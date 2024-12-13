Generatore di Video per Walmart Marketplace: Aumenta le Vendite con l'AI

Aumenta il coinvolgimento dei clienti e le vendite con la generazione di video di prodotto AI ottimizzati per il marketplace, utilizzando la generazione di Voiceover.

Crea una presentazione dinamica di prodotto di 30 secondi per venditori e-commerce che mirano a potenziali acquirenti su Walmart Marketplace. Il video dovrebbe includere riprese di prodotto ben illuminate, transizioni fluide e una traccia musicale vivace, dimostrando come la "generazione di Voiceover" professionale possa evidenziare chiaramente le caratteristiche chiave per "aumentare le conversioni degli ordini".

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che cercano di migliorare il "coinvolgimento dei clienti" sulla pagina dei dettagli del prodotto. Utilizza un amichevole "avatar AI" per spiegare i benefici del prodotto, abbinato a immagini coinvolgenti e uno stile audio professionale e rilassante, mostrando la potenza di una "piattaforma di generazione video alimentata da AI".
Prompt di Esempio 2
Genera un video di 60 secondi visivamente sorprendente di "rich media" progettato per i team di marketing per promuovere nuovi lanci di prodotti sui "social media". Lo stile dovrebbe essere veloce con grafiche moderne e una traccia audio accattivante e di tendenza. Usa "Testo-a-video da script" per creare senza soluzione di continuità scene dinamiche che catturano l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di marca conciso di 20 secondi per aziende focalizzate sulla "generazione di video di prodotto AI ottimizzati per il marketplace" specificamente per "Walmart Marketplace". Il video dovrebbe presentare un'estetica visiva pulita, mantenendo la coerenza del marchio attraverso "Controlli di branding", accompagnato da un voiceover chiaro e sicuro e una musica di sottofondo minimale e sofisticata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Walmart Marketplace

Crea senza sforzo video di prodotto accattivanti per Walmart Marketplace utilizzando una piattaforma di generazione video alimentata da AI per aumentare il coinvolgimento dei clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di prodotto. La piattaforma di generazione video alimentata da AI utilizza il tuo testo per costruire la base del tuo video con la tecnologia Testo-a-video da script.
2
Step 2
Aggiungi Immagini Coinvolgenti
Migliora il tuo video integrando immagini di prodotto dalla tua Libreria multimediale o scegliendo tra i nostri ampi asset di stock per mostrare efficacemente i tuoi articoli.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Applica l'identità unica del tuo marchio al video. Utilizza i Controlli di branding per incorporare loghi, colori del marchio e font personalizzati per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Genera e Pubblica
Una volta soddisfatto, genera il tuo video finale. Sarà ottimizzato e pronto per la sottomissione a Walmart Marketplace, migliorando significativamente la tua presenza di rich media.

Costruisci Fiducia con Testimonianze Autentiche dei Clienti

Sviluppa testimonianze video autentiche da clienti soddisfatti per migliorare la credibilità e incoraggiare gli acquisti su Walmart.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie inserzioni di prodotto su Walmart Marketplace?

La piattaforma di generazione video alimentata da AI di HeyGen consente ai venditori e-commerce di creare rapidamente video di prodotto accattivanti specificamente ottimizzati per Walmart Marketplace. Questo rich media può aumentare significativamente le vendite e incrementare le conversioni degli ordini coinvolgendo i clienti con contenuti visivi dinamici.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare video di prodotto dinamici?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per semplificare la creazione di video, inclusi Testo-a-video da script e generazione di Voiceover professionale. Gli utenti possono anche utilizzare avatar AI e sottotitoli automatici per produrre video di prodotto coinvolgenti e dinamici per varie piattaforme.

Posso personalizzare i video di prodotto generati da HeyGen per adattarli al mio marchio?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti Controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi nei tuoi video di prodotto. Puoi anche personalizzare le scene, utilizzare la Libreria multimediale e regolare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire la coerenza del marchio.

Come aiuta HeyGen i venditori e-commerce a migliorare il coinvolgimento dei clienti e le vendite?

HeyGen consente ai venditori e-commerce di creare video di prodotto AI di alta qualità e ottimizzati per il marketplace che catturano l'attenzione del pubblico. Fornendo rich media coinvolgenti, HeyGen aiuta a migliorare il coinvolgimento dei clienti, aumentare la visibilità del prodotto e, in ultima analisi, incrementare le vendite per le aziende.

