Creatore di Video Promozionali per Webinar: Aumenta le Iscrizioni Facilmente

Crea istantaneamente video promozionali per webinar accattivanti per aumentare le iscrizioni, utilizzando modelli e scene personalizzabili.

Crea un video dinamico di 60 secondi per professionisti tecnici e product manager, mostrando come un editor video AI semplifica la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e presentare sovrapposizioni di testo pulite sullo schermo, completate da un avatar AI professionale. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo AI chiara e autorevole, enfatizzando l'efficienza della creazione di video da un copione utilizzando la funzionalità di testo-a-video da copione di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale per webinar di 45 secondi rivolto a team di marketing e organizzatori di eventi, progettato per aumentare le iscrizioni. Utilizza uno stile visivo vivace e dinamico che evidenzi la versatilità dei diversi modelli video per webinar, accompagnato da una voce fuori campo AI energica e allegra con musica di sottofondo sottile. Dimostra come i Modelli e le scene di HeyGen possano produrre rapidamente contenuti promozionali di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 1,5 minuti per piccoli imprenditori e creatori di contenuti, illustrando la facilità di generare contatti con un editor video online. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accessibile, con un avatar AI utile che guida gli spettatori attraverso il processo, utilizzando la generazione di voce fuori campo intuitiva di HeyGen. L'audio dovrebbe mantenere un tono conversazionale, rendendo accessibili le funzionalità complesse.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di formazione aziendale di 2 minuti per educatori e team di supporto tecnico, presentando un nuovo processo o prodotto. Lo stile visivo deve essere dettagliato e multi-scena, incorporando filmati di alta qualità per spiegare argomenti complessi. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni con una voce fuori campo AI misurata e chiara, dimostrando come un potente creatore di video promozionali possa facilitare l'apprendimento completo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Webinar

Crea facilmente video promozionali per webinar accattivanti che attraggono partecipanti e aumentano le iscrizioni con il nostro editor video AI intuitivo.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia con un layout pre-progettato dalla nostra vasta collezione di modelli video per webinar per impostare rapidamente la scena per la tua promozione.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media
Incorpora i tuoi asset di marca o scegli dalla nostra libreria multimediale/supporto stock per arricchire il tuo video con elementi visivi e audio accattivanti.
3
Step 3
Genera Voci Fuori Campo
Crea il tuo messaggio con audio professionale utilizzando la nostra generazione di voce fuori campo AI per dare vita al tuo copione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video e ottimizzalo per qualsiasi piattaforma utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, assicurandoti che appaia perfetto ovunque lo condividi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi il Pubblico del Webinar a Livello Globale

.

Produci video promozionali localizzati con l'AI per raggiungere efficacemente un pubblico diversificato e globale per i tuoi webinar educativi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video con l'AI?

HeyGen è un editor video AI che sfrutta strumenti avanzati come il testo-a-video da copione e le voci fuori campo AI per semplificare la produzione. Il nostro editor video online consente agli utenti di creare contenuti professionali in modo efficiente senza competenze tecniche complesse.

Posso produrre rapidamente un video promozionale per webinar utilizzando i modelli di HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre una vasta selezione di modelli gratuiti, inclusi quelli specifici per video promozionali per webinar. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop consente una rapida personalizzazione, rendendo facile creare contenuti coinvolgenti.

Come possono i video di HeyGen aiutare a generare contatti e aumentare le iscrizioni agli eventi?

HeyGen ti consente di creare video promozionali accattivanti ottimizzati per varie piattaforme social. Utilizzando funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, i tuoi video cattureranno efficacemente l'attenzione del pubblico, aiutando a generare contatti e aumentare le iscrizioni.

Quali capacità avanzate offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen fornisce strumenti AI sofisticati come avatar AI e sottotitoli automatici per migliorare i tuoi video. Puoi ulteriormente personalizzare con controlli di branding, integrare supporto per librerie multimediali/stock e perfezionare le tue creazioni utilizzando i nostri strumenti di editing video completi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo