Website Promo Video Maker: Potenzia il Tuo Brand con l'AI

Crea video promozionali per il sito web in modo semplice. Utilizza i nostri template e scene progettati professionalmente per aumentare il coinvolgimento e stimolare le conversioni.

Una rapida e ispirante storia video di 45 secondi per piccoli imprenditori e marketer, che mostra uno stile visivo pulito e moderno con una voce narrante allegra e amichevole e musica di sottofondo. Il video metterà in evidenza quanto sia facile creare un "promo video maker" professionale utilizzando i "Templates & scenes" intuitivi di HeyGen per lanciare un nuovo prodotto senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un "video ad" di 30 secondi, veloce e su misura per i social media manager e i creatori di contenuti, con visual dinamici ottimizzati per la visualizzazione verticale e musica di tendenza. Questo coinvolgente annuncio utilizza gli "AI avatars" e la "Voiceover generation" di HeyGen per trasmettere messaggi concisi ed energici, dimostrando come si integrano perfettamente nelle campagne "social media".
Prompt di Esempio 2
Crea un "explainer video" avvincente di 60 secondi progettato per le aziende di e-commerce e gli sviluppatori di prodotti, impiegando uno stile visivo elegante e raffinato con musica di sottofondo sofisticata e una voce narrante autorevole. Questo "product video" dettaglierà una nuova linea di prodotti trasformando un semplice script in visual dinamici utilizzando la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen, completo di "Subtitles/captions" professionali.
Prompt di Esempio 3
Produci un "promotional video" di 45 secondi emotivamente coinvolgente per i brand manager e i comunicatori aziendali, raccontando la storia di un brand con uno stile visivo cinematografico che combina filmati di repertorio vari e branding personalizzato, accompagnato da musica ispiratrice e una voce narrante articolata. Il video sfrutterà l'ampia "Media library/stock support" di HeyGen e dimostrerà come "Aspect-ratio resizing & exports" permettano un utilizzo versatile dei "custom videos" su diverse piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Website Promo Video Maker

Crea facilmente video promozionali per il sito web che informano e coinvolgono il tuo pubblico, trasformando le tue idee in contenuti professionali in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia il tuo processo creativo selezionando da una libreria di template progettati professionalmente, perfetti per varie esigenze di video promozionali.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Carica i tuoi media e dai vita al tuo script con la generazione di voiceover di alta qualità, assicurando che il tuo messaggio risuoni chiaramente.
3
Step 3
Migliora con Strumenti AI
Rendi il tuo video accessibile e coinvolgente per tutti gli spettatori generando automaticamente sottotitoli accurati direttamente dal tuo audio.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Finalizza il tuo video promozionale selezionando il rapporto d'aspetto perfetto ed esportandolo in alta definizione, pronto per la condivisione immediata sui social media e sul tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le testimonianze dei clienti in storie video impattanti e condivisibili per il tuo sito web.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video promozionali?

HeyGen ti consente di creare video promozionali professionali e coinvolgenti con facilità utilizzando l'AI avanzata. Sfrutta una vasta gamma di template progettati professionalmente per produrre rapidamente annunci video accattivanti per i social media e varie piattaforme, stabilendo HeyGen come il tuo strumento di riferimento per la creazione di video promozionali.

Quali opzioni creative offre HeyGen per i contenuti promozionali?

HeyGen offre ampie opzioni creative, inclusa una ricca libreria di template video pronti all'uso e visual AI per avviare i tuoi progetti. Puoi arricchire i tuoi video personalizzati con testo animato, video stock royalty-free, musica diversificata e voiceover AI realistici, assicurando che il tuo video promozionale si distingua.

Posso generare un video promozionale da testo o script usando HeyGen?

Sì, HeyGen dispone di potenti capacità di Text-to-video, permettendoti di trasformare il tuo script in un video esplicativo o promozionale avvincente. Utilizza gli AI avatars e la generazione avanzata di voiceover, insieme a sottotitoli automatici, per semplificare il tuo flusso di lavoro di produzione video con facilità.

HeyGen è adatto per creare rapidamente annunci video per i social media?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un editor online facile da usare, perfetto per generare rapidamente annunci video per i social media e campagne di marketing. Con funzionalità come il ridimensionamento dell'aspetto e un'interfaccia intuitiva, puoi creare efficacemente annunci video promozionali professionali su misura per piattaforme come YouTube, Instagram e Facebook.

