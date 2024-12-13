Walmart Video Maker: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente video professionali con avatar AI, trasformando i tuoi script in visual accattivanti.

Progetta un video di lancio prodotto di 30 secondi accattivante, pensato per i proprietari di piccole imprese, con visual dinamici e vivaci e una voce narrante sicura e coinvolgente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali e sfrutta i modelli e le scene per un aspetto professionale, mostrando quanto facilmente possano diventare creatori di video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 45 secondi per creatori di corsi online, semplificando un concetto tecnico complesso con visual puliti e illustrativi e una voce calma e autorevole. Questo video dovrebbe sfruttare al meglio la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una narrazione precisa e sottotitoli integrati per migliorare l'accessibilità e la portata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video autentico di 60 secondi 'Incontra il nostro team' rivolto a potenziali dipendenti per comunicazioni aziendali interne, presentando visual caldi e personali e una voce entusiasta e amichevole. Incorpora un mix di filmati personalizzati e supporto dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, assicurando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni ottimizzate per varie piattaforme, rendendolo un pezzo di produzione video raffinato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un rapido annuncio sui social media di 15 secondi progettato per i team di marketing che promuovono una vendita lampo, caratterizzato da visual veloci e accattivanti con musica di sottofondo accattivante e testo incisivo sullo schermo. Questo breve video dovrebbe utilizzare efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per una rapida realizzazione e la funzione di trasformazione del testo in video per generare rapidamente voci narranti coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Walmart Video Maker

Produci rapidamente video di marketing e prodotto coinvolgenti con HeyGen. La nostra piattaforma intuitiva semplifica la creazione di video, dallo script all'esportazione finale, assicurando che il tuo marchio si distingua.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia il tuo progetto come un abile creatore di video trasformando le tue idee in uno script raffinato. Utilizza la nostra funzione di trasformazione del testo in video per dare vita alla tua narrazione senza sforzo.
2
Step 2
Scegli gli Elementi del Tuo Creatore di Video
Arricchisci il tuo script con visual dinamici. Seleziona dalla nostra vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto, rendendo il tuo messaggio più coinvolgente come creatore di video.
3
Step 3
Applica un Branding Professionale
Come un abile editor video, personalizza l'aspetto del tuo video utilizzando i controlli di branding. Incorpora il tuo logo, colori specifici e font per mantenere un'identità di marca coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta che il tuo video è perfetto con il nostro creatore di video online, esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni. Condividi il tuo video di alta qualità su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Video di Formazione per i Dipendenti

.

Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici e coinvolgenti, migliorando la ritenzione delle conoscenze e semplificando i processi di onboarding per il personale Walmart.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il mio processo di creazione video?

HeyGen ti permette di creare contenuti video senza sforzo trasformando il testo in video coinvolgenti con avatar AI e modelli professionali. Questo creatore di video online semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo accessibile a tutti.

HeyGen supporta il branding avanzato per la produzione video?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio direttamente nella produzione video. Puoi anche utilizzare la sua libreria multimediale e aggiungere sottotitoli professionali per un prodotto finale raffinato.

Quali strumenti innovativi offre HeyGen per creare video?

HeyGen offre strumenti innovativi come avatar AI e capacità di trasformazione del testo in video per rivoluzionare il modo in cui crei video. Questo software avanzato include la generazione di voci narranti naturali, rendendo HeyGen un potente creatore di video per esigenze diverse.

HeyGen può produrre video brevi adatti a varie piattaforme?

Sì, HeyGen è un creatore di video ideale per produrre video brevi di alta qualità su misura per diverse piattaforme. Le sue opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione, combinate con sottotitoli automatici, semplificano il processo di editing video e assicurano che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi canale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo