avatar AI" di HeyGen, mostrando come questi presentatori realistici possano elevare istantaneamente qualsiasi progetto di "generatore di video AI", rendendo la creazione di contenuti semplice ed estremamente efficace per le campagne sui social media.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dimostrativo di prodotto elegante di 60 secondi rivolto ai proprietari di negozi e-commerce che desiderano mostrare con eleganza le loro ultime offerte. L'estetica visiva dovrebbe essere incentrata sul prodotto, utilizzando immagini di alta qualità e animazioni sottili, arricchite da una voce fuori campo professionale e rassicurante generata con la "generazione di voce fuori campo" di HeyGen e musica di sottofondo ambientale discreta. Sottolinea quanto sia facile utilizzare i vari "modelli e scene" per produrre contenuti di "generatore di video" raffinati che evidenziano davvero le caratteristiche e i benefici del prodotto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di annuncio rapido di 15 secondi per i creatori di contenuti che hanno bisogno di trasmettere messaggi rapidi e d'impatto su vari canali digitali. Il design visivo dovrebbe essere veloce e vibrante, incorporando sovrapposizioni di testo audaci e facili da leggere ed effetti sonori entusiasmanti per catturare immediatamente l'attenzione. Illustra come le capacità di "sottotitoli/didascalie" e "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen consentano ai creatori di adattare rapidamente i loro contenuti "video AI" per qualsiasi piattaforma, dimostrandosi come l'ultimo "generatore di testo in video" per aggiornamenti urgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Siti Web

Crea facilmente video di qualità professionale per il tuo sito web, social media e altro, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo il tuo script o testo. Il generatore di testo in video utilizzerà questo contenuto per formare la narrazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e seleziona un generatore di voce AI per narrare il tuo script.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con grafiche coinvolgenti e media di stock dalla libreria. Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione esportandola nel formato di rapporto d'aspetto desiderato, come un file MP4, pronta per la distribuzione sul tuo sito web o piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa contenuti video educativi

.

Crea e distribuisci in modo efficiente corsi video diversificati per il tuo sito web, espandendo la tua portata a un pubblico globale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video coinvolgenti senza sforzo utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Basta inserire il tuo script video, selezionare un avatar AI, e HeyGen si occupa della produzione, rendendo la creazione di contenuti accessibile ed efficiente.

HeyGen può aiutare a creare video di marketing professionali?

Assolutamente. HeyGen offre una ricca libreria di modelli, scene personalizzabili e controlli di branding per garantire che i tuoi video di marketing si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Produci contenuti di qualità professionale rapidamente per i social media o presentazioni aziendali.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per i video?

HeyGen presenta una gamma diversificata di avatar AI, inclusi volti parlanti realistici, che possono trasmettere il tuo messaggio con espressioni realistiche e audio sincronizzato. Questo permette di creare contenuti video AI dinamici e coinvolgenti senza bisogno di una telecamera o attori.

HeyGen è progettato per una facile creazione di contenuti?

Sì, HeyGen è costruito con un'interfaccia user-friendly per semplificare l'intero processo di creazione video. Dalla generazione di testo in video all'esportazione finale, HeyGen ti aiuta a creare video AI di alta qualità in modo efficiente, riducendo la complessità e risparmiando tempo per i creatori di contenuti.

