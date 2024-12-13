Creatore di Video Dimostrativi: Crea Demo Coinvolgenti

Trasforma i testi in straordinari video dimostrativi senza sforzo con il Text-to-video da script.

Progetta un video di presentazione di 1 minuto che mostri come utilizzare la funzione 'nuovo progetto' in un software di gestione progetti fittizio. Questo video, destinato ai nuovi utenti del software, dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e pulito con una narrazione audio amichevole e chiara, sfruttando la generazione di Voiceover efficiente di HeyGen per spiegare ogni passaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di presentazione delle funzionalità di 90 secondi per annunciare e illustrare un aggiornamento significativo in un'applicazione mobile, rivolto agli utenti esistenti e ai product manager. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con musica di sottofondo vivace, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per una presentazione coerente e raffinata delle nuove funzionalità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 2 minuti che descriva una Procedura Operativa Standard (SOP) tecnica per i team di supporto IT. Questo video documentale generato dall'AI dovrebbe mantenere uno stile visivo informativo e strutturato, accompagnato da una voce esplicativa e precisa, sfruttando appieno gli avatar AI di HeyGen per presentare chiaramente i passaggi complessi senza richiedere un presentatore dal vivo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 45 secondi che spieghi i tre principali vantaggi di un servizio di cloud storage fittizio per i proprietari di piccole imprese. Il video necessita di uno stile visivo luminoso e incoraggiante e un tono audio ottimista e persuasivo, utilizzando efficacemente i Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave prima che gli utenti Condividano ed esportino le loro creazioni finali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Dimostrativi

Crea senza sforzo video dimostrativi professionali che educano e coinvolgono il tuo pubblico, semplificando il tuo processo dalla cattura dello schermo all'esportazione finale.

1
Step 1
Registra il Tuo Schermo o Carica Filmati
Inizia catturando il tuo prodotto o software in azione con una registrazione dello schermo, oppure carica clip video esistenti per iniziare il tuo video dimostrativo.
2
Step 2
Modifica il Tuo Video Dimostrativo con Facilità
Utilizza l'editor intuitivo drag-and-drop per organizzare le tue clip, tagliare segmenti e strutturare il flusso del tuo video senza sforzo.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Potenziati dall'AI
Genera voiceover professionali con l'AI per spiegare chiaramente ogni passaggio, migliorando il tuo video dimostrativo con una narrazione coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Dimostrativo
Finalizza il tuo video dimostrativo professionale ed esportalo facilmente in vari formati, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Rapidamente Video Dimostrativi delle Funzionalità sui Social Media

Crea rapidamente video dimostrativi brevi e coinvolgenti e clip per dimostrare le caratteristiche e i processi del prodotto sulle piattaforme di social media.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video dimostrativi?

HeyGen semplifica l'intero processo, permettendoti di creare video dimostrativi professionali con funzionalità AI. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i numerosi modelli video consentono una rapida produzione dal testo a un video finale raffinato.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare i video dimostrativi delle funzionalità?

HeyGen incorpora avanzate funzionalità AI per elevare i tuoi video dimostrativi delle funzionalità, inclusi avatar AI realistici e generazione automatica di voiceover dal testo. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile.

HeyGen supporta la registrazione dello schermo per video tutorial dettagliati?

Sì, HeyGen consente capacità di registrazione dello schermo senza interruzioni tramite la sua estensione del browser e l'app desktop, perfette per catturare azioni passo-passo in video tutorial dettagliati e contenuti di onboarding degli utenti. Puoi quindi modificare facilmente queste registrazioni all'interno della piattaforma.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video dimostrativi di branding con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi e un editor video versatile, permettendoti di personalizzare i tuoi video dimostrativi di design. Puoi sfruttare vari modelli video, aggiungere sovrapposizioni di testo, regolare i layout e incorporare il logo e i colori del tuo marchio per creare un video dall'aspetto professionale.

