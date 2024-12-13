Generatore di Video di Presentazione: Video Esplicativi AI Facili da Creare

Crea rapidamente documentazione video generata dall'AI e video di onboarding per i clienti, sfruttando la generazione di voiceover realistici.

Crea un video di presentazione del prodotto di 90 secondi per nuovi utenti del software, dimostrando le caratteristiche principali con uno stile visivo moderno e nitido e una voce narrante professionale e vivace generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen. Questo video di presentazione dovrebbe semplificare il processo di onboarding iniziale, rendendo le funzioni complesse facili da comprendere.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 1 minuto che mostri un aggiornamento del processo per i team interni, con un avatar AI amichevole che li guidi attraverso i passaggi. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e illustrativo, accompagnato da una voce narrante chiara e informativa, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una documentazione video personalizzata ed efficace generata dall'AI.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di onboarding di 45 secondi per i clienti, progettato per i nuovi utenti di un'app mobile, puntando a un'adozione rapida delle funzionalità. Utilizza uno stile visivo vivace e user-friendly con musica di sottofondo energica e una voce narrante incoraggiante, facilmente realizzabile con i Template e le scene di HeyGen per semplificare la creazione e migliorare l'esperienza complessiva del generatore di video di presentazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tecnico di 2 minuti per un pubblico globale, dimostrando funzionalità software avanzate con un'enfasi sulla chiarezza e l'istruzione. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e preciso, supportato da una voce narrante sofisticata generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, garantendo una narrazione professionale e coerente per argomenti complessi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Presentazione

Crea facilmente video di presentazione coinvolgenti con l'AI, trasformando i tuoi script e idee in tour di prodotto e documentazione professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un template adatto o partendo da zero con il tuo script. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" per popolare istantaneamente le tue scene.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Migliora la tua presentazione integrando "avatar AI" dinamici per presentare le informazioni e genera voiceover professionali per una narrazione chiara.
3
Step 3
Rifinisci il Tuo Video
Assicurati che il tuo pubblico possa accedere e comprendere chiaramente il video aggiungendo "Sottotitoli/caption" precisi. Regola il timing e gli elementi visivi per allinearsi perfettamente con il flusso della tua presentazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione scegliendo la risoluzione di output desiderata e "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni." Condividi facilmente il tuo video di presentazione completato sulle piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Tour di Prodotto Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente walkthrough brevi e accattivanti e video di tour di prodotto ottimizzati per le piattaforme di social media per catturare l'attenzione.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video esplicativi di alta qualità?

HeyGen semplifica la produzione di video esplicativi utilizzando la sua piattaforma AI generativa. Gli utenti possono convertire testo in video, scegliere tra vari avatar AI e generare voiceover dal suono naturale, rendendo efficiente la creazione di video esplicativi professionali.

HeyGen può aiutare con gli aspetti tecnici del branding video e dell'accessibilità?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste per il branding e l'accessibilità. Puoi personalizzare i template con il tuo logo e i tuoi colori, garantendo un'identità di marca coerente, e generare automaticamente sottotitoli/caption accurati per migliorare l'accessibilità dei tuoi video di onboarding per i clienti.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video di presentazione per i tour dei prodotti?

HeyGen eccelle come generatore di video di presentazione sfruttando l'AI per semplificare la creazione di video di tour dei prodotti coinvolgenti. Il suo editor intuitivo drag-and-drop consente agli utenti di combinare facilmente scene, avatar AI e script per guide visive accattivanti.

HeyGen offre flessibilità nei formati di output video e nell'integrazione dei media?

HeyGen offre un'integrazione media flessibile con la sua vasta libreria di media e supporto per vari asset di stock. La piattaforma include anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e diverse opzioni di esportazione, garantendo che i tuoi video generati dall'AI siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma o dispositivo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo